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"Менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом"

"Менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом"
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"Менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом"

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Глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский заставил членов избиркома фальсифицировать протоколы голосования на выборах президента Беларуси. На участке победила Светлана Тихановская. Но Сташевский потребовал объяснить, "как это получилось" и заявил, что ему не нужны "честные демарши".

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