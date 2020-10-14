Смерть за корону, или Цифры решают все

Коронавирус снова бьет рекорды. За последние сутки в Грузии выявили 680 новых случаев заражения. Из них почти половина – в столице. Что говорят эпидемиологи, как они трактуют статистику летальности и когда введение жестких ограничений может оказаться неизбежным?

Начавшаяся вторая волна пандемии статистически превосходит первую. Но, по словам главы Центра контроля над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, хватку на этот раз вирус немного ослабил – количество легких и бессимптомных пациентов увеличилось.

«Мы подготовили сводку на последнее число сентября включительно – до 36% возросло число диагностированных бессимптомных пациентов. Т.е. доля бессимптомных и легких пациентов достаточно большая – именно они могут лечиться на дому или, если нет возможности изоляции, в ковид-гостиницах», – сказал Гамкрелидзе.

Впрочем, несмотря на это глава Центра контроля над заболеваниями сегодня был достаточно резок, говоря о необходимости отложить крупные мероприятия до лучших – посткоронавирусных времен.

«Все источники распространения, которые были (выявлены) у нас в последние полтора месяца, начинались с этих больших собраний. Поэтому я очень прошу, – это заблуждение, это неверно, что короны не существует, что это, как грипп, который быстро пройдет. А грипп, во-первых, – это серьезное заболевание. (COVID-19) – это серьезное заболевание. Оно убило уже миллион человек – миллион! По прогнозу до весны, к сожалению, будет еще миллион. (Коронавирус) убьет больше, чем СПИД, чем туберкулез, чем малярия, чем гепатит – а это самые крупные инфекционные убийцы».

В то же время Тенгиз Церцвадзе – глава тбилисской инфекционной больницы, накануне, комментируя статистику летальности в Грузии, заявил, что непосредственно от COVID-19 в стране скончались только 2-3 человека. Остальные, по его словам, были и так тяжело больны, когда ко всему прочему добавилась коронавирусная инфекция. В основном, сказал Церцвадзе, – это были пожилые пациенты.

«Самому молодому скончавшемуся пациенту было 43 года. У него был менингит, энцефалит… Это знаете, какие пациенты? Это тяжелые пациенты, которые лежат в клинике и еще дополнительно заразились ковидом. Или были дома, но до этого перенесли операцию на сердце, им поставили 4-5 шунтов, они перенесли инфаркт, инсульт…»

Серго Чихладзе, эксперт по вопросам здравоохранения из партии «Стратегия Агмашенебели», считает, что делать акцент на заболеваниях, которые наблюдались у скончавшихся пациентов, – неверно:

«Это послание вызывает очень неправильные настроения в обществе. Хотя бы потому, что часть общества может подумать, что корона и в самом деле неопасна, что она бьет только по пожилым и больным людям. Но мы знаем, что на самом деле это не так. Часть тех людей, которые скончались, возможно, могли еще долго жить со своими хроническими заболеваниями. Из-за этого, с одной стороны, происходит стигматизация пациентов в возрасте или имеющих хронические заболевания, а с другой – создаются неверные ожидания и притупляется внимание молодых».

Введение масштабных ограничений пока, как заявляют представители ведомств, входящих в координационный совет, не планируется. Центром контроля над заболеваниями было разработано три модели возможного развития эпидемиологической ситуации, и, как заявляют, решения будут приниматься в соответствии с этим.

А на вопрос, какова максимальная отметка, достигнув которой введение жестких мер может стать неизбежным, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сказала:

«Это – предмет обсуждения. Решающим (фактором) не будут одни лишь цифры – количество заболевших. Мы рассматриваем в этом случае и коечный фонд, и количество инфицированных, и число тяжелых пациентов, и количество ковид-гостиниц. Исходя из всех этих (факторов) вкупе мы примем дополнительное решение».

За последние сутки было выявлено 680 новых случаев коронавируса. Тройка «антилидеров» – Тбилиси (297 случаев), Аджария (189) и Имерети (150). За последние сутки скончались семь пациентов, 292 выздоровели. Общее количество летальных случаев – 109, вылечившихся – 7 159.