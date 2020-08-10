Говорящее молчание президента

Отсутствие реакции власти на чрезвычайные события всегда вызывает раздражение в обществе. История знает множество случаев, когда лидеры тех или иных стран пытались скрыть от народа важные события или проигнорировать чрезвычайные происшествия. Почти всегда такая тактика приводила к прямо противоположному результату, а иногда и вообще к революции, так как информация просачивалась в массы даже во времена жесточайшей цезуры СМИ.

В нынешнее время, когда люди в большинстве своем отказались от телевизоров и получают информацию из альтернативных источников, молчание политиков свидетельствует об их недееспособности, безответственности, несовременности и, простите за откровенность, глупости. Но я не про историю вообще, а про свою страну, в которой так же, как и во всем мире, возрос уровень недоверия к надоевшим политикам, и общественность демонстрирует нежелание жить по навязываемым ими принципам. Проще говоря, мы опять в начале пути: не прошло и года после последнего государственного переворота, а в обществе уже созрел запрос на нового вождя революции. Единственное, что утешает, так это то, что на вождя из старой упаковки общество уже не согласится (хотя и тут ничего гарантировать нельзя – очень уж мы любим грабли).

Оснований для такого отношения простых людей к новой-старой власти, которая за неполных четыре месяца исчерпала лимит доверия, более чем достаточно. Надо признаться, что им этого времени не хватило для того, чтобы решить даже кадровые вопросы, но вполне хватило, чтобы продемонстрировать обществу полное отсутствие государственного мышления. Не надо даже анализировать все сто дней президентства и премьерства, можно остановиться лишь на ярких событиях минувшей пятницы, которые свидетельствуют о том, что власть не справляется не только с существующими в стране серьезными проблемами, но прежде всего – со своими сторонниками, которые пытаются «свой, новый мир построить», невзирая ни на какие доводы.

Минувшая пятница выдалась сложная. Конфликт на государственной границе России и Абхазии, который спровоцировал помощник президента по международным связям, и конфликт на курорте Пицунда, связанный с попыткой безосновательного увольнения действующего управляющего новым министром по туризму.

Конечно, нас не удивишь тем, что окружение президента целиком и полностью состоит из многогранных личностей и специалистов широкого профиля, которые готовы возглавить любое, даже межпланетное правительство или министерство магии – им предложи должность президента России, Америки или Китая, они даже раздумывать не станут. Но это так, для понимания амбиций. А изюминка, постепенно перерастающая в традицию, заключается в том, что нового управляющего курорта Пицунда водружать в должность в сопровождении милиции привезли его родственники и однофамильцы. В процессе «диалога» выяснилось, что они уверены в том, что для увольнения работника и назначения их родственника вполне достаточно простого желания министра по туризму. Тут и комментировать было бы нечего, если бы не забавная ситуация: ехать в Пицунду и разруливать ситуацию пришлось не новому министру по курортам и туризму Теймуразу Хишба, а его предшественнику Автандилу Гарцкия.

После того как конфликт был отложен до понедельника, экс-министр выразил свое отношение к происходящему на свой странице в Facebook. «Когда руководителя предприятия хотят уволить с работы, то его вышестоящий начальник должен объяснить причину увольнения, что не было сделано», – отмечает Гарцкия и добавляет, что нынешнего руководителя увольнять не за что, так как экономические и финансовые показатели относительно других предприятий курортной сферы – самые лучшие в стране. Думаю, что фраза Автандила Гарцкия «безродных в нашей стране нет» адресована к руководству республики, которому он предлагает задуматься над тем, к чему приведет избранный им стиль управления.

По воцарившемуся молчанию похоже, что во власти размышляют, как урезонить своих сторонников, в том числе, и министра по туризму, который не смог дождаться результатов проверки Контрольной палатой курортного объекта, чтобы иметь хоть какие-то аргументы для увольнения. Хотя теперь уже, наверное, поздно, а если бы задумались раньше, то могли бы догадаться, что принятие закона о государственной службе – хороший инструмент для сдерживания неоправданных амбиций тех, «кто брал» президентскую администрацию в январе нынешнего года.

И еще одно пятничное ЧП, которое также находится за пределами понимания. Помощник президента по международным связям Ахра Авидзба изобрел новый способ открытия государственной границы. 7 августа в 6 часов утра он протаранил российско-абхазскую границу на бронированном автомобиле. В размещенном в YouTube видеоролике помощник президента заявляет, что таким образом он привлек внимание к тому, что творится на границе. Неправда ли, лихой дипломат, защитник наших прав, после поступка которого, без сомнения, прохождение границы для граждан нашей страны превратится в один большой праздник.

Но если серьезно, то помощник президента поставил страну и главу государства в весьма двусмысленное положение, еще раз продемонстрировав провальную кадровую политику Аслана Бжания теперь уже не только нам, но и стратегическому партнеру. И пока президент Абхазии молчит, делая вид, что ничего не произошло, в России в отношении Авидзба возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. В материалах дела названа и причина задержания на границе, о которой он не мог не знать, – 22 июня отделом судебных приставов города Сочи вынесено постановление о временном ограничении на выезд из России должника, гражданина России Ахрика Авидзба. Речь идет о тривиальной неуплате коммунальных платежей по месту проживания. Думаете, стоило из-за этого так компрометировать страну и прикрываться дипломатическим паспортом?

Все эти и другие события активно обсуждают в обществе, в социальных сетях. Но если мыслить не интересами отдельных групп людей – сторонников или оппонентов, а интересами государства, то после таких ЧП, которыми была отмечена прошлая неделя, не только помощники президентов, но и президенты должны подавать в отставку.

Думаю, что умение признаться, что не справился, и уйти, пока не поздно, – очень важное и заслуживающее уважение качество для человека. Жаль, что политики чрезвычайно редко понимают, что, чтобы дать стране шанс на выживание, лучше войти в историю Диоклетианом, чем Геростратом.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции