Ренат Карчаа: «На теме недвижимости очень много спекуляций, демагогии, фобий»

Президент Абхазии Аслан Бжания создал рабочую группу по подготовке предложений к проекту Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства обеих стран. Помощник президента по стратегическим коммуникациям Ренат Карчаа в интервью «Эху Кавказа» рассказал о том, что понимается под «общим пространством», в чем суть российских предложений и какие планы у рабочей группы на ближайшее время.

– Ренат, поясните, пожалуйста, что понимается под «общим социальным и экономическим пространством между Абхазией и Россией»? Затрагивает ли оно режим пересечения государственной границы? Если да, то как именно?

Установление общих правил управления по замыслу должно в значительной мере облегчить пересечение государственной границы как из Абхазии в Российскую Федерацию, так и из России в Абхазию

– Общее социально-экономическое пространство – это когда две территории, две страны, два государства живут если не по единым, то по корреспондирующим друг с другом правилам социальной и экономической жизни. К социальной жизни относятся все вопросы, так или иначе связанные с правовым регулированием социальных отношений: начиная от вопросов регулирования социальной защиты необеспеченных категорий граждан и пенсионеров, кончая вопросами, связанными с регулированием норм социальных отношений в сфере природоохранной деятельности, например. То же самое касается экономики, она тоже осуществляется по определенным правилам, эти правила в государстве упакованы в законы и в нормативно-правовую базу, в отношениях между стратегическими партнерами они должны быть максимально близкими. Вы задаете вопрос, затрагивает ли это пространство режим государственной границы? Я здесь прямой связи не вижу, границы могут быть жесткими и непроницаемыми, а могут быть условными. Все зависит от режима отношений между государствами. Так вот, установление общих правил управления по замыслу должно в значительной мере облегчить пересечение государственной границы как из Абхазии в Российскую Федерацию, так и из России в Абхазию.

– Из публикаций в СМИ известно, что руководство Абхазии получило российскую версию плана гармонизации законодательства, и в нем 46 предложений. Конкретизируйте, пожалуйста, что это за предложения, каких сфер они касаются?

Законодательство Республики Абхазия далеко от идеального состояния. По сути дела, этот план предлагает абхазской стороне заняться развитием собственной законодательной базы

– Да, действительно, план гармонизации состоит из 46 позиций. Касается он практически всех важнейших сфер жизнедеятельности общества. Это и вопросы, связанные с социальной защитой населения, повышением качества и регулированием вопросов в сфере здравоохранения, с таможенным регулированием. Это вопросы, связанные и с экономическим развитием Республики Абхазия. При всем многообразии сфер и направлений, которых касаются предложения, нужно сказать одну вещь совершенно очевидную, что законодательство Республики Абхазия далеко от идеального состояния. По сути дела, этот план предлагает абхазской стороне заняться развитием собственной законодательной базы. И в таком формате, который бы корреспондировал с законодательством Российской Федерации, что, безусловно, будет облегчать наше взаимодействие на межгосударственном уровне. Уходить совсем в глубокую конкретику я бы не хотел, потому что это по меньшей мере утомительно для слушателей и, наверное, интересней узкоспециализированным аудиториям. Если возникнет необходимость, можно будет более детально по ним пройтись, сгруппировав эти предложения по сферам и направлениям.

– В интервью СМИ вы сообщили, что некоторые предложения вызвали в абхазском обществе негативный резонанс, какие это предложения и с чем конкретно связана негативная реакция?

– Негативный резонанс был предопределен некорректной упаковкой этих вопросов на старте. Речь идет о снятии ограничений на продажу жилой недвижимости гражданам Российской Федерации. Этот вопрос действительно сложный. Тезисы противников известны: разрешение на продажу недвижимости может привести ситуацию к такому положению вещей, когда местное население окажется незащищенным и без шансов когда-либо купить какое-либо жилье и улучшить свои жилищные условия. Кроме того, в истории Абхазии известны трагичные факты, когда коренное абхазское население оказывалось в меньшинстве на своей исторической родине. К чему это приводило, тоже известно.

На теме жилой недвижимости очень много спекуляций, демагогии, фобий. Решать вопрос эмоциями, политическими лозунгами, какими-то клише, по меньшей мере – это несостоятельный подход

С другой стороны, совершенно очевидно, что на теме жилой недвижимости очень много спекуляций, очень много демагогии, фобий. Подобного рода манипуляции безответственны, потому что нужно либо осмысленно принимать решение, либо, если даже отказываться от решения этой проблемы, все равно мы должны быть убедительны в своем обосновании. Решать вопрос эмоциями, политическими лозунгами, какими-то клише, по меньшей мере – это несостоятельный подход. В этом смысле я исхожу из того, что интересы граждан Абхазии должны быть защищены устойчивыми, понятными и прозрачными правовыми механизмами. Эту проблему на улице не решить. Ее нужно решать посредством нормального диалога в обществе, без избыточных, я бы сказал, эмоций, создавая механизмы, формулируя правовые условия.

Второй пункт, который вызвал тоже больший резонанс, – это пункт, связанный с наличием препятствий для российских инвесторов, желающих войти в энергетический рынок Абхазии. Опасения сторонников подобного рода ограничений понятны, но рынок диктует свои условия. Мы обязаны найти общий знаменатель, энергетический рынок нужно развивать, реформировать и приводить в соответствие с современными стандартами. Это очевидно.

– А в каких из предложений, по-вашему, Абхазия заинтересована больше России?

– Например, предложения российской стороны по разработке и принятию закона Республики Абхазия об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Но разве в этом Республика Абхазия не заинтересована в большей степени, чем Российская Федерация? То же самое касается совершенствования законодательства в сфере пенсионного обеспечения граждан. Есть предложения, связанные с улучшением качества медицинского обслуживания, изменением таможенного законодательства Республики Абхазия, которое бы привело к максимальной синхронизации правил таможенного регулирования с правилами таможенного регулирования в ЕврАзЭС – это вне всяких сомнений во многом облегчит порядок прохождения товаров, произведенных или выращенных в Республике Абхазия, через ту же государственную границу. Это и законодательство, связанное с регулированием вопросов в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности; это и инициативы по совершенствованию нормативной и законодательной базы в сфере защиты индивидуальных предпринимателей; предложения абхазской стороне принять и разработать законодательство, которое бы в конечном итоге регулировало формирование стратегии экономического развития Республики Абхазия. Это вещи, которые должны продвинуть Абхазию как правовое государство.

– Определен ли срок, в течение которого должны быть приняты эти решения?

Работа комиссии начнется практически сразу, и мы должны будем выработать некий план не позже ранней весны 2021 года

– Вопросов слишком много, они касаются самых различных сфер, поэтому по каждому из направлений намечены определенные сроки. В эти сроки мы будем стараться вписываться, потому что никакого желания затягивать принятие решений ни у кого нет. Работа комиссии начнется практически сразу, и мы должны будем выработать некий план – окончательную его версию – не позже ранней весны следующего 2021 года. Что касается реализации этих предложений, то здесь вилка от 2021-го до 2023-го года по разным позициям.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия