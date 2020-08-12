Депутаты прервали каникулы

Новые факты несоблюдения обязательного карантина и продовольственный кризис вынудили прервать отпуск некоторых югоосетинских депутатов. По их мнению, на существующие вопросы может ответить только президент республики. Впрочем, Анатолий Бибилов недавно уже побывал в парламенте. Во время отчета правительства он защищал своих министров от критики депутатов.

Сегодня, несмотря на каникулы, в парламенте собралась небольшая группа депутатов. Причина, по словам представителя партии «Ныхас» Давида Санакоева, – непростая ситуация в республике, которая четвертый месяц держит закрытой границу из-за пандемии коронавируса в соседних странах. Продолжает Давид Санакоев:

«В республике складывается сложная ситуация с продовольствием, сложная ситуация с пересечением границы, с тем, что группа какая-то людей, которая заезжает, может находиться на карантине, другая может не находиться. Отдельные личности, которые занимают посты, – по ним всплывает разная информация, что они не находятся на карантине. То есть нас все эти вопросы продолжают волновать, в том числе, как граждан, которые живут в этой республике, и мы тоже обеспокоены тем, что происходит. То есть фактически получается так, что, несмотря на все те усилия, которые предпринимает правительство, как они все это обозначают в своих информационных сообщениях, карантин проходят только граждане Республики Южная Осетия. Для всех остальных он может проходить, а может и не проходить. То есть усилия, предпринимаемые теми людьми, которые занимаются этим, сводятся на нет. Даже если один человек будет нарушать режим карантина, это уже не карантин, о котором много говорит правительство».

Депутаты продолжают получать информацию о нарушениях постановления правительства высокопоставленными чиновниками, говорит Санакоев:

«К нам обращаются избиратели, и один из вопросов – это как раз вопрос пересечения границы и нахождения на карантине отдельных высокопоставленных лиц нашей республики. Например, люди были свидетелями того, как человек переехал границу, и значит, благополучно проехал таможню, в том числе нашу, приехал в город и без всякого зашел на работу, потом поехал домой без всякого карантина, без всяких дополнительных мероприятий. И это только один такой пример, свидетелями которого стали граждане нашей республики».

По словам политика, у многих есть острая необходимость выехать во Владикавказ и вернуться обратно. «Наши бедные пенсионеры не могут до сих пор решить вопрос с привозом своих пенсий. Мало того, у человека, который решил эту проблему частным образом, стали возникать проблемы, он начал сталкиваться с проверками, осложнениями, из-за того, что стал заниматься этим вопросом», – отмечает он. При этом Санакоев говорит, что избирательный карантин сводит на нет усилия по сдерживанию распространения коронавируса в республике:

Помимо всего остального, сейчас вот эта проблема с продуктами питания, магазины опять опустели. Люди уже не знают, что делать, они не видят, что правительство справляется со своими функциями

«И, исходя из того, что мы видим и наблюдаем, вопросы безопасности населения у нас не решены – вопросы безопасности по поводу заражения коронавирусом. То есть к нам заезжают люди, которые могут быть носителями этого вируса, но их не контролируют. Если даже вернуться к примеру, который я привел, вот эти люди… Человек приехал, пошел на работу, он встретился там со своими сотрудниками, он встретился с соседями, домой зашел. У него было множество пересечений, которые потом никто отслеживать не будет. Не дай бог, если человек приехал, и у него была эта инфекция, то мы можем получить ее моментальное распространение. Людей это беспокоит. Помимо всего остального, сейчас вот эта проблема с продуктами питания, магазины опять опустели. Люди уже не знают, что делать, они не видят, что правительство справляется со своими функциями. Это вызывает отдельное раздражение у людей. Следующий вопрос: в каких условиях находятся наши люди на карантине».

При этом, говорит депутат, официальные ведомства предоставляют им противоречивую информацию по одному и тому же вопросу. Недавно парламентарии получили ответ на запрос о количестве въезжающих в республику граждан от Погрануправления РЮО, согласно которому около 90 процентов из них карантин не проходят. Тогда это объяснили большим числом водителей большегрузных машин, которые после разгрузки товара покидают Южную Осетию. Но в списках значится совсем другая цифра, продолжает Давид Санакоев:

У нас не хватает специалистов, которые могут с этим бороться. Не закуплено оборудование, которое необходимо. Не предприняты шаги, которые бы способствовали подготовке к пандемии

«Скажем, по пересечению границы водителями. Есть открытая информация о том, что порядка 700 человек в месяц пересекло границу. Но у нас также есть данные на порядка 351 человека, которые только есть в этих списках. То есть к чему вот эта вся неправда, к чему вот это все вранье, нам непонятно. Налицо тот факт, что правительство не справляется со своими обязанностями. И то, что у нас на сегодня нет коронавируса, я бы не ставил в заслугу правительству. Это, наверное, просто благоприятное стечение обстоятельств. Вот, исходя из тех фактов, которые я обозначил, многие задаются этим вопросом, особенно после того, как сегодня вокруг открывают границы с Российской Федерацией, например, та же братская нам Абхазия. На сегодняшний день у них порядка 150 больных, но они не собираются закрывать границу. Они спокойно к этому относятся, просто ведут себя аккуратно. Они пригласили российских специалистов. У нас этого всего нет. У нас не хватает специалистов, которые могут с этим бороться. Не закуплено оборудование, которое необходимо. Не предприняты шаги, которые бы способствовали подготовке к пандемии».

По мнению части депутатов, на все эти вопросы может ответить только президент Анатолий Бибилов, который ранее взял на себя всю полноту ответственности за работу исполнительной власти. Пока, говорит депутат, все это на стадии обсуждения, но парламентарии готовы обратиться к главе государства с просьбой вновь посетить законодательный орган, как он это сделал во время отчета правительства за прошлый год.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия