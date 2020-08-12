Новости
Число заболевших коронавирусом в России превысило 900 тысяч
В России число заболевших коронавирусом с начала эпидемии превысило 900 тысяч человек. За минувшие сутки выявлено более 5 тысяч инфицированных. Умерли за день 129 пациентов. С начала эпидемии скончались более 15 тысяч человек.
В мире число заболевших превысило 20,5 миллионов. Умерли почти 750 тысяч пациентов.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19. Препарат "Спутник V" не прошёл всех необходимых фаз клинических испытаний. Третья фаза начнётся после регистрации. Вакцина должна поступить в оборот с января следующего года.
Однако фармацевтические компании ранее призвали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний. Против этого выступил Росздравнадзор. В ведомстве отметили, что препарат испытали на себе сотни добровольцев. У них не возникло нежелательных реакций после прививки. Проведение финальных испытаний вакцины после регистрации допустимо в условиях пандемии, заявил Росздравнадзор.
Всемирная организация здравоохранения напомнила, что вакцина должна пройти тщательные испытания по безопасности и эффективности. Только после этого ВОЗ сможет рекомендовать препарат для массового применения.
Другие новости дня
Чрезвычайное положение в Армении продлено еще на месяц
Режим чрезвычайного положения, объявленный в Армении 16 марта и несколько раз продленный, продлен еще на один месяц, до 17:00 11 сентября.
В ходе заседания правительства министр юстиции Рустам Бадасян также представил новые правила чрезвычайного положения, согласно которым отменен запрет на въезд в Республику Армения лиц, не имеющих гражданства Армении (2-недельный карантин или самоизоляция остаётся в силе), развлекательные мероприятия могут проводиться как на открытых территориях, так и в закрытых помещениях с участием до 40 человек, а также снимается запрет на проведение собраний и забастовок.
Министр тоже сказал: «Исключена возможность применения ограничений на перемещение товаров через таможенную границу, в порядке электронного контроля с целью выявления и самоизоляции инфицированных уточнена лишь возможность получения соответствующих данных по части инфицированных, контактировавших и самоизолированных лиц не более, чем за 14-дневный период».
Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что в силу этого решения сегодня в Национальном собрании будет созвано внеочередное заседание.
«Радио Азатутюн» пишет, что число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 201, в общем составив 40 794. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 335 и сейчас составляет 33 492.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 806.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 234 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
В 31 километре от Ткварчели произошло землетрясение
На территории самопровозглашенной республики Абхазия произошло землетрясение магнитудой 3,7.
Как сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр подземных толчков находился в 31 км к северу от Ткварчели, и в четырех километрах от села Марджвена Птиши (Правый Птыш).
Землетрясение произошло в 11:31 по тбилисскому времени.
- 12 июля землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Центральной Грузии.
В Грузию из стран Евросоюза прибыл 751 турист – Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что в страну прибыл 751 турист из стран Евросоюза.
«Наша задача – позаботиться о здоровье этих людей», – сказал глава правительства на заседании Координационного совета при Кабмине.
Речь идёт о туристах из Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии, а также резидентах этих стран. Они не проходят 2-недельный карантин, если прибывают в Грузию прямыми авиарейсами.
Также Гахария сообщил, что около 4 тысяч человек воспользовались специальной платформой, чтобы приехать в Грузию с деловым визитом. Часть из них уже находится в стране.
Бизнесмены обязаны делать ПЦР-тест на COVID-19 каждые 72 часа в течение двух недель или пройти за свой счёт 14-дневный карантин.
- Регулярные авиарейсы в Грузию возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.
Минск заявил о задержании «координаторов массовых беспорядков»
Белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Минске "координаторов массовых беспорядков". Один из задержанных — житель Минска, по версии милиции, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда координировал протесты.
Он, как передаёт БелТА, управлял действиями трех подчиненных, которые , как утверждается, "в свою очередь руководили сотнями".
МВД Белоруссии также объявило о задержании человека, который раздавал деньги участникам протестов. В ведомстве заявили, что у него в рюкзаке "было обнаружено более десяти тысяч долларов", которые предназначались участникам массовых беспорядков.
При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос, говорится в заявлении МВД.
Накануне ведомство сообщило о задержании "провокаторов беспорядков", в том числе двоих россиян – координаторов "Открытой России" Игоря Рогова и Артёма Важенкова. Позже Следственный комитет Белоруссии завёл на них дело об участии в массовых беспорядках. В «Открытой России» заявляют, что Важенков и Рогов приезжали на выборы в качестве наблюдателей. Их поездка в Белоруссию не скрывалась.
- В Белоруссии с вечера 9 августа продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента Белоруссии, на которых, по официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, а его главная соперница — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — около 10%. Оппозиция заявила о фальсификациях. Протесты жёстко подавляет ОМОН и спецназ. Счёт задержанных идёт на тысячи, пострадавших – на сотни. По официальным данным, один человек погиб.
- 12 августа после трех дней перебоев в Белоруссии вновь заработал мобильный интернет. Минск называл причиной сбоев кибератаки из-за рубежа, эксперты не исключали, что отключения организовали сами власти.
Кадыров призвал жителей Чечни не вызывать скорую, если у них нет коронавируса
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал местных жителей не вызывать скорую помощь, кроме как в случае появления симптомов коронавируса. Иначе, заявил он, "такие граждане подвергают свое здоровье опасности".
"Хочу попросить население не пользоваться сегодняшней ситуацией, потому что 30% из 100 вызывающих скорую помощь не имеют никаких признаков на коронавирус. Такие вызовы делают люди, которые хотят бесплатно пройти обследование. Таким образом делая нагрузку на и так загруженных людей", - сказал Кадыров, которого цитирует "Чечня сегодня".
Заявление было сделано в ходе заседания Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
- По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Чечне коронавирусом всего были заражены 2158 человек с начала пандемии, умерло 35 пациентов.
- В начале августа власти ужесточили масочный режим в республике. Так, предпринимателям Чечни пригрозили штрафом в размере 30 тысяч рублей в том случае, если их магазины обслужат покупателей без масок.
«Интересно, как Билл Гейтс вставит свои чипы в российскую вакцину?»
Замглавы Национального Центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19.
«Испытание этой вакцины проходило в ускоренном режиме. Я не могу говорить о её качестве, пока не будут опубликованы точные данные о результатах исследований и их фазах», – отметил Имнадзе.
В контексте российской вакцины грузинский специалист упомянул и теорию заговора – якобы миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать граждан с помощью вакцины от коронавируса.
«Есть определённая категория людей, которая считает, что их будет чипировать Билл Гейтс. Интересно, как Гейтс вставит свои чипы в российскую вакцину?», – сказал Имнадзе.
- Президент России Владимир Путин объявил 11 августа о регистрации первой вакцины от COVID-19. Он также добавил, что одна из его дочерей уже испытала на себе вакцину. На Западе сомневаются в эффективности и безопасности российской вакцины.
В Грузии за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Грузии выявили 14 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge на утро 12 августа, общее число подтвержденных случаев достигло 1278. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Число выздоровевших увеличилось до 1058 – за сутки выздоровели 4 пациента. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек.
В стационарах, под наблюдением врачей находятся 245 человек, в карантине – 7718.
Ранее крупный очаг коронавируса выявили в высокогорном регионе Сванети. За последние дни COVID-19 был лабораторно подтвержден у 11-ти сотрудников различных подразделений МВД Грузии.
Камала Харрис станет вице-президентом США в случае победы Байдена
Сенатор от Калифорнии, Камала Харрис станет первой женщиной, представляющей цветное население США, которая будет номинирована на пост вице-президента США от одной из двух главных политических партий.
Дональд Трамп немедленно отреагировал на решение Джо Байдена: разве можно брать в напарники человека, который проявил к вам такое неуважение на прошлогодних дебатах. О реакции Трампа сообщило вечером 11 августа агентство "Рейтер".
Трамп имел в виду прошлогодние дебаты между однопартийцами-демократами за право быть номинированным в кандидаты для участия в президентских выборах. Тогда Харрис остро полемизировала с Байденом, припомнив ему некоторые политические решения из недавнего прошлого. В конце концов, это внутрипартийное соревнование выиграл Байден. Но, возможно, именно в тех дебатах, когда Харрис эмоционально критиковала его, он разглядел в ней ценные качества публичного политика. "Нью-Йорк Таймс" в связи с этим пишет: даже в не самые лучшие моменты своего соревнования с тогдашними соперниками по дебатам, Харрис умела увлечь демократический электорат, пусть и воображаемыми, но захватывающими перспективами её – теоретически возможного – поединка с президентом Трампом.
