64% граждан Грузии поддерживают открытие американской базы – Edison Research

По данным компании Edison Research, 64% граждан Грузии поддерживают открытие в стране военной базы США. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» заявила вице-президент Edison Research Нино Джапаридзе. Вопрос был задан в рамках очередного исследования, проведенного по заказу грузинской телекомпании Formula.

«Вопрос мы задали таким образом: поддерживаете вы или нет открытие в Грузии американской военной базы. 64% ответили, что поддерживают, 36% негативно относятся к вопросу. По сравнению с прошлым годом, процентный показатель сторонников открытия базы значительно вырос», – сказала Нино Джапаридзе.

По её словам, в прошлом году «за» открытие базы высказался 51% опрошенных. Джапаридзе не исключает, что рост поддержки в данном вопросе связан с возобновлением войны в Нагорном Карабахе.

«Возможно, и в этом контексте население Грузии не чувствует себя защищённым», – отметила она.