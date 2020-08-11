Высокогорный карантин

Один из самых труднодоступных регионов Грузии стал вовсе недоступным – высокогорная Сванетия закрыта на карантин. Вспышка коронавируса сорвала попытку хоть как-то реанимировать туризм в этом сезоне. Владимир Унанянц с подробностями.

Часть высокогорного региона Грузии – Сванетия, закрыта на карантин. На въездах и выездах в Местийский муниципалитет установлены блокпосты. Ситуацию контролируют сотрудники правоохранительных органов. Для помощи местному населению создан региональный оперативный штаб.

Сегодня в Сванетии проходит массовое тестирование населения на коронавирус. По словам советника премьер-министра Грузии по вопросам регионального развития Созара Субари, на месте работают 12 бригад эпидемиологов:

«Были выбраны три основные локации, вероятно, наиболее пострадавшие. А именно – Ленджери, Местиа, села Цвирми и Мулахи. Наша задача на сегодня – полностью проверить Ленджери, как главный источник, откуда началось распространение. Думаю, мы закончим к концу дня».

Гражданам, посещавшим регион в течение последних двух недель, в случае наличия симптомов коронавируса рекомендовано обратиться в т.н. температурные центры или позвонить по номеру экстренной помощи 112. Те же граждане, которые желают покинуть закрытый муниципалитет, будут обязаны изолироваться на 14 дней.

На сегодняшний день в Местиа работают аптеки, банки, продуктовые магазины и объекты питания открытого типа. На функционирование остальных учреждений введен запрет. Кроме того, туристов, которых карантин застал на территории Сванетии, переводят в специальные карантинные зоны. Под них в срочном порядке переоборудовали около 20 местных гостиниц. По словам директора одного из таких отелей Бесика Карчава, на данном этапе речь идет о двухнедельном карантине:

«В данный момент Местиа закрыта, сюда никого не пускают даже из соседних сел. Наш отель тоже перешел в режим карантина. Гости, которые у нас проживали, остались в гостинице и пробудут здесь две недели. Идет тестирование. В планах проверить всех. Завтра приедут специалисты из лаборатории, которые уже на месте проведут тесты, а ответы будут через несколько часов. В остальном банки, продуктовые магазины, заправочные станции – все работает. Также функционируют открытые рестораны. Особенного напряжения в Местиа не чувствуется».

Всего, по информации Национальной администрации туризма, на данный момент в карантинные пространства перевезены более 500 человек, отсюда 343 размещены непосредственно в Местиа, а 171 – в регионе Аджария.

При этом, по словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, осенью в стране ожидается увеличение числа инфицированных:

«Увеличение числа инфицированных ожидается не только в Грузии, но и в других странах мира. Мы не скрывали эту информацию от общества, исходя из того, что ожидается вторая волна и увеличение статистики, мы ежедневно призываем наших граждан соблюдать уже известные рекомендации, так как нам предстоит еще долгое время жить вместе с коронавирусом».

По состоянию на 11 августа число инфицированных COVID-19 в Грузии составляет 1264 человека. Из них 1054 человека выздоровели. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 17 пациентов.