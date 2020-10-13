Обзор грузинской прессы

«При обсуждении темы Давид-Гареджи речь не должна идти только о территориях, квадратных метрах, это неотъемлемая часть национальной идентичности», – считает политолог Гия Хухашвили. Для укрепления грузинской позиции в этом вопросе очень важен факт обнаружения карты (согласно которой весь комплекс Давид-Гареджи является территорией Грузии), однако почему это произошло именно сейчас, в предвыборный период, задается вопросом аналитик. Своими предположениями на этот счет он поделился с газетой «Квирис палитра»:

«Сейчас властям необходимо поднимать темы, важные для общества и позволяющие демонизировать оппонентов. Но происходит это, когда Азербайджан борется за возвращение своих территорий. Для России же, как союзника Армении, важно нагнетать обстановку между Грузией и Азербайджаном, вот и начинается актуализация этой темы. Важно, в какой форме это происходит. Членов комиссии обвиняют в том, что они продали грузинские земли. Возможно, это обвинение было направлено не против этих конкретных людей, и кто-то пытался связать эту тему с прежней властью. Думаю, они надеялись сломать членов комиссии, например, заставить их сказать, что это им поручил Михаил Саакашвили. После всего этого власть заявляет, что политизировать эту тему нельзя, однако именно они начали манипулировать этой очень чувствительной темой», – говорит Хухашвили.

Они цинично играют на чувствах народа в попытке сохранить власть, продолжает политолог, однако в данном случае они не думают о более важных государственных интересах, заявляя, что земли были проданы Азербайджану.

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«Возможно ли, что часть населения Батуми воздержится от участия в выборах из страха заразиться коронавирусом?» – с таким вопросом газета «Резонанси» обратилась к инфекционисту Ираклию Хмаладзе. Выборы там не состоятся в том случае, если система здравоохранения не сможет контролировать вирус, однако пока ситуация под контролем, ответил он:

«Никаких глобальных изменений, включая перенос выборов, пока не планируется. И пока система здравоохранения справляется с инфекцией, закрытие городов и другие ограничения, в том числе отказ от проведения выборов, могут создать множество проблем для страны. Что касается страха у населения – это ведь зависит от каждого человека, поэтому над этим нужно работать. Очень важно своевременно проинформировать людей о правилах безопасности на участках».

Хмаладзе призывает население не поддаваться панике, ограничения, принятые в порыве паники, могут привести к серьезным последствиям.

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В Батуми скончалась 55-летняя учительница Шорена Беридзе, пишет информационное интернет-агентство batumelebi. После того как у женщины был обнаружен коронавирус, ее доставили в ковид-гостиницу вместо госпиталя, несмотря на то, что она страдала от диабета, у нее наблюдалась высокая температура и затрудненное дыхание. Через сутки ее состояние ухудшилось, а на следующий день Шорена Беридзе скончалась. В интервью batumelebi сестра погибшей Дудана Беридзе рассказала:

«Когда у Шорены подтвердился диагноз, я тоже находилась в самоизоляции, с сестрой мы контактировали по телефону. Мы вызвали скорую, но в больницу ее не отвезли. На следующий день она позвонила мне и сказала, что ей плохо, мы снова вызвали скорую помощь. Ее доставили в Батумскую инфекционную больницу, она пробыла там весь день, ей сделали переливание, ничего больше, и в конце дня вновь отвезли в гостиницу. Они должны были сразу отвезти ее в больницу, опоздали с госпитализацией».

В интервью изданию Циури Абуладзе, директор Батумской инфекционной больницы, куда впервые была направлена Шорена Беридзе, заявила, что в гостиницу пациентка была переведена в соответствии с инструкцией. Ей сделали рентген и обнаружили воспаление легких, но не в тяжелой форме, заявила Абуладзе. Издание попросило Министерство здравоохранения дать разъяснения по этому поводу, однако ответа пока не получило.