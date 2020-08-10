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В администрации абхазского президента пообещали отреагировать на инцидент с Ахрой Авидзба
В пресс-службе президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прокомментировали инцидент на де-факто границе России и Абхазии с помощником президента по международным связям Ахрой Авидзба. Об этом пишет «Нужная газета».
«По данному факту в настоящее время во взаимодействии с российскими коллегами ситуация изучается. После того как будут получены результаты проверки, последует реагирование», – сообщила пресс-секретарь Аслана Бжания, Марианна Квициния.
7 августа в социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как водитель черной «Тойоты», отказавшись подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии.
Авидзба подтвердил, что был участником инцидента.
«Пора была привлечь внимание к тому, что там творится. Люди стоят по пять часов на границе. Я продемонстрировал свой дипломатический паспорт - я представляю свое государство. И один из миллиона погранцов решил включить свое "я", не смотреть на законы, на права. Он просто решил меня не пропустить. Судебные приставы наложили на меня ограничение на выезд. Я объясняю это тем, что, ребята, я все прекрасно понимаю, на меня уже неоднократно так накладывается, потому что на меня пять машин оформлено. У меня коммуналка набегает, потому что я в Сочи проездом все время. Она набегает - я приезжаю и плачу. Я им объясняю: ребята, вот у меня есть дипломатический паспорт, который все обходит. Я буду послезавтра выезжать, и я этот вопрос и так закрою, спасибо, что вы мне подсказали. Но человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать. Ну, и на пятый час... тем более, моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем траспортном средстве. Я просто продолжил свой путь следования», – сказал он.
Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
Авидзба был назначен помощником президента Аслана Бжания по международным связям в июне этого года.
Другие новости дня
Грузия продаёт 24.5% «Теласи», остальные акции принадлежат «Интер РАО»
Партнерский фонд Грузии на аукционе продаёт 24.5% акций тбилисской энергораспределительной компании «Теласи». Начальная стоимость ценных бумаг составляет 10 511 211 долларов США.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Партнёрского фонда, акцион состоится 9 сентября. Победитель не сможет стать собственником акций без согласия Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.
- 75% акций «Теласи» находятся в собственности российской государственной группы «Интер РАО».
- В 2017 году структуры «Интер РАО» подали иск к правительству Грузии за отказ повысить энерготарифы в связи с девальвацией лари.
В Сванети объявлен строгий карантин, всех туристов изолируют
В грузинском высокогорном регионе Сванети объявлен строгий карантин, перекрыты въезды и выезды из муниципалитета. Как сообщили в правительстве Грузии, всех туристов, которые находятся в регионе, отправят на 2-недельный карантин.
По информации грузинского Кабмина, очаги коронавируса выявлены в Местиа, Ленджери и Ушгули. Всего – 16 случаев.
По решению властей, ограничивается передвижение между населёнными пунктами, будут работать лишь аптеки, банки и объекты питания открытого типа.
Власти планируют протестировать жителей региона, а туристов, посетивших Сванети в течение последних двух недель, просят обратиться в т.н. «температурные центры» при наличии симптомов коронавируса.
- В Грузии за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса. Это – максимальный суточный прирост случаев с конца мая.
- Сегодня строгий карантин отменили в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета.
Кадыров в числе первых поздравил Лукашенко с победой на выборах
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах и опубликовал фото в обнимку с ним. Сообщение опубликовано в Telegram-канале российского политика.
Кадыров назвал Лукашенко крепким хозяйственником, который задал устойчивый курс развития Белоруссии. "И я уверен, что он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа!" — добавил он.
По словам Рамзана, в Чечне ценят и уважают Лукашенко как волевого, мужественного и порядочного человека, а Минск и Грозный связывают крепкие дружеские и деловые отношения.
- Лукашенко с победой на выборах президента также поздравили лидеры России, Казахстана и Китая.
- Летом прошлого года Александр Лукашенко вручил орден Рамзану Кадырову, во время визита главы Чечни в Беларусь 21 июня.
- Ранее Запад Александр Лукашенко рассказал, что не признал независимости Южной Осетии и Абхазии, из-за угроз введения санкций против его страны Западом.
Лукашенко о выборах: «Мы хотели людям подарить праздник, и они откликнулись»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в день выборов 9 августа власти "хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись".
По словам Лукашенко, выборы "это праздник" и его "умиляет, когда с маленьким детишками приходят".
Он также отметил, что кому-то захотелось "испортить этот праздник".
"Мы их увидели – они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", – сказал Лукашенко.
Он также отметил, что "майдана не будет" и "страну разорвать" власти "не позволят". По его словам, пострадавшие в стычках с ОМОНом сами спровоцировали силовиков. Участников протестов он назвал "пацанятами".
"Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать?" – заявил Лукашенко.
ЦИК 10 августа огласил предварительные результаты выборов президента. По данным на утро, Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская – 9,9%. Ее штаб не признал официальные результаты.
Накануне в Минске сразу после закрытия избирательных участков произошли жесткие столкновения ОМОНа с протестующими, которые вышли на улицы, выступая против объявленных властями итогов выборов. ОМОН применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В больницах Минска находятся десятки пострадавших в результате столкновений с милицией вечером 9 августа, один человек погиб.
МВД Беларуси при этом отрицает утверждения о погибшем в Минске 9 августа. "Погибших нет", – заявила ТАСС в понедельник пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
Информацию о погибшем также отрицают в Министерстве здравоохранения, где информацию назвали "фейком".
Крупный очаг коронавируса выявили в высокогорном регионе Сванети
В высокогорном грузинском регионе Сванети выявили крупный очаг коронавируса.
По информации заместителя губернатора Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани, уже подтверждено 17 случаев. Жители села Ленджери и отдыхающие заразились от гостя, который приехал из Тбилиси.
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что в муниципалитете будут введены «определенные регуляции». Конкретное решение в ближайшее время примет межведомственный совет, - пишет «Новости-Грузия».
В социальных сетях уже сообщают, что на въезде в село Ленджери выставлен полицейский блок-пост.
В Грузии за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса. Это – максимальный суточный прирост случаев с конца мая.
COVID-19: За сутки в Армении скончались пять человек
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 23, в общем составив 40 433.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 96 и сейчас составляет 32 616.
Отметим, что за прошедшие сутки было произведено 340 тестов, что в несколько раз меньше, чем обычно.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 796.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 793, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 176 354.
Путин поздравил Лукашенко - вслед за лидерами Китая и Казахстана
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.
Об этом сообщает ТАСС.
В телеграме Путина говорится, что он рассчитывает на то, что деятельность Лукашенко будет способствовать
"углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности".
Путин поздравил Лукашенко не первым - ранее в понедельник белорусского лидера поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана.
ЦИК Белоруссии 10 августа огласил результаты выборов президента. По официальным данным, за Александра Лукашенко проголосовали 4 652 423 избирателя – 80,23%, за Светлану Тихановскую голоса отдали 574 312 человек – 9,90%. 6,02% белорусов проголосовали против всех.
Накануне в Минске сразу после закрытия избирательных участков произошли жесткие столкновения ОМОНа с протестующими, которые вышли на улицы, выступая против объявленных властями итогов выборов. По оценкам белорусских медиа, на улицы вышли около 20 тысяч человек, была выведена военная техника. ОМОН применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Грузинские специалисты выявили коронавирус у пациента из Абхазии
У жителя самопровозглашенной республики Абхазия выявили коронавирус. Пациент находится в инфекционной клинике Тбилиси, состояние его здоровья – средней тяжести, – сообщила журналистам медицинский директор клиники Марина Эзугбая.
3 августа «Эхо Кавказа» сообщало о еще одном случае коронавируса, выявленном у жительницы Абхазии. Речь шла о сотруднике медперсонала.
В Грузии за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса. По информации Марины Эзугбая, диагноз (кроме пациента из Абхазии) подтверждён у 16 контактов ранее подтвержденных случаев, один случай связан с «кластером Гачиани», пять случаев – импортированные, заразился один сотрудник медперсонала, в одном случае источник заражения пока не определён.
В США более 5 миллионов человек заразились коронавирусом
В Новой Зеландии за последние 100 дней не было ни одного случая передачи инфекции
В США за период распространения коронавирусной инфекции выявлено более 5 миллионов заражённых. Во многих штатах приостановлено снятие ограничений или возобновлены карантинные меры. Смертельных случаев в результате COVID-19 – более 162 тысяч.
Возобновление действия строгих ограничительных мер позволило уменьшить прирост количества инфицированных. Если в середине июля среднесуточный прирост выявленных случаев заражения составлял 67 тысяч, то в первую неделю августа этот показатель уменьшился до 54 тысяч.
Мрачный для США рубеж в 5 миллионов инфицированных был перейден в то время, когда Новая Зеландия 9 августа отметила 100 дней без единого случая передачи инфекции на территории страны.
Тем временем Бразилия стала вторым государством мира, в котором смертельных случаев от заражения коронавирусом более 100 тысяч.
ЦИК: Александр Лукашенко - 80,23%, Светлана Тихановская 9,9%
ЦИК Белоруссии 10 августа огласил результаты выборов президента. По официальным данным, за Александра Лукашенко проголосовали 4 652 423 избирателя – 80,23%, за Светлану Тихановскую голоса отдали 574 312 человек – 9,90%.
6,02% белорусов проголосовали против всех.
"Данные будут уточняться но не думаю, что существенным образом изменятся", – заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина.
Накануне в Минске сразу после закрытия избирательных участков произошли жесткие столкновения ОМОНа с протестующими, которые вышли на улицы, выступая против объявленных властями итогов выборов. По оценкам белорусских медиа, на улицы вышли около 20 тысяч человек, была выведена военная техника. ОМОН применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
На одном из проспектов толпу протестующих протаранил автозак. Есть как минимум двое пострадавших, один из них – тяжело. В ГУВД Мингорисполкома ДТП с участием автозака не подтвердили:
По результатам государственного экзитпола у Лукашенко 79,9%, у Тихановской – 6,8%. По предварительным результатам экзитпола на зарубежных участках за Светлану Тихановскую проголосовал 71% избирателей.
Стихийные акции протеста также начались у посольств Белоруссии в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, где большинство желающих не успели проголосовать.
Немногочисленные независимые наблюдатели (на участки допустили далеко не всех), работая в страны, сообщали о многочисленных нарушениях: сотрудники комиссий не пускают их внутрь (наблюдать приходится через окна снаружи здания или стоя на улице возле клумб), вызывают милицию в ответ на жалобы и даже задерживают.
В Грузии зафиксирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса с конца мая
В Грузии за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса. Это – максимальный суточный прирост случаев с конца мая.
По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1250. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Число выздоровевших увеличилось до 1110 – за сутки выздоровели 10 пациентов. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек.
В стационарах, под наблюдением врачей находятся 242 человека, в карантине – 7068.
В Минске ОМОН начал задерживать протестующих
В Белоруссии начались задержания на акциях протеста против Александра Лукашенко и итогов президентских выборов. Корреспондент «МБХ медиа» в Минске сообщает, что задержания проходят по всему городу.
На проспект Победителей прибыли пять автобусов с ОМОНовцами, которые начали разгонять собравшихся. Жители Минска собираются у своих участков, чтобы после окончания подсчета голосов направиться стеле «Минск город-герой».
Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, спонтанные акции протеста проходят и в некоторых других городах республики, там задержаны от нескольких человек до нескольких десятков.
У жителя Кахетии, работающего на ТПП «Верхний Ларс», выявлен коронавирус
В регионе Кахетии зарегистрирован случай коронавируса. Инфицированный является жителем села Веджини Гурджаанского муниципалитета, который работает на пограничном пункте «Верхний Ларс», - сообщила глава Гурджаанского центра общественного здоровья Манана Гогашвили.
По ее словам, 27-летний мужчина прошел тестирование несколько дней назад, а ответ стал известен сегодня, 9 августа. Тест показал положительный результат на коронавирус.
«Инфицированный находился в семье 4 дня назад и контактировал с несколькими людьми в селе. Личности всех установлены, и они находятся в самоизоляции. Источник заражения пока не установлен», - сказала Гогашвили.
С утра в села Веджини работает группа зпидемиологов, сообщает Общественный вещатель.
В Белоруссии экзит-поллы показывают победу Лукашенко - 80% голосов, у Тихановской - около 7%
В Белоруссии закрылись участки для голосования на выборах президента страны.
По данным государственных экзит-поллов, Александр Лукашенко набирает 79,9 процента голосов, а Светлана Тихановская - 6,8 процента.
Белорусские власти не допустили на эти выборы независимых наблюдателей и представителей европейских структур, наблюдающих за выполнением демократических норм.
