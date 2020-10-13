АНД требует введения чрезвычайного положения в Абхазии

Сегодня в Сухуме, в офисном центре «Гудоу-плаза», на площадке учрежденного недавно оппозиционного «Абхазского народного движения» состоялась беседа за «круглым столом», посвященная резкому ухудшению эпидемиологической обстановки в Абхазии и путям противостояния коронавирусной пандемии.

По предложению участника беседы, бывшего премьер-министра республики Артура Миквабия, участники встречи минутой молчания почтили память скончавшегося сегодня в Москве после заражения коронавирусом на 83-м году жизни Тараса Мироновича Шамба – абхазского и российского общественно-политического деятеля, который в 1992 году был избран первым президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа и возглавлял его четверть века, и всех жертв пандемии в Абхазии.

Беседу вел председатель АНД Адгур Ардзинба, который сообщил, что на нее приглашались министры здравоохранения, просвещения и языковой политики Абхазии, но они не пришли, так же, как представители Абхазского телевидения.

Парламентарий Натали Смыр рассказала о недавней поездке группы депутатов Народного Собрания в ковидный госпиталь в Гудауте, о проблемах, которые они там увидели, подготовленном и единогласно принятом Обращении парламентариев к президенту и премьер-министру с предложениями экстренных мер по остановке распространения пандемии.

С краткой информацией о положении дел в стране по борьбе с коронавирусной инфекцией выступил депутат абхазского парламента, врач Алхас Джинджолия. Он, в частности, сказал:

«Все мы обеспокоены этой ситуацией, таким быстрым приростом больных. Сейчас сидеть и переживать, почему так случилось, уже и времени нет. Надо думать о том, что возможно еще сделать… Что касается медикаментозного обеспечения, то там вопросы все решены. За исключением некоторых дорогостоящих препаратов. Да и то, и они есть, только в совершенно ограниченных количествах. Проблема сейчас острейшая – с подачей кислорода больным. Начинается вроде бы работа в этом направлении, к сожалению великому, с задержкой. Будет сделана разводка в скором времени, надеюсь. Это снимет огромную нагрузку с персонала, который помимо лечения должен еще баллоны таскать, которые весят немало килограммов, так скажем. Это выматывает не только физически, но и психологически».

Один из лидеров АНД Дмитрий Гварамия заявил:

«Мы имеем сегодня будто сводки с фронта – двое умерли, трое умерли… Завтра эти цифры начнут расти. Я извиняюсь, когда люди говорят: давайте спасем экономику, а люди пусть чуть-чуть поболеют… Немного не так стоит вопрос. Что ценнее: экономика или жизнь человека? Я не слышал, чтобы сегодня в Абхазии кто-то умер от голода. Но не раз слышал, что умирают от ковида, и эти случаи стали учащаться. А последствия для людей, которые выжили, но которые на всю жизнь остаются с покалеченными легкими, – это вообще отдельная тема разговора. Поэтому я считаю, что даже если сегодня какое-то распоряжение (президента) вышло, то предусмотренные им меры, о которых нам предварительно известно, недостаточны».

Адгур Ардзинба также много говорил о беспечности, которая создала бедственное положение в ситуации с коронавирусной пандемией. И привел пример того, когда на днях приехавший специалист из России не мог сразу заехать в республику для ремонта вышедшего из строя компьютерного томографа в гудаутском ковид-госпитале:

«Если едет сюда инженер в Абхазию чинить томограф, от которого зависит вся страна, потому что он показывает процент поражения легких, а его не пропускают на российской стороне границы из-за каких-то там штрафов, и никто в Абхазии этот вопрос урегулировать не может!»

По итогам встречи, «учитывая вышедшую из-под контроля эпидемиологическую ситуацию, недостаточную эффективность и запоздалость предпринимаемых руководством решений», АНД потребовало немедленного введение режима чрезвычайного положения на всей территории Республики Абхазия. Организация предложила в кратчайшие сроки обеспечить меры по расширению возможностей диагностирования населения, в том числе, за счет привлечения коммерческих медицинских лабораторий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия