"Менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом"

Глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский заставил членов избиркома фальсифицировать протоколы голосования на выборах президента Беларуси. На участке победила Светлана Тихановская. Но Сташевский потребовал объяснить, "как это получилось" и заявил, что ему не нужны "честные демарши".