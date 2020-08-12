Корона за битву с «короной»

Довольны ли граждане Грузии мерами, принятыми правительством в ходе борьбы с коронавирусом? Как бы люди проголосовали, если бы выборы в парламент состоялись уже в это воскресенье? Кому из публичных фигур граждане Грузии доверяют больше всего? На эти и другие вопросы отвечает исследование Международного республиканского института США (IRI), результаты которого были обнародованы сегодня.

Согласно результатам исследования, 79% опрошенных довольны действиями правительства в борьбе с коронавирусом (из них очень довольны – 41%, а 38% – отчасти). Вместе с тем 58% (из них 21% – очень, а 37% – отчасти) довольны и социальными программами, разработанными правительством для решения проблем, возникших в связи с пандемией.

Впрочем, в то же время 82% опрошенных считают, что с начала пандемии экономическая ситуация в стране ухудшилась (в некоторой степени – 42%, существенно – 40%). 65% граждан отмечают, что материальное положение их семей тяжелое, а 67% – что после появления коронавируса оно ухудшилось.

Проголосовать за правящую партию «Грузинская мечта», если выборы пройдут уже в это воскресенье, готовы 33% опрошенных. 16% отдали бы свой голос ЕНД, 5% – «Европейской Грузии». По 3% у «Альянса патриотов» и партии «За новую Грузию», а по 2% – у партии «лейбористов», «Гирчи», «Лело» и «Гражданского движения».

Для сравнения: в опросе IRI, обнародованном осенью 2019-го, за «Мечту» были готовы проголосовать 23% опрошенных – т.е. на 10% меньше, чем сейчас.

Политолог Гия Хухашвили полагает, что рост популярности правящей партии был ожидаем, однако не исключено, что все еще может измениться.

«Интрига, я думаю, сохраняется, несмотря на эти показатели. Почему? Потому что мы живем в довольно смутное время, когда ситуация может измениться очень быстро. Что касается роста популярности власти – здесь фактор коронавируса, конечно, удачного кризис-менеджмента с одной стороны, но с другой стороны – это ошибки оппозиции, довольно крупные. Когда избиратель выбирает, часто он делает этот выбор между плохим и еще более худшим. И в этом плане власть сегодня смотрится лучше, чем оппозиция», – уверен эксперт.

Коронавирус, как бы это цинично не звучало, в определенном смысле спас «Грузинскую мечту», говорит в свою очередь эксперт Центра стратегического анализа Грузии Торнике Шарашенидзе. Практически нет сомнений в том, что силы на данный момент могли бы распределиться иначе, если бы пандемии не случилось. Так же, как, к примеру, мог не увеличиться и уровень доверия к премьеру Георгию Гахария.

Он занял третью позицию в рейтинге доверия к публичным фигурам, уступив первые две строчки патриарху Илие Второму, традиционно возглавляющему списки такого типа, и Амирану Гамкрелидзе – руководителю Центра по контролю над заболеваниями. В то время как в ноябре прошлого года он занимал лишь шестое место. Тогда его опередили четыре оппозиционных лидера и мэр столицы – Каха Каладзе.

«Ничего неожиданного тут нет. Правительство «Грузинской мечты» успешно справилось с коронавирусом. Так что на этом фоне, конечно, и популярность премьер-министра Гахария выросла. А то, что это связано с коронавирусом, подтверждает тот факт, что очень популярным стал и Амиран Гамкрелидзе – директор Центра по контролю над заболеваниями. Но, как вы знаете, до выборов еще остается время – все еще может измениться. Если коронавирус вспыхнет снова, все может пойти коту под хвост – рейтинг «Мечты» упадет. Упадет, наверное, не ниже рейтинга «Нацдвижения» – главной оппозиционной партии, но тем не менее упадет, вероятно», – говорит Торнике Шарашенидзе.

Исследование Международного республиканского института проводилось в период с 4 июня по 2 июля. По всей Грузии было опрошено 1500 респондентов.