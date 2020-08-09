Президент Грузии не считает тревожной криминогенную обстановку в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что криминогенная обстановка в стране остается стабильной и обвиняет отдельные телеканалы в манипуляциях.

«Я жила и в других местах и точно знаю, что такое криминальная ситуация. К сожалению, это происходит везде, это недуг современного мира. Здесь не происходит ничего такого, чего не происходило бы в других местах. В Грузии криминальная ситуация не такая тяжелая, как хотят показать некоторые телеканалы», - заявила Зурабишвили журналистам.

Президент считает, что такое подход при освещении криминальных происшествий может «очень плохо отразиться на молодых людях и на их психике». «Когда человек живет в такой напряженной обстановке – это очень большая ответственность, - добавила она.

«Я считаю, что мы все должны взять на себя ответственность, немного успокоиться, посмотреть на все со стороны. Мы не должны допустить ухудшения криминальной ситуации, но мы не должны делать из этого такого монстра, которого в нашей стране не существует», - сказала Зурабишвили.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», лидеры оппозиции выступили с резкой критикой правящей «Грузинской мечты» после массовых беспорядков в Ахалкалаки. Погромы, участие в которых принимали несколько десятков человек, там начались накануне вечером, 8 августа, после убийства молодого мужчины. Оппоненты властей считают, что в целом за последние месяцы уровень преступности в стране серьезно вырос. По их мнению, это является следствием кризиса государственного управления.