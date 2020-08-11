«Президент должен разобраться с инцидентом»

Инцидент с помощником абхазского президента Ахрой Авидзба, который протаранил ворота на КПП «Псоу», пока не повлек за собой никаких действий. Какой должна быть реакция абхазской стороны? Мнения в нашем традиционном сухумском опросе разошлись.

– Как должен поступить президент Абхазии в связи с инцидентом на границе с Ахрой Авидзба?

Наира Амалыиа, общественный деятель: В соответствии с законом всегда должен поступать президент. Но, учитывая многие проблемы в летний период – огромный наплыв туристов, многочасовые очереди, – это тоже надо учитывать. Потому что это все-таки даже на здорового человека влияет, и на психику, и на нервозность. А у Ахры все-таки военное прошлое. Я думаю, что бесследно ничего не исчезает. Возможно, будут какие-то смягчающие обстоятельства. Сегодня мы уже знаем, что Ахра оплатил все штрафы в Российской Федерации, по причине которых его задержали. И надо учитывать обязательно, что это граница двух государств, и взаимное уважение к закону соседнего государства должно быть.

Астамур Какалия: На мой взгляд, любой президент любого государства, в том числе и абхазского, прежде всего, должен отстаивать интересы своих граждан. И в этом вопросе президент страны просто в силу своей должности вынужден или должен отстаивать интересы нашего соотечественника. В конце концов, никакого уголовного дела по Ахре Авидзба нет, он предъявил дипломатический абхазский паспорт. Дипломаты даже в период войны неприкосновенны. Здесь вопрос: не пропустили Ахру Авидзба, Астамура Какалия, вопрос в том, создали проблему человеку, представляющему абхазское государство, и в этом плане, я считаю, что наши симпатии должны быть на стороне нашего соотечественника.

Даниил: В любом случае, не важно, какой статус у человека, что он сделал для республики или для другой республики, какие звания он получил, человек должен оставаться гражданином и не должен нарушать закон. А это является прямым нарушением закона, вследствие которого, не дай бог, может быть проблема уже с российской стороной. И российская сторона может наложить определенные санкции из-за этого инцидента. Поэтому я считаю, что как минимум надо лишать всех званий, всех должностей и уже дальше смотреть, как будет дальше вести себя этот гражданин.

Адгур: Президент в первую очередь должен уволить своего помощника, а потом собрать силовые ведомства: СГБ, МВД, пограничников, обсудить с российской стороной этот инцидент, решить вопрос. От себя добавлю, что все участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., ветераны Донбасса, ребята не прошли надлежащую реабилитацию.

Нугзар Агрба: Президент должен защитить своего помощника, это в первую очередь. Я считаю, что президент должен разобраться, что происходит на границе, почему уважаемого человека, героя Донбасса, человека, который российскую честь спасал на Украине, держат на границе по 4-5 часов. У Ахры были долги за коммунальные услуги и прочие, как у всякого из нас могут быть долги, но держать помощника президента Абхазии на границе – это неправильно. Я считаю, что президент никаких оргвыводов в отношении Ахры Авидзба не должен делать, но должен разобраться с инцидентом, который произошел на границе, по-мирному разойтись.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия