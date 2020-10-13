Абхазский пациент

С начала пандемии по сегодняшний день из самопровозглашенной республики Абхазия на территорию, подконтрольную грузинским властям, было доставлено несколько десятков пациентов. Об этом заявляют в Центре контроля над заболеваниями, хотя точных цифр, как и в других ведомствах, не называют. Мы побеседовали с одним из таких пациентов, который до того, как это произошло с ним, не верил в существование вируса.

«Сегодня друзья надо мной смеются, говорят: «Ты же не верил». Да, я не верил. Говорил: «Меня ничего не берет, никакой ковид, я заспиртованный». В итоге оказалось, что ничего не помогает».

Все началось с температуры, горечи во рту, потери аппетита и неприятных ощущений в животе. Даур (имя изменено), с которым «Эхо Кавказа» беседовало около недели назад, говорит, что сразу понял: это ковид. Хоть и признается, что до этого не особо верил в существование вируса. По крайней мере, в то, что он может добраться до него. Однако, когда у него проявились симптомы, он уже знал, что этот диагноз подтвердился у человека, с которым он общался ранее. Мужчина, о котором говорит Даур, скончался в больнице Кутаиси на третий день после поступления туда.

Симптомы болезни появились у Даура 21 сентября. 25-го вечером он связался со своим знакомым из Тбилиси и решил ехать лечиться по эту сторону Ингури. На административной границе его встретила скорая и забрала в Кутаиси. После теста, подтвердившего диагноз, Даура перевели в сачхерскую клинику. Сейчас он говорит, что чувствует себя лучше:

«Горечь во рту, аппетита нет, в животе – дискомфорт, ощущения неприятные, слабость. Четыре дня я вообще не ел – как живым остался, не знаю. Сейчас ем немного, через силу. Врачи вчера сказали, что завтра должно быть лучше. Так и произошло».

Даур говорит, что не в первый раз лечится у грузинских медиков и доверяет им – до этого ему провели здесь операцию по удалению грыжи позвоночника. Сейчас его новые соседи – тоже жители Абхазии:

«Вот по соседству со мной – сегодня прибыли – муж и жена из Абхазии. Их только привезли сегодня. Им плохо. Еще в Батуми лежит мой близкий (знакомый). Ему тоже плохо. Еще в Кутаиси лежит, он еле выкарабкался. Слава богу, все нормально уже у него. Еще один лежит, говорят, но его не знаю».

Даур говорит, что после его отъезда симптомы проявились и у всех членов его семьи. Тесты им провели, но результаты пока не известны.

Государственные структуры Грузии не разглашают информацию об общем количестве пациентов, которых привозят сюда на лечение из оккупированных регионов. Глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сказал лишь, что их десятки:

«Из Абхазии пациентов переводят более интенсивно (чем из ЮО). Цифру я назвать не могу, это несколько десятков (…) Эти люди находятся в разных больницах, в зависимости от тяжести их состояния – в Зугдиди, в Батуми, в Тбилиси».

По словам Гамкрелидзе, этой весной при посредничестве UNICEF состоялся вебинар с абхазскими медиками, главной темой которого был коронавирус. Кроме того, говорит глава Центра контроля над заболеваниями, ему часто звонят его абхазские коллеги, он их консультирует:

«К сожалению, сравнительно меньше такого контакта с Цхинвальским регионом. Но и оттуда пациентов доставляют сюда».

Согласно данным тбилисской инфекционной больницы, в настоящее время в Грузии 50 пациентов в критически тяжелом состоянии. Из них семеро были доставлены из Абхазии, один – из Цхинвали. Общее количество активных случаев коронавируса на сегодня – 5 974. За последние сутки выявили 569 новых случаев, девять человек скончались, 329 – выздоровели.