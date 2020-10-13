«Стоянка человека»: стихи Искандера и юные художники

VI международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» прошел в Сухуме с 7 по 9 октября. В программу вошли показ фильма, презентация сборника стихов писателя и конкурс детских рисунков по мотивам рассказов Фазиля Искандера. Положив начало традиции еще в 2015 году, «Стоянка человека» проходит уже в 6-й раз. Но, в отличие от прошлых лет, программу этого года специально постарались сделать минимальной, чтобы не подвергать гостей и участников фестиваля опасности в связи с распространением коронавируса. Открывшись в среду 7 октября показом и последующим обсуждением фильма осетинского режиссера Аслана Галазова «Детство Чика» по мотивам одноименного цикла рассказов Фазиля Искандера, фестиваль продолжился на следующий день презентацией сборника стихов писателя «Звездный камень».

Мероприятие, на котором представили новый сборник стихов Фазиля Искандера, составленный его вдовой Антониной Хлебниковой-Искандер и выпущенный московским издательством «Время» к 90-летию автора, прошло под открытым небом на набережной, на месте, где некогда была городская читальня.

Презентация «Звездного камня» началась с официальной части, в рамках которой выступили организаторы фестиваля. Директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Щазина Агрба в своей речи подчеркнула масштаб Искандера, как поэта, и напомнила о важности популяризации его творчества среди взрослых и детей: «Сборник небольшой. Антонина Михайловна очень переживала, что Фазиль на самом деле с юмором больше писал прозу, а поэзия у него была более такая драматичная. Но поэт он очень крупный… Я думаю, что не менее крупный, чем писатель. Стихи его просто потрясают. И вот представляете, какое счастье так собираться, читать стихи, рассказывать друг другу и нашим детям какие-то истории, которые приближают нас к себе. Так, у Фазиля в «Софичке» есть такой момент, когда люди у телевизоров стали собираться, вместо того, как собирались у очага раньше. Но, конечно, мы не можем сегодня противостоять всем этим гаджетам и так далее. Однако если это тебе самому интересно и ты смог увлечь собственных детей, я уверяю вас, они в свою очередь и других детей увлекут тоже. Хоть бы это распространялось, как вирус! Но уже хороший такой, плюсовой вирус».

Место для презентации было выбрано неслучайно. В советское время тут стояла небольшая библиотека, о существовании которой сегодня напоминает лишь фундамент. По словам Щазины Агрба, восстановить читальню, которая раньше привлекала большое количество любителей литературы, и оживить это место на берегу моря – это прекрасный способ отдать дань памяти Искандеру. По окончании официальной части гостям раздали сборники стихов и пригласили к открытому микрофону: любой желающий мог зачитать полюбившееся ему стихотворение Фазиля Искандера. Завершилась «Стоянка человека» в пятницу, 9 октября, конкурсом детского рисунка «Грушевый компот», который уже пятый год подряд в рамках фестиваля проводит Сухумский Дом юношества.

В отличие от прошлых лет, впервые в целях безопасности мероприятие прошло на улице – во дворе СДЮ, где стоит грушевое дерево, не раз описанное в рассказах Фазиля Искандера о мальчике Чике. Такая смена локации очень понравилась маленьким художникам: рисовать на свежем воздухе, тем более когда погода солнечная и теплая – вдохновляет само по себе. Еще одним отличием от прошлых лет стало количество юных рисовальщиков. Если раньше в конкурсе принимало участие порядка 30 детей, то в этом году – всего 16. Самому маленькому художнику было восемь лет, а самому старшему – 15. Несмотря на возраст, все участники конкурса уже довольно опытны – они занимаются живописью в разных, частных и государственных, творческих студиях.

В этом году, согласно условиям «Грушевого компота», юным художникам дали две недели на то, чтобы познакомится с приключениями мальчика Чика, которые так увлекательно придумал и описал Фазиль Искандер. И в день конкурса им дали полтора часа на то, чтобы изобразить гуашью на бумаге историю, которая впечатлила их больше всего. По окончании отведенного на рисование времени жюри, в составе которого были профессиональная художница Сабина Кварчелия и архитектор Георгий Баронин, назвали трех победителей и вручили всем участникам грамоты.

15-летняя Злата Богненко, которая учится живописи в сухумском доме детского творчества «Айнар», заняла первое место. Она пояснила сюжет своей картины и рассказала, чем ее привлекают рассказы Фазиля Искандера: «Когда я читала рассказ «Шире шаг» Искандера, там был такой момент: Чик спасал собак от собачника, который не только бездомных собак забирал, но и обычных, которые просто без ошейника ходили, но у них были хозяева. И тогда Чик со своим другом решили спасти собак. Они взяли трос, привязали его к дверце, которой закрывали собак, и, когда собачник уехал, дверь открылась, и все собаки выбежали. Чик вместе с собаками убегал от собачника. Мне понравился этот поступок Чика тем, что он, рискуя собой, спас собак. После того как ты прочел Искандера, ты воспринимаешь жизнь немного по-другому, все для тебя становится красивее, жизнь тоже становится намного интереснее. Рассказы Искандера – это словно антистресс. Когда у тебя плохое настроение или ты на что-то обижен, ты можешь просто его прочесть, и это поднимет тебе настроение».