7 августа в Белоруссии были задержаны журналисты телеканала Настоящее время, все трое были выдворены из страны. 9 августа в Минске была задержана репортёрская бригада телеканала Дождь.
Таким образом белорусские власти приняли меры для недопущения к подсчёту голосов представителей белорусской общественности и журналистов независимых медиа, что лишь усиливает подозрение, что, как и в прежние годы, результаты голосования белорусских избирателей, могут подвергаться фальсификациям.
Нынешние выборы – шестые за всю историю Белоруссии.
Президент Грузии не считает тревожной криминогенную обстановку в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что криминогенная обстановка в стране остается стабильной и обвиняет отдельные телеканалы в манипуляциях.
«Я жила и в других местах и точно знаю, что такое криминальная ситуация. К сожалению, это происходит везде, это недуг современного мира. Здесь не происходит ничего такого, чего не происходило бы в других местах. В Грузии криминальная ситуация не такая тяжелая, как хотят показать некоторые телеканалы», - заявила Зурабишвили журналистам.
Президент считает, что такое подход при освещении криминальных происшествий может «очень плохо отразиться на молодых людях и на их психике». «Когда человек живет в такой напряженной обстановке – это очень большая ответственность, - добавила она.
«Я считаю, что мы все должны взять на себя ответственность, немного успокоиться, посмотреть на все со стороны. Мы не должны допустить ухудшения криминальной ситуации, но мы не должны делать из этого такого монстра, которого в нашей стране не существует», - сказала Зурабишвили.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», лидеры оппозиции выступили с резкой критикой правящей «Грузинской мечты» после массовых беспорядков в Ахалкалаки. Погромы, участие в которых принимали несколько десятков человек, там начались накануне вечером, 8 августа, после убийства молодого мужчины. Оппоненты властей считают, что в целом за последние месяцы уровень преступности в стране серьезно вырос. По их мнению, это является следствием кризиса государственного управления.
В Соединенных Штатах число инфицированных коронавирусом превысило 5 000 000
В США за период распространения коронавирусной инфекции выявлено более пяти миллионов зараженных. Во многих штатах приостановлено снятие ограничений или возобновлены карантинные меры. Смертельных случаев в результате COVID-19 - более 162 тысяч.
Возобновление действия строгих ограничительных мер позволило уменьшить прирост количества инфицированных. Если в середине июля среднесуточный прирост выявленных случаев заражения составлял 67 тысяч, то в первую неделю августа этот показатель уменьшился до 54 тысяч.
Мрачный для США рубеж в 5 миллионов инфицированных был перейден в то время, когда Новая Зеландия 9 августа отметила 100 дней без единого случая передачи инфекции на территории страны.
Тем временем Бразилия стала вторым государством мира, в котором смертельных случаев от заражения коронавирусом - более 100 тысяч.
Московские медики прибыли на помощь абхазским коллегам
Сегодня, 9 августа, в Гудаутскую ЦРБ прибыла группа медиков из Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова под руководством профессора кафедры терапии и профессиональных болезней Сеченовского университета Елены Поповой. Врачи помогут своим абхазским коллегам бороться с новой коронавирусной инфекцией, окажут организационно-методическую помощь, а также проконсультируют наиболее тяжелых пациентов. В группу из 5 медиков вошли инфекционисты, нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и пульмонолог.
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия встретился с российскими специалистами и поблагодарил их за помощь, оказываемую в это сложное время.
«Медики из Москвы на месте будут смотреть, какими специалистами необходимо усилить Гудаутский госпиталь, проработают график дежурства врачей, которые будут приезжать из Москвы. Также они помогут решать практические лечебные вопросы, будут консультировать больных, изучать истории болезни, проводить корректировку лечения, проведут консилиумы и мастер-классы для наших медиков, а дальше мы определимся по каким направлениям надо усилить в целом работу госпиталя», – сказал глава абхазского Минздрава.
Российские медики не ограничатся консультированием коллег, а примут непосредственное участие в лечении инфицированных.
«В составе нашей группы различные специалисты, которые готовы оказать помощь больным с ковидом. Известно, что эта инфекция поражает, прежде всего, группы с разными сопутствующими заболеваниями, поэтому, как правило, возникает необходимость лечить пациентов уже с осложнениями. Все мы имеем специальную подготовку и большой опыт по лечению ковид-инфекции, поскольку с начала эпидемии ведем активную консультативную работу в федеральном диагностическом центре с применением телемедицинских технологий и дистанционно проконсультировали уже более 10 000 пациентов с ковид-инфекцией. В нашем арсенале опыт и знания по лечению ковид-больных с самого начала пандемии», – отметила профессор Елена Попова. Она поблагодарила абхазское руководство, Минздрав республики за оказанный теплый прием и создание необходимых условий для полноценной работы.
«В свою очередь, мы приложим все усилия для помощи нашим коллегам в борьбе с коронавирусом, постараемся сделать все возможное», - сказала руководитель группы, особо отметив высокий уровень организации лечебного процесса в Гудаутской больнице.
Группа российских медиков пробудет в Абхазии неделю. Специалисты планируют оказывать не только лечебную и диагностическую помощь, но и образовательную, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
«Нас уже проинформировали о том, что опыт лечения нового заболевания здесь небольшой, зато есть хорошая база по обеспечению лекарственными препаратами. Будем налаживать лечебно-диагностический процесс. Не только окажем практическую помощь, но и постараемся обучить врачей, познакомим со всеми современными рекомендациями и механизмами развития болезни», – сказала профессор Попова.
На выборах в Белоруссии проголосовали более 70 процентов избирателей
Явка на выборах президента Белоруссии, по официальным данным, к 16 часам воскресенья достигла 73 процентов, то есть проголосовали почти три четверти избирателей.
Самая высокая явка на востоке страны - в Гомельской области, как утверждается, она выше 80 процентов.
Более 41 процента избирателей, по данным Центризбиркома, проголосовали досрочно в течение пяти последних дней. Это рекордный показатель. Оппозиция опасается, что досрочное голосование может быть использовано для фальсификаций итогов выборов.
Оппоненты президента Александра Лукашенко призывали белорусов прийти на участки именно 9 августа, в официальный день выборов. На многих участках, в особенности в Минске, образовались большие очереди. Сообщается, что люди часами стоят, ожидая возможности проголосовать.
С некоторых участков были удалены независимые наблюдатели. Общее число наблюдателей ограничено, и оппозиция опасается масштабных фальсификаций. Она ведет параллельный подсчет голосов. В ЦИК уже призвали не доверять таким подсчетам, заявив, что после закрытия участков будут опубликованы результаты официального национального экзит-полла.
В выборах участвуют 5 кандидатов. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко, правящего страной 26 лет, считается Светлана Тихановская. Оба политика уже проголосовали на выборах в Минске. Тихановскую сопровождали около 200 сторонников. Она заявила, что надеется на честный подсчет голосов. О подготовке каких-либо акций протеста Тихановская не упомянула.
В соцсетях начали появляться фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены армейские подразделения, перебрасываемые в Минск. Лукашенко ранее заявлял, что сторонники оппозиции при помощи неких внешних сил хотят устроить «бойню в центре Минска». Сегодня он заявил, что ситуация находится под контролем властей.
Поступают сообщения о том, что интернет в Белоруссии, в особенности мобильный, работает с перебоями.
Избирательная кампания сопровождалась беспрецедентной уличной активностью противников Лукашенко, задержаниями и уголовным преследованием оппозиционных активистов.
Трамп подписал указы о помощи пострадавшим от пандемии
Президент США Дональд Трамп подписал указы, предусматривающие экономическую помощь американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Он сообщил об этом на пресс-конференции в штате Нью-Джерси. Трамп пошел на этот шаг, который ряд юристов и политических оппонентов президента считают спорным, после того, как Белый дом не смог достичь соглашения с демократами в Конгрессе о новом пакете экономической помощи.
Всего подписаны четыре указа. Один из них предусматривает продление выплаты федерального пособия по безработице в размере 400 долларов в неделю (пособие составляло 600 долларов, однако к 1 августа его выплата прекратилась). При этом Трамп настаивает на том, чтобы четверть этой суммы платили штаты из своих бюджетов - с чем согласны не все штаты.
Еще один указ предусматривает введение каникул на уплату подоходного налога для всех американцев, зарабатывающих менее 100 000 долларов в год. Также подписан указ, направленный на предотвращение выселения из арендуемого жилья американцев, лишившихся работы.
«На фоне бездействия Конгресса президент США будет принимать меры, чтобы помочь нуждающимся американцам», - заявили в Белом доме. Лидеры демократов в Конгрессе, в свою очередь, обвиняют именно Трампа и республиканцев в том, что соглашение о новом пакете помощи объёмом в 2 триллиона долларов так и не было достигнуто.
