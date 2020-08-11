"Менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом"
Глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский заставил членов избиркома фальсифицировать протоколы голосования на выборах президента Беларуси. На участке победила Светлана Тихановская. Но Сташевский потребовал объяснить, "как это получилось" и заявил, что ему не нужны "честные демарши".
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