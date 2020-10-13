Армянская сторона опубликовала неточный список погибших: 10 военнослужащих живы

Армия обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что опубликованные 12 и 13 октября списки погибших военнослужащих содержали ряд неточностей. Об этом пишет «Радио Азатутюн».

В частности, согласно сообщению, в указанные списки по ошибке включили 10 солдат, которые, как выяснилось, живы. Армия обороны извинилась за ошибку.

Таким образом, с учетом обнародованных ранее данных, с 27 сентября и по сей день армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих.

Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян накануне заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 42 мирных жителя, 206 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.