В прошлом году, когда попытки Харрис добиться выдвижения не принесли ей успеха, многие коллеги по партии не могли даже представить себе, что она вновь окажется включённой в кампанию за Белый дом, пишет "Нью-Йорк Таймс".
Камале Харрис 55 лет. Можно ожидать, что она придаст кампании Байдена больше энергичности и вдохновения, отмечается в публикации.
ЕС пригрозил Лукашенко ухудшением отношений и санкциями
Европейский союз может ввести санкции против представителей белорусских властей, ответственных за насилие против участников акций протеста, необоснованные аресты и фальсификацию итогов выборов. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.
В заявлении подчеркивается, что президентские выборы, прошедшие в Белоруссии 9 августа и завершившиеся, по официальным данным, победой действующего главы государства Александра Лукашенко, не были ни честными, ни свободными и не соответствовали стандартам, которые должны соблюдать страны – члены ОБСЕ. Кроме того, власти Белоруссии непропорционально применяют насилие к участникам акций протеста, что привело к гибели по меньшей мере одного демонстранта при большом числе пострадавших.
ЕС призвал власти Белоруссии немедленно и без условий освободить всех задержанных.
В заявлении отмечается, что с 2015 года отношения между ЕС и Минском улучшались, однако теперь они вновь могут ухудшиться в связи с масштабными нарушениями прав человека и пренебрежением правом со стороны белорусских властей.
В заявлении также содержится призыв к властям начать диалог с обществом с целью избежать эскалации насилия.
С отдельным заявлением выступили министры иностранных дел стран так называемого Люблинского треугольника – Польши, Литвы и Украины. В нем содержится призыв к диалогу между властями Белоруссии и гражданским обществом и выражается готовность стать посредниками при организации такого диалога.
Ранее МИД Белоруссии заявил, что страны ЕС оценивают ситуацию в стране «даже без попытки объективно разобраться и реально оценить» ее. В заявлении МИД говорится, что в Минске «готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа».
ЦИК Белоруссии объявил, что, по предварительным данным, победу на выборах одерживает Лукашенко. Сообщения об этом вызвали массовые протесты в городах страны. Их участники считают результаты выборов сфальсифицированными. Власти Белоруссии подавляют протесты, задержаны тысячи людей.
Минздрав Белоруссии: в больницах более 200 пострадавших
В больницах Белоруссии находится более 200 человек, пострадавших в последние дни в уличных столкновениях. Об этом сообщает Минздрав страны.
Милиция и спецназ жестко разгоняют акции протеста против официальных итогов выборов президента Белоруссии. Используются светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ, дубинки.
По данным Минздрава, у большей части пострадавших - нетяжелые травмы, однако среди госпитализированных есть и люди с черепно-мозговыми травмами, повреждениями грудной клетки и живота. Нескольким из них потребовались операции.
В сообщении Минздрава речь идет только о тех, кому потребовалась госпитализация, а не об общем числе пострадавших в столкновениях.
По официальным данным, в столкновениях погиб один человек. МВД Белоруссии утверждает, что у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство. Издание Tut.by со ссылкой на очевидца пишет, что взрыва не было: участник акции протеста внезапно «согнулся и упал», после чего его унесли омоновцы. МВД не сообщает имени погибшего.
Во вторник на месте гибели человека в Минске возник стихийный мемориал, люди несут туда цветы. Сообщается, что несколько человек были задержаны.
Сегодня вечером, по сообщениям из Белоруссии, в стране почти полностью отключен мобильный интернет. Не работают семь станций Минского метро. В центре Минска размещены подразделения силовых ведомств. Власти готовятся к новым акциям протеста.
Протесты начались 9 августа - их участники считают результаты выборов президента сфальсифицированными. За 3 дня были задержаны, по последним сообщениям, до 5 тысяч человек в разных городах Белоруссии.
За последние дни коронавирус выявлен у 11 сотрудников МВД Грузии
За последние дни COVID-19 был лабораторно подтвержден у 11-ти сотрудников различных подразделений МВД Грузии, сообщает Общественный вещатель.
Из 11 сотрудников - 7 случаев были выявлены в Главном управлении пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции, три случая были подтверждены в муниципалитете Местиа: у пожарного-спасателя, полицейского охраны и сотрудника пограничной полиции, а 11-й случай был подтверждены у инспектора полиции охраны в Тбилиси.
По сообщению ведомства, все семь сотрудников Главного управления пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции исполняли свои служебные обязанности на пограничном пункте «Дарьял». Все они были доставлены в Тбилисскую инфекционную больницу.
По сообщению МВД, при координации с Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья целевое тестирование на коронавирус проводится сотрудникам различных подразделений МВД на регулярной основе.
На Западе сомневаются в эффективности и безопасности российской вакцины
Всемирная организация здравоохранения и представители ряда стран мира прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Представитель ВОЗ Тарик Ясаревич заявил, что организация получает информацию о вакцине, разработанной российским институтом имени Гамалеи, от российского Министерства здравоохранения. Он подчеркнул, что, прежде чем ВОЗ рекомендует применение той или иной вакцины, она должна пройти тщательные испытания – как относительно ее безопасности, так и эффективности.
Известно, что российская вакцина, которую решено назвать «Спутник V» не прошла всех необходимых фаз клинических испытаний. Третья фаза будет проводиться уже после ее регистрации. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, которая объединяет российские исследовательские организации и фармацевтические компании, призывала отложить государственную регистрацию вакцины от COVID-19 до завершения третьей фазы ее клинических испытаний, заявив: «Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан РФ». Однако Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не поддержала предложение.
Зарубежные агентства цитируют мнения ряда специалистов, которые скептически оценивают регистрацию российской вакцины. «Это безответственное и глупое решение», – приводит AFP слова Франсуа Баллу, специалиста из Лондонского университета. Глава германской Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жестко раскритиковал действия России. «Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей фазы – это рискованный эксперимент на людях».
Министр здравоохранения США Алекс Азар, комментируя сообщения о регистрации российской вакцины, заявил, что при разработке вакцин безопасность является главным критерием, поэтому важно пройти все стадии клинических испытаний. «Главное не первыми разработать вакцину, а разработать безопасную и эффективную вакцину», – сказал он. В США проходят испытание сразу несколько возможных вакцин, испытания могут быть завершены еще в этом году.
Представитель Минздрава Германии, в свою очередь, заявил об отсутствии достоверных данных о безопасности, эффективности и качестве российской вакцины.
- О том, что вакцина института имени Гамалеи будет зарегистрирована первой в мире, заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Фонд участвовал в финансировании разработок. Дмитриев говорил о вакцине как о новом «Спутнике» – имея в виду первенство СССР в космической гонке.
- Путин, говоря о регистрации вакцины, заявил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС. Имени дочери он не назвал.
- Как сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на источники, некоторые московские медики и чиновники правительства Москвы получили предложение привиться от коронавирусной инфекции вакциной, которая еще не была зарегистрирована. Cреди тех, кто получил приглашение сделать экспериментальную прививку, был заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он отказался от вакцинации.
Абхазский оперштаб: 5 из 111 тестов на COVID-19 показали положительный результат
За прошедшие сутки тестирование на COVID-19 было проведено у 111 граждан самопровозглашенной республики Абхазия, подтверждено 5 новых случаев инфицирования.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, на данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 39 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пятеро пациентов были выписаны из медучреждения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 148 человек. Из них 50 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Бжания надеется, что отношения с Минском «приобретут межгосударственный характер»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте абхазского лидера.
Бжания надеется, что отношения с Минском «приобретут межгосударственный характер».
«Уважаемый Александр Григорьевич! Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах президента Республики Беларусь, прошедших 9 августа 2020 года. Результаты голосования демонстрируют высокий уровень доверия и поддержки народа. Это поистине признание Ваших заслуг в деле укрепления государственности Республики Беларусь и защиты ее национальных интересов.
Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, у Абхазии и Беларуси есть немалый опыт сотрудничества в различных сферах. Надеюсь, что в будущем отношения между нашими странами будут только укрепляться и приобретут межгосударственный характер.
Я желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, здоровья и дальнейших успехов в деле служения народу Республики Беларусь», - говорится в поздравлении.
- Ранее Лукашенко поздравил и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
- Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости Южной Осетии и Абхазии, Москва же отказалась компенсировать экономические потери, – рассказал в интервью Дмитрию Гордону белорусский президент Александр Лукашенко.
Двое иранцев осуждены за шпионаж в пользу Израиля и Германии
В Иране двое граждан получили по 10 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад", Германии и Великобритании.
Представитель иранского Верховного суда, заявил, что один из осуждённых работал генеральным секретарём Общества дружбы Ирана и Австрии и передавал некую секретную информацию третьим странам. Другой отправлял данные о соглашениях Центробанка и Национального банка Ирана и документацию Минобороны.
Всего за последнее время в Иране по обвинению в шпионаже арестовали пятерых человек.
В июне к смертной казни приговорили иранца, подозреваемого в сотрудничестве с американской и израильской разведками. Тегеран утверждает, что он, в частности, передал информацию о местонахождении иранского генерала Кассема Сулеймани. В начале января он был убит США в Багдаде.
Алиев: Газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию
Южный газовый коридор является историческим достижением Азербайджана. Как передает Trend, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTv.
«Месторождение «Шахдениз» еще по меньшей мере сто лет будет оснащать газом Азербайджан и партнерские страны. В то же время мы намерены расширить географию экспорта. Газ с месторождения «Шахдениз» будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Если в Албании появится газовая сеть, то и Албания станет нашим естественным партнером, мы можем экспортировать газ и туда. Можно поставлять азербайджанский газ в другие соседние страны – страны Балканского региона», – заявил Алиев.
Президент Азербайджана отметил, что через несколько месяцев Южный газовый коридор будет полностью сдан в эксплуатацию.
«Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии. Азербайджан на протяжении долгого времени останется стратегическим партнером для многих стран», – добавил он.
- В 2019 году азербайджанский газ с месторождения «Шах-Дениз 2» впервые достиг государства-члена ЕС - границы Греции по трубопроводу, проходящему через Грузию и Турцию.
- Подача газа из месторождения «Шах-Дениз» в Европу будет происходить через Южный газовый коридор, составляющими частями которого являются Южно-Кавказский трубопровод, проходящий через Азербайджан и Грузию, трансанатолийский трубопровод в Турции и строящийся трансадриатический трубопровод в Греции, Албании и Италии.
Светлана Тихановская призвала белорусов прекратить протесты
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста. Первым его опубликовал провластный белорусский телеграм-канал "Жёлтые сливы".
"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", – прочитала Тихановская текст обращения.
Когда оно было сделано – до или после её отъезда из Белоруссии в Литву – не ясно. На записи нельзя различить время суток, так как окна за спиной Тихановской закрыты шторами. Источник "Медиазоны" в окружении политика говорит, что запись была сделана накануне в Минске. Он уверен, что обращение было записано под давлением.
О том, что Светлана Тихановская находится в Литве, во вторник утром сообщил в твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Позже в видеообращении, опубликованном в канале арестованного мужа, Тихановская заявила, что уехала к детям. "Многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят", – сказала она, заявив, что сделала свой выбор в пользу своих детей.
- Вчера Светлана Тихановская подала жалобу на результаты президентских выборов 9 августа в ЦИК Белоруссии. Она провела в здании ЦИК три часа. По информации штаба кандидата, на неё оказывалось давление, было заявлено о недопустимости "действий и заявлений, ведущих к массовым беспорядкам".
- На президентских выборах в Белоруссии 9 августа, по официальным данным, Тихановская набрала 10,09 процента, действующий президент Александр Лукашенко 80,08 процента. Итоговая явка избирателей составила 84,17 процента. Оппозиция оспаривает эти данные.
Прокуратура предъявила обвинение в умышленном убийстве Георгия Шакарашвили пяти лицам
В рамках расследования дела о гибели футболиста Георгия Шакарашвили, Генеральная прокуратура Грузии предъявила пяти лицам обвинение по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц». Об этом сообщил прокурор Амиран Гулуашвили на специальном брифинге.
Обвинение ужесточили лицам, находившимся в автомобиле марки Toyota Camry. По версии прокуратуры, они преследовали Шакарашвили, нанесли ему тяжелые травмы, после чего бросили в реку Арагви, в результате чего он скончался.
22 июня тело 19-летнего Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви в Мцхета, после четырех дней поисков. Он бесследно пропал после вечеринки на загородной даче, где между молодыми людьми произошла ссора. По обвинению в насилии и незаконном лишении свободы задержаны были 17 человек, шесть из которых несовершеннолетние.
Поскольку судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что незадолго до смерти Георгию было нанесено множество повреждений, прокуратура переквалифицировала дело. К уже существующим статьям добавилось «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц».
Дочь Путина испытала на себе российскую вакцину от COVID-19
Президент Владимир Путин объявил 11 августа о регистрации в России первой вакцины от COVID-19. Таким образом, она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции в мире.
Путин заявил об этом, открывая во вторник совещание с членами правительства в Ново-Огарёво. Он также добавил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не поддержала предложение Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, которая объединяет российские фармацевтические компании, отложить государственную регистрацию отечественной вакцины от COVID-19 до завершения третьей фазы её клинических испытаний.
Как сообщила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко, этой вакциной привили несколько сотен добровольцев, у них не возникло серьезных нежелательных реакций на неё. "Вакцину нельзя зарегистрировать, пока не завершены исследования, – никто не будет нарушать законодательство", – добавила Косенко. Она отметила, что на третьей – пострегистрационной – фазе исследований вакцины в испытаниях будут участвовать несколько тысяч добровольцев, что допускается и в условиях пандемии. "Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы", – считает заместитель главы Росздравнадзора.
Фармацевтические компании призывали Минздрав "не форсировать разработку" вакцины, поскольку в мире насчитывается 26 вакцин-кандидатов, причем шесть из них тестируют с участием тысяч и десятков тысяч человек: "Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан РФ".
Как рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, вакцина зарегистрирована в виде раствора для инъекций. Она будет производиться на двух площадках - центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Первыми её получат медицинские работники и учителя. Вакцинация медиков может начаться в конце августа или сентябре. Препарат поступит в оборот с 1 января 2021 года.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, некоторые московские медики и чиновники правительства Москвы получили предложение привиться от коронавирусной инфекции вакциной, которая ещё не была зарегистрирована. Cреди тех, кто получил приглашение сделать экспериментальную прививку, был заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он отказался от вакцинации.
Словакия выслала россиян, предположительно причастных к убийству Зелимхана Хангошвили
Госдепартамент США приветствовал решение властей Словакии выслать трех российских дипломатов, предположительно связанных с убийством в Германии в 2019 году уроженца Грузии, чеченца Зелимхана Хангошвили.
Как отметила в твиттере официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, в этом шаге США увидели сигнал, что Братислава "не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой земле или в Европе". На заявление обратило внимание РБК.
Три российских дипломата должны покинуть Словакию до 13 августа, их заподозрили в работе на разведку, передавал 10 августа словацкий портал Acktuality. В Москве в ответ пообещали предпринять аналогичные действия.
- Хангошвили застрелили 15 августа 2019 года. Предполагаемый убийца арестован. По данным журналистов, его настоящее имя – Вадим Красиков, ранее он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах.
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
- В конце июня стало известно, что в расследовании об убийстве Хангошвили фигурирует ещё один подозреваемый - Роман Д. По данным Bellingcat, это Роман Давыдов. Расследователи уверены, что его имя и данные выдуманы.
Коронавирус в Армении: 160 новых случаев, 541 пациент выздоровел
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 160, в общем составив 40 593.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 541 и сейчас составляет 33 157.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 803.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 236 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (6 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 399, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 177 322 (968 за последние сутки).
Помпео требует, чтобы Россия отказалась от ужесточения закона о СМИ–«иноагентах»
Государственный секретарь США Майкл Помпео выразил глубокую озабоченность новыми намерениями российских властей затруднить деятельность американских средств массовой информации, внесённых Министерством юстиции РФ в список "иностранных агентов".
В сделанном 10 августа заявлении Помпео указывает, что недавно обнародованный Роскомнадзором проект приказа, ужесточающего условия маркировки журналистских материалов СМИ-"иноагентов", "ставит перед редакциями трудновыполнимые требования, которые ещё больше ограничат их и без того лимитированные правительством России возможности". Введённые к настоящему моменту ограничения на работу СМИ, признанных российскими властями "иностранными агентами", и без того "значительны и не имеют прецедента", подчёркнуто в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.
Проект приказа Роскомнадзора был опубликован на российском Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в июле 2020 года. Он касается формы пометки о том, что журналистский материал создан и распространяется "иностранным СМИ – иностранным агентом". Эта пометка, фактически представляющая собой фрагмент текста закона из 30 слов, должна будет, в случае принятия инструкции, сопровождать каждую текстовую, аудио- и видеопубликацию: предполагается, что размер шрифта текстового указания вдвое превышает размер заголовка сообщения, той же пометкой необходимо сопровождать и видеоролики (15 секунд перед началом), и аудиофайлы.