Демократы предупредили, что такие указы сомнительны с юридической точки зрения и могут быть оспорены в суде. Они утверждают, что Трамп, возможно, превысил свои полномочия, поскольку по конституции принимать решения о выделении государственных средств на конкретные нужды может только Конгресс.
Ранее Конгресс принял несколько пакетов мер по борьбе с экономическими последствиями эпидемии. В США, однако, число новых выявляемых инфицированных коронавирусом продолжает оставаться высоким, в ряде штатов сохраняются карантинные ограничения, которые препятствуют возвращению к работе людей, ранее потерявших её.
На выборах в Белоруссии проголосовали две трети избирателей
Явка на выборах президента Белоруссии, по официальным данным, к 14 часам воскресенья достигла 65 процентов, то есть проголосовали почти две трети избирателей.
Самая высокая явка на востоке страны - в Гомельской области, как утверждается, она выше 75 процентов.
Более 41 процента избирателей, по данным Центризбиркома, проголосовали досрочно в течение пяти последних дней. Это рекордный показатель. Оппозиция опасается, что досрочное голосование может быть использовано для фальсификаций итогов выборов.
Оппоненты президента Александра Лукашенко призывали белорусов прийти на участки именно 9 августа, в официальный день выборов. На многих участках, в особенности в Минске, образовались большие очереди.
В целом голосование проходит спокойно. На некоторых участках были удалены независимые наблюдатели. Общее число наблюдателей ограничено, и оппозиция опасается масштабных фальсификаций. Она ведёт параллельный подсчёт голосов. В ЦИК уже призвали не доверять таким подсчётам, заявив, что после закрытия участков будут опубликованы результаты официального национального экзит-полла.
В выборах участвуют 5 кандидатов. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко, правящего страной 26 лет, считается Светлана Тихановская. Оба политика уже проголосовали на выборах в Минске. Тихановскую сопровождали около 200 сторонников. Она заявила, что надеется на честный подсчёт голосов. О подготовке каких-либо акций протеста Тихановская не упомянула.
В соцсетях начали появляться фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены армейские подразделения, перебрасываемые в Минск. Лукашенко ранее заявлял, что сторонники оппозиции при помощи неких внешних сил хотят устроить "бойню в центре Минска". В воскресенье он заявил, что ситуация находится под контролем властей.
Поступают сообщения о том, что интернет в Белоруссии, в особенности мобильный, работает с перебоями.
Избирательная кампания сопровождалась беспрецедентной уличной активностью противников Лукашенко, задержаниями и уголовным преследованием оппозиционных активистов.
За сутки на Северном Кавказе выявили 418 новых случаев коронавируса
За последние сутки на Северном Кавказе умерли шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 418.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Ставропольском крае умерли три человека, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае - по одному пациенту. Всего на Северном Кавказе умерли уже 1059 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 127 человек:
- Ставропольский край + 127 (9263 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 105 (9278)
- Калмыкия + 53 (3005)
- Дагестан + 52(9665)
- Ингушетия + 22 (3869)
- Адыгея + 20 (2975)
- Кабардино-Балкария + 14 (6112)
- Карачаево-Черкесия + 12 (4539)
- Чечня +7 (2147)
- Северная Осетия + 6 (4624)
Всего на Северном Кавказе зарегистрирован 55 091 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 9 августа, выявлено 887 536 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край вновь лидирует по числу выявленных больных. До этого самый большой прирост заболевших фиксировался в Краснодарском крае, Калмыкии, Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Вероника Цепкало покинула Белоруссию, опасаясь преследования
Жена бывшего кандидата в президенты Белоруссии, оппонента Александра Лукашенко Валерия Цепкало уехала из страны, опасаясь уголовного преследования. Сообщения российских СМИ об этом подтвердил «Интерфаксу» сам Цепкало, который уехал из Белоруссии раньше.
Вероника Цепкало сейчас находится в Москве. Когда именно она пересекла границу - не сообщается.
Валерию Цепкало было отказано в регистрации кандидатом в президенты. После этого он уехал из страны, но его жена Вероника оставалась в Белоруссии и принимала участие в предвыборных мероприятиях другого оппозиционного кандидата в президенты - Светланы Тихановской.
