Абхазия: новые запреты, старые проблемы с их выполнением

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки принято распоряжение президента Абхазии Аслана Бжания о полном запрете до 24 ноября на проведение массовых мероприятий. В рамках этого распоряжения все школы и детские сады будут закрыты. Контроль за выполнением распоряжения возложен на местные администрации и Министерство внутренних дел.

Каждый день число заболевших COVID-19 увеличивается примерно на 80-100 человек. Сегодня пресс-служба президента распространила распоряжение, которое вводит запрет на свадебные и иные торжественные мероприятия. С 15 октября до 24 ноября будет прекращена деятельность всех учреждений культуры – театры, музеи, библиотеки, дома культуры, концертные и выставочные залы закроют свои двери для публики. Все школы, детские сады, образовательные, спортивные и танцевальные кружки также прекратят работу.

Руководители всех государственных организаций и предприятий, а также коммерческих и некоммерческих организаций с 15 октября по 24 ноября должны освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения служебных обязанностей. Работникам государственных учреждений при этом сохраняется заработная плата. Во всех учреждениях, организациях и объектах вводится обязательное ношение медицинских масок и перчаток.

В Министерстве просвещения и языковой политики не ответили на вопрос о том, будет ли полностью прекращен учебный процесс в школах или возможно использование методов дистанционного обучения? Нам сообщили, что «Минпрос не может пока прокомментировать ситуацию и дать разъяснение», но обещает сделать это позже.

Запреты в той или иной форме вводятся давно, однако большой проблемой является их реализация. Несмотря на запреты и рост заболеваемости, люди продолжают появляться в общественных местах без масок и перчаток, посещают массовые мероприятия и не соблюдают социальную дистанцию.

О контрольных мероприятиях, которые проводят сотрудники милиции, проинформировала Милана Нармания, инспектор отдела информации и общественных связей МВД РА:

«Личным составом подразделений городских управлений и районных отделов внутренних дел совместно с уполномоченными органами территориальных администраций систематически будут проводиться предупредительно-профилактические мероприятия с гражданами и осуществляться контроль за соблюдением введенных ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции, а это в первую очередь объекты общепита, где установленные схемы рассчитаны на соблюдение социальной дистанции в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Проведение свадебных и иных торжественных мероприятий, согласно вступившему в силу с 5 октября текущего года распоряжению президента страны, запрещено. Также по всей республике силами подразделений Управления госавтоинспекции намечены мероприятия с целью контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом и маршрутными такси».

Но ситуация все же меняется: в последние дни в общественном транспорте люди надевают маски, заходя в автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Сотрудники МВД Абхазии проводят разъяснительную и профилактическую работу с населением, чтобы пресечь скопление граждан во время праздничных торжеств и иных массовых мероприятий.

Члены общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» потребовали от руководства Абхазии немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой развернуть в Абхазии мобильный госпиталь Минобороны России, как это было сделано в Италии и Сербии для больных коронавирусной инфекцией. Они пригрозили руководству страны, что начнут самостоятельно собирать подписи под обращением к президенту России с просьбой о помощи, а правительство будут «считать виновным как минимум в каждой второй смерти от COVID-19».

Ветераны уже обращались с подобной просьбой к руководству Абхазии 24 сентября и возмущены тем, что ничего не сделано.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки были протестированы 238 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них. В гудаутский ковидный госпиталь за истекшие сутки доставлен 21 пациент. Всего там находятся 147 ковид-положительных больных, в тяжелом состоянии – 21, средней степени тяжести – 26. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2430 человек. 23 человека погибли.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия