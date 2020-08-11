Минздрав Белоруссии: в больницах более 200 пострадавших

В больницах Белоруссии находится более 200 человек, пострадавших в последние дни в уличных столкновениях. Об этом сообщает Минздрав страны.

Милиция и спецназ жестко разгоняют акции протеста против официальных итогов выборов президента Белоруссии. Используются светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ, дубинки.

По данным Минздрава, у большей части пострадавших - нетяжелые травмы, однако среди госпитализированных есть и люди с черепно-мозговыми травмами, повреждениями грудной клетки и живота. Нескольким из них потребовались операции.

В сообщении Минздрава речь идет только о тех, кому потребовалась госпитализация, а не об общем числе пострадавших в столкновениях.

По официальным данным, в столкновениях погиб один человек. МВД Белоруссии утверждает, что у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство. Издание Tut.by со ссылкой на очевидца пишет, что взрыва не было: участник акции протеста внезапно «согнулся и упал», после чего его унесли омоновцы. МВД не сообщает имени погибшего.

Во вторник на месте гибели человека в Минске возник стихийный мемориал, люди несут туда цветы. Сообщается, что несколько человек были задержаны.

Сегодня вечером, по сообщениям из Белоруссии, в стране почти полностью отключен мобильный интернет. Не работают семь станций Минского метро. В центре Минска размещены подразделения силовых ведомств. Власти готовятся к новым акциям протеста.

Протесты начались 9 августа - их участники считают результаты выборов президента сфальсифицированными. За 3 дня были задержаны, по последним сообщениям, до 5 тысяч человек в разных городах Белоруссии.