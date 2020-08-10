Путин поздравил Лукашенко - вслед за лидерами Китая и Казахстана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы президента США.

«К большому сожалению, в публичном пространстве периодически появляются «сенсационные данные» о якобы некоем участии Украины в событиях, связанных с выборами в других странах», – написал Зеленский в фейсбуке, отметив, что Украина «не позволяет и не будет позволять себе в будущем вмешиваться в выборы и тем самым нанести ущерб» отношениям с США. Зеленский подчеркнул, что вопрос невмешательства в выборы в Соединенных Штатах – это вопрос национальной безопасности, и призвал всех украинских граждан воздержаться от какой-либо деятельности, связанной с выборами, в том числе и для решения своих политических проблем или проблем в сфере бизнеса.

С чем конкретно связана запись Зеленского – неясно. Однако несколько дней назад директор Национального центра контрразведки США Уильям Эванина опубликовал заявление о попытках вмешательства зарубежных стран в выборы президента, которые пройдут в ноябре нынешнего года. В нем, в частности, говорится о попытках России дискредитировать кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. В качестве одного из примеров приведены действия депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача, который в заявлении назван «пророссийским парламентарием». Речь идет о публикации Деркачом записей телефонных переговоров, как он утверждает, между Байденом в бытность им вице-президентом США и бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Путем публикации этих материалов, как говорится в заявлении, Деркач распространяет утверждения о причастности Байдена к коррупции.

Деркач, формально не связанной ни с одной из крупных политических сил Украины, несколько раз давал пресс-конференции, на которых демонстрировал фрагменты записей переговоров. Официально подлинность записей не подтверждена, откуда они у Деркача – неизвестно. В штабе Байдена заявили, что речь идет о вырванных из контекста отрывках, которые в любом случае не содержат ничего предосудительного, и назвали записи «дыркой от бублика».

На записях, предположительно, Байден и Порошенко главным образом обсуждают внутреннюю политику Украины. Среди обсуждаемых тем была и отставка бывшего генпрокурора Виктора Шокина, при этом, однако, не упоминался ни сын Байдена, ни компания Burisma, в совет директоров которой он входил.

Деятельность сына Байдена на Украине неоднократно комментировал президент США Дональд Трамп, а его телефонный разговор прошлым летом с Зеленским, в котором Трамп говорил о необходимости расследовать деятельность Burisma, стал одним из оснований для начала процедуры импичмента президента США – за попытку давления на иностранное государство для достижения личных целей. Юрист Трампа Руди Джулиани и ряд республиканских комментаторов прямо обвиняют бывшего вице-президента в коррупции в связи с деятельностью его сына на Украине, Байден все обвинения отрицает.