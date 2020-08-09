Ахалкалаки – убийство и погромы

Убийство в Ахалкалаки, административном центре региона Самцхе-Джавахети, населенного преимущественно этническими армянами, вызвало погромы в городе. Полиции пришлось вводить в населенный пункт силы специального назначения.

Житель Ахалкалаки, подозреваемый в произошедшем 8 августа убийстве, задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело возбуждено по статье 108-й и 3-й и 4-й частям статьи 236-й, подразумевающим умышленное убийство и противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Задержанный – житель Ахалкалаки А.Г. 1983 года рождения.

Следствие установило, что подозреваемый на почве ссоры выстрелом из огнестрельного оружия нанес смертельное ранение В.М. 1993 года рождения. Он скончался по пути в больницу. При личном обыске у А.Г. было изъято предполагаемое орудие преступления.

По словам замглавы МВД Грузии Владимира Борцвадзе, обстановка в Ахалкалаки стабильная, полиция контролирует ситуацию:

«В связи с произошедшим вчера в Ахалкалаки убийством, по обвинению в умышленном убийстве и противоправном приобретении-хранении огнестрельного оружия задержано одно лицо. В результате проведенных по горячему следу оперативно-розыскных и следственных действий установлено, что лицо 1983 года рождения на почве взаимной размолвки умышленно убило выстрелом из огнестрельного оружия лицо 1993 года рождения. Противостояние после убийства переросло в групповое насилие, в результате за этим последовало повреждение частной собственности. Следствие ведется по факту организации группового насилия и участия в нем».

По данным МВД, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия для выявления лиц, участвовавших в групповом насилии. Следствие ведется в интенсивном режиме. Как отметил Борцвадзе, по существующей на данном этапе информации, в результате противостояния пострадали несколько лиц, и следственные действия продолжаются и в этом направлении.

Губернатор региона Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили уточнил:

«Это криминальный случай. Имел место факт убийства. После этого родственники погибшего сожгли несколько домов. К этому времени полиция полностью взяла ситуацию под контроль».

Ночью в город прибыли дополнительные экипажи полиции и отряды сил специального назначения. Им удалось предотвратить дальнейшие погромы. Всего сгорели и были повреждены четыре дома и гостиница.

На инцидент уже отреагировала оппозиция. По словам лидера движения «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, «Грузинская мечта», слившись с преступным миром, настолько обесценила полицейский мундир, что стражи порядка больше не могут полноценно обеспечивать этот самый порядок:

«Партия разбитых мечтаний полностью интегрировалась в преступный мир, и, к сожалению, в результате честь полицейского мундира оказалась оскорблена, полиция больше не может контролировать криминогенную ситуацию, у нее теперь есть только политические задачи. Им говорят, что преступников нужно выпускать, и вот что происходит. Это уже невыносимо, человек боится гулять с ребенком на улице, люди боятся выходить вечером на улицу. Эту несправедливость необходимо изменить 31 октября, достоинство полиции должно быть восстановлено».

В оппозиции припомнили недавний инцидент – ссору между бывшим и нынешним депутатами парламента Грузии от Ахалкалакского и Ниноцминдского муниципалитетов Самвелом Петросяном и Энзелом Мкояном, когда оба угрожали огнестрельным оружием. Несмотря на распространенные кадры, где Мкоян гонится за кем-то с пистолетом в руке, вопросов у полиции к депутату не возникло.

Cсора между двумя группами молодежи произошла вечером 8 августа на центральной площади Ахалкалаки. В результате применения огнестрельного оружия смертельное ранение получил житель села Куликам. По данным местных региональных СМИ, предполагаемый убийца является одним из владельцев гостиницы, сгоревшей в результате последовавшего погрома.