Сама Тихановская остается в Белоруссии, как и Мария Колесникова, глава избирательного штаба еще одного незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико. Накануне вечером Колесникову задержали в Минске, однако вскоре отпустили, заявив, что произошла ошибка. По сообщениям ряда СМИ, Колесникову «перепутали» с Цепкало, которую и намеревались задержать.
В Белоруссии 9 августа - последний день президентских выборов. В них участвует 5 кандидатов. Тихановская считается главным оппонентом президента Лукашенко. Кампания сопровождается массовыми акциями протеста оппозиции, задержаниями и арестами их участников.
По официальным данным ЦИК Белоруссии, выборы уже можно признать состоявшимися - к полудню проголосовали 54 процента избирателей. 41 процент, по этим данным, проголосовал досрочно. В досрочном голосовании оппоненты Лукашенко видят главную угрозу фальсификаций результатов выборов. Сообщается, что в воскресенье на многих участках выстроились очереди из желающих проголосовать. Оппозиция призывала приходить на участки именно 9 августа.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предварительные итоги голосования могут быть известны уже сегодня вечером. Будет опубликован официальный экзит-полл. Оппозиция пока не заявляла о планах провести в воскресенье какую-либо массовую акцию.
В Минске задержаны журналисты телеканала «Дождь»
В Минске в воскресенье – день выборов президента Белоруссии – неизвестные в масках задержали трех журналистов российского телеканала «Дождь». Это корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.
«Дождь» подтвердил сообщения о задержании журналистов. Видео задержания опубликовал телеграм-канал Nexta. Кем они задержаны и почему – пока неясно.
Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
Накануне, 8 августа, из Белоруссии были депортированы трое журналистов телеканала «Настоящее время», граждане России и Украины. В ходе предвыборной кампании полиция не раз задерживала корреспондентов, освещавших акции протеста.
В Белоруссии сегодня последний день президентских выборов, на которых президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он обвиняет своих оппонентов в подготовке массовых акций протеста и провокаций, утверждая, что дестабилизацию готовят некие силы из-за рубежа, в том числе из России. Оппозиция утверждает, что Лукашенко стремится сфальсифицировать выборы.
Выборы в Белоруссии: перебои с интернетом и очереди на участках
В Белоруссии в день президентских выборов 9 августа возникли перебои с работой ряда интернет-сервисов. О проблемах сообщают многочисленные пользователи сети и журналисты. Прежде всего речь идет о нестабильной работе мессенджеров, а также некоторых приложений. Не работал и ряд ресурсов оппонентов президента Александра Лукашенко, в том числе платформа «Зубр» и сайт политика Виктора Бабарико - сообщает Tut.by. Были зафиксированы и проблемы с доступом на Youtube или к сервисам Google.
В «Белтелекоме» проблемы связали с увеличившимся «зарубежным трафиком». Позднее в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты заявили, что причина проблем со связью – DDoS-атака на инфраструктуру белорусского сегмента интернета, в частности на серверы Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел. В сообщении говорится, что атаки были отбиты.
Ранее власти отключали мобильный интернет в местах проведения предвыборных митингов оппозиции.
Президент Александр Лукашенко проголосовал утром 9 августа. Он заявил, что власти контролируют ситуацию в стране и не допустят ее выхода из-под контроля. По словам Лукашенко, за последние сутки в страну не пустили около 170 иностранных граждан с неясными намерениями. Откуда они ехали, он не пояснил.
Вечером 9 августа в Минске ожидают уличных акций оппозиции - хотя официально призывов к ним пока не было. В городе усилены меры безопасности, въезд в столицу Белоруссии контролируют военные.
Всего на выборах пять кандидатов, главным оппонентом Лукашенко считается Светлана Тихановская. Кампания сопровождалась массовыми акциями протеста оппонентов Лукашенко, задержаниями и арестами многих из них, включая видных оппозиционных деятелей. Оппоненты Лукашенко считают, что он может сфальсифицировать голосование. Они организуют параллельный подсчет голосов.
Лукашенко считает, что оппозиция может попытаться организовать в Минске беспорядки.
По официальным данным, уже проголосовали более 45 процентов имеющих право голоса, 41 процент проголосовал досрочно. На многих избирательных участках выстроились очереди. В ЦИК Белоруссии подчеркнули, что могут начать ограничивать доступ избирателей на участки.
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