"Более 70 лет Радио Свободная Европа/Радио Свобода и "Голос Америки" остаются жизненно важным источником независимых новостей и информации для народов России, – сказано в заявлении Помпео. – Нас серьёзно беспокоят продолжающиеся нападки российских властей на свободу печати. Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства и придерживаться норм ОБСЕ по обеспечению свободы выражения мнений. Мы призываем правительство России отказаться от введения новых ограничительных мер, которые ещё более испортят двусторонние отношения Вашингтона и Москвы".
Исполняющая обязанности президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар ранее высказала мнение, что инициатива Роскомнадзора – попытка не только ещё больше ограничить работу СМИ в России, но и внушить страх читателям. "Каждый день миллионы россиян получают от нас новости без цензуры о важных событиях в жизни своей страны, – считает Синделар. – Цель находящихся в разработке нормативных актов – запугать тех, кто ищет правдивую информацию, заставить наших зрителей, читателей и слушателей почувствовать себя преступниками или считать, что им угрожает опасность, когда они смотрят или читают наши материалы".
- Радио Свобода, его региональные интернет-проекты, телеканал "Настоящее Время" и ещё несколько редакций медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также корпорация "Голос Америки" в ноябре 2017 года включены Министерством юстиции РФ в список "иностранных агентов", что предполагает обязательную маркировку журналистских материалов, а также предоставление и публикацию периодической финансовой отчётности. Утверждённые в конце 2019 года поправки к российскому законодательству создали возможность распространять статус "иностранного агента" и на отдельных журналистов.
- По мнению российских властей, эти законодательные меры влияют на административные и технические параметры работы редакций, но не ограничивают свободу творчества журналистов. Руководство медиакорпорации РСЕ/РС оценивают действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – "иностранных агентах" как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". Законы США гарантируют журналистскую независимость РСЕ/РС и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику".
- Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – "иностранных агентах" неоднократно подвергалось критике правительств западных стран и международных правозащитных организаций. Российские представители многократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве "иностранного агента". Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничен.
- Популярность Радио Свобода в России неуклонно растёт. Сайты Русской службы РСE/РС в 2020 году регистрируют более 12 миллионов посещений в месяц. Это исторически лучший результат Радио Свобода за всё время существования интернета. Сообщества Радио Свобода в YouTube превышают миллион человек, в Facebook – 720 тысяч человек.
Госдепартамент США призвал Минск соблюдать права белорусов
Государственный департамент США глубоко озабочен проведением 9 августа президентских выборов с Белоруссии, которые не были ни свободными, ни справедливыми.
Жёсткие ограничения доступа кандидатов к участию в предвыборной кампании, запрет участия местных независимых наблюдателей в обеспечении законности голосования на участках, тактика запугивания оппозиционных кандидатов и задержания мирных протестующих и журналистов – всё это омрачило выборный процесс. В Госдепартаменте сожалеют, что наблюдатели от ОБСЕ не получили своевременных приглашений для наблюдения за ходом голосования. Свободные и честные выборы на конкурентной основе остаются основой для формирования законных правительств, подчёркивается в заявлении.
Госдепартамент призвал белорусское правительство уважать право граждан Белоруссии на участие в мирных собраниях, не применять силу и освободить всех необоснованно задержанных.
- В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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Накануне в ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого погиб человек, сообщило МВД Белоруссии. По информации ведомства, около 23:00 на улице Притыцкого один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону спецназовцев. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По версии МВД, толпа строила баррикады для блокирования движения.
В Южной Осетии сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом
В Южной Осетии нет новых случаев заболевания коронавирусом, все ранее заболевшие 89 граждан выздоровели и выписаны из больницы, сообщила «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, под наблюдением медиков находятся 192 человека, все они проходят карантин в медучреждениях и в гостинице «Алан».
«В инфекционном отделении нет пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, медсестра из «красной зоны» выписана накануне», – сказала Гаглоева.
Новых случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии нет с 17 июля, в период с мая этого года проведено более 4 тыс. тестов на коронавирус.
До 31 августа продлены ограничения на пересечение де-факто границы с Россией, при этом с 1 августа введены некоторые послабления для отдельной категории граждан.
Освобождение от помещения в 14-дневный карантин касается исключительно граждан, перенёсших SARS-CoV-2 (коронавирус), при обязательном условии предоставления результатов всех трех нижеприведенных исследований: 1. Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР 2. Определение антител Ig G к SARS-CoV-2 методом ИФА 3. Определение антител Ig М к SARS-CoV-2 методом ИФА.
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