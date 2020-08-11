Светлана Тихановская призвала белорусов прекратить протесты

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста. Первым его опубликовал провластный белорусский телеграм-канал "Жёлтые сливы".

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", – прочитала Тихановская текст обращения.

Когда оно было сделано – до или после её отъезда из Белоруссии в Литву – не ясно. На записи нельзя различить время суток, так как окна за спиной Тихановской закрыты шторами. Источник "Медиазоны" в окружении политика говорит, что запись была сделана накануне в Минске. Он уверен, что обращение было записано под давлением.

О том, что Светлана Тихановская находится в Литве, во вторник утром сообщил в твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Позже в видеообращении, опубликованном в канале арестованного мужа, Тихановская заявила, что уехала к детям. "Многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят", – сказала она, заявив, что сделала свой выбор в пользу своих детей.