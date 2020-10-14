Apple представила новые iPhone 12 c поддержкой сетей связи 5G

Международная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала 13 октября обновленный рейтинг паспортов мира — HPI. При его составлении учитывается индекс свободы передвижения, указывающий количество стран, в которые обладатель паспорта может въехать без визы, – пишет «Радио Свобода».

Грузия в рейтинге на 47-м месте. Граждане страны формально могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 116 стран. В январе сообщалось, что Грузия занимала 53-е место.

Однако авторы исследования отмечают, что пандемия коронавируса изменила само отношение людей к свободе передвижения, а соглашения между государствами о безвизовом въезде заменили временные закрытия границ и ограничения на въезд из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. «Привычная иерархия силы и возможностей паспортов терпит большие изменения», – говорится в публикации.

Уровень несоответствия формального положения фактическому эксперты продемонстрировали на примерах Сингапура, США и России. Если ещё в начале года Сингапур занимал первое место в первой пятерке (граждане страны имели возможность безвизового въезда в 190 государств), то на 1 октября этот показатель составил менее 80 стран. Таким образом, сохранив почетное второе место, в действительности рейтинг паспорта Сингапура не отличался особо от рейтинга паспортов Намибии и Лесото.

Паспорт США в январе текущего года позволял посещать без других разрешительных документов 185 стран мира. Сейчас это число - менее 75 (уровень Малави и Танзании). При этом формально в рейтинге он занимает седьмое место.

Что касается России, то в настоящее время её паспорт позволяет без визы посетить менее 50 стран мира (уровень Камеруна, Гаити и Южного Судана). При этом в январе россияне могли без виз прибыть в 119 разных государств. В официальном же рейтинге Россия со 117 формально открытыми странами делит 48-е место с Боснией и Герцеговиной.

Первое место в Индексе паспортов занимает Япония. Её граждане могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 страну.

В комментарии составители рейтинга отмечают, что "произошел сдвиг от свободы передвижения, считающейся прерогативой граждан с некогда могущественными паспортами, к осознанию того, что теперь это необходимая роскошь для тех, кто желает получить первоклассное образование, возможности для бизнеса и качественное медицинское обслуживание".