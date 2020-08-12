Число заболевших коронавирусом в России превысило 900 тысяч

В России число заболевших коронавирусом с начала эпидемии превысило 900 тысяч человек. За минувшие сутки выявлено более 5 тысяч инфицированных. Умерли за день 129 пациентов. С начала эпидемии скончались более 15 тысяч человек.

В мире число заболевших превысило 20,5 миллионов. Умерли почти 750 тысяч пациентов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19. Препарат "Спутник V" не прошёл всех необходимых фаз клинических испытаний. Третья фаза начнётся после регистрации. Вакцина должна поступить в оборот с января следующего года.

Однако фармацевтические компании ранее призвали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний. Против этого выступил Росздравнадзор. В ведомстве отметили, что препарат испытали на себе сотни добровольцев. У них не возникло нежелательных реакций после прививки. Проведение финальных испытаний вакцины после регистрации допустимо в условиях пандемии, заявил Росздравнадзор.

Всемирная организация здравоохранения напомнила, что вакцина должна пройти тщательные испытания по безопасности и эффективности. Только после этого ВОЗ сможет рекомендовать препарат для массового применения.