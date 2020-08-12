Что покажут тесты в Сванетии?

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария опроверг распространенные некоторыми СМИ слухи о возможном введении карантина в Казбегском регионе в связи с обнаружением у нескольких пограничников COVID-19. Впрочем, существует вероятность того, что некоторые нормы безопасности все же будут ужесточены, причем по всей Грузии.

Эпидемиологи пребывают в ожидании результатов 1000 тестов на наличие COVID-19, проведенных в регионе Сванетия. От них зависит, какие дополнительные мероприятия будут проведены по всей стране, заявила сегодня министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе:

«На данном этапе решения по введению дополнительных ужесточающих мер принято не было. Однако, если мы себя будем вести как сегодня, а сегодня мы не носим маски, не соблюдаем социальную дистанцию, это приведет нас к соответствующему решению. Может возникнуть опасность к началу учебы в сентябре».

Наряду со Сванетией масштабное тестирование и термоскрининг сегодня проводятся и в Казбегском муниципалитете. Врачи в основном проверяют людей, контактировавших с семью служащими пропускного пункта «Верхний Ларс», у которых был обнаружен коронавирус.

Представители местных властей говорят, что сегодня здесь было выявлено еще четыре случая заражения. Уже несколько дней разные СМИ прочат Казбегскому району судьбу Сванетии, ведь зараженные пограничники ежедневно общаются с десятками людей. Однако премьер-министр Георгий Гахария сегодня заверил граждан: о карантине речи не идет:

«Несколько инфицированных – служащие Министерства внутренних дел, которые работали на пограничном пункте «Верхний Ларс». Сейчас разные СМИ распространяют слухи о том, что правительство планирует ввести ограничения и в Казбеги. Но никакого риска нет. Сегодня в Казбеги, как и на пропускном пункте «Верхний Ларс», эпидемиологическая ситуация контролируется полностью. Поэтому – это не что иное, как сплетни. Никто не планирует вводить какие-либо ограничения в Казбеги».

На этот раз обошлось, зараженные пограничники мало контактировали с другими людьми, говорит заместитель главы Национального Центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе. Однако это не повод расслабляться, считает он, ситуация, сложившаяся в Сванетии, должна послужить уроком для всей страны:

«Мероприятия, проведенные в муниципалитете Местия, были очень важны для максимального сдерживания (распространения инфекции). Но я хочу, чтобы все понимали: если такие очаги возникнут в нескольких частях страны, сдержать распространение заболевания будет невозможно. Каждый из нас должен знать, особенно это касается курортных зон, если мы не будем придерживаться элементарных правил, не будем ходить в масках в закрытых помещениях и не будем соблюдать дистанцию, может возникнуть ситуация, как в наших соседних странах».

Особую осторожность должны проявить представители бизнес-сектора, заявила на сегодняшней пресс-конференции глава Минздрава. Многие представители ресторанов, кафе, гостиниц и других подобных заведений отказываются сотрудничать с трудовой инспекцией (которая проводит проверку норм безопасности в заведениях). Ежедневно она фиксирует до 20 разных нарушений.

Говорила сегодня Екатерина Тикарадзе и о возможности применения в Грузии российской вакцины: «Важно, чтобы эффективность любого препарата, будь то медикамент или вакцина, была подтверждена необходимыми исследованиями. Естественно, мы подождем итогов этих исследований. Затем вместе с нашими партнерскими организациями примем дополнительное решение».

Что касается статистики, за прошедшие сутки в Грузии было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом, четыре человека выздоровели. Общее число инфицированных составляет 1278 человек, 1058 из них уже справились с болезнью (на момент написания сюжета результаты массового тестирования, проведенного в Сванетии, оглашены не были).