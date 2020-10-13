Кто сыграет и кто споет в грузинской политике?

В Грузии появился еще один претендент на пост премьер-министра. Сегодня партия «Лело» представила теневой кабинет и назвала Мамуку Хазарадзе будущим главой правительства в случае победы на предстоящих парламентских выборах. До дня голосования осталось 18 дней, и очередные данные соцопросов спровоцировали новую волну дискуссий и взаимных обвинений вокруг кандидатов в премьер-министры.

Европу после второй мировой войны поднял на ноги план Маршалла. Одноименный план, только для Грузии в XXI веке есть у партии «Лело». Сегодня, представляя теневой кабинет, партийные лидеры в лице Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Давида Усупашвили еще раз заверили, что их команда, укомплектованная профессионалами, точно знает, как сделать Грузию процветающей и успешной. Мамука Хазарадзе, как кандидат в премьер-министры, убежден: он и его «Лело» – есть та заветная третья сила, которая грузинского избирателя избавит от решения восьмилетней задачи с двумя известными: или Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта», или Михаил Саакашвили и «Нацдвижение»:

«Мы должны начать политику Грузии с нового листа и дать ей новую жизнь. Поэтому существующие старые силы, которые объединились вокруг одной партии и заявляют, что они лучше, а с другой стороны, «Грузинская мечта», которая довела страну до такого состояния, – грузинскому обществу больше не нужны».

Мамука Хазарадзе сегодня воздержался от комментариев по поводу очередных политических рейтингов. Накануне телекомпания Formula опубликовала результаты очередного социологического исследования, проведенного компанией Edison Research.

Согласно им, за «Лело» готовы проголосовать 2% избирателей. Бессменными лидерами остаются «Грузинская мечта» – 36%, а потом «Национальное движение» – 17%. Суммировав 24% неопределившихся избирателей, а также собственный рейтинг, согласно которому за Михаила Саакашвили как за кандидата в премьер-министры готовы проголосовать 21%, третий президент своих сторонников сегодня призвал выйти в поле – то есть в регионы, и достучаться до каждого, поскольку у них впереди – убедительная победа.

А кто сомневается в этом, тому Михаил Саакашвили ответил накануне в эфире ТВ «Пирвели»:

«Вы сейчас разговариваете с человеком, который является самым компетентным в вопросе вывода Грузии из кризиса. Если кто-то этого не признает – он просто идиот».

Но Саакашвили, по данным Edison Research, – лишь третий по счету из оппозиционных кандидатов. На первом – лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, за него готовы проголосовать 26% , на втором месте с 23% – Георгий Вашадзе, лидер «Стратегии Агмашенебели». В случае «Европейской Грузии» партия не спешит назвать своего кандидата в премьер-министры, ратует за коалиционное правительство после выборов, отказывается сотрудничать как с командой Иванишвили, так и с командой Саакашвили. Один из лидеров партии, Гиги Угулава, план действий сформулировал кратко и жестко: «впереди ударить кулаком Иванишвили, сзади локтем – Саакашвили».

Такая жесткая риторика между оппозиционерами не по душе еще одному претенденту на пост премьер-министра – Георгию Вашадзе. Он раньше всех стал претендовать на этот пост, что и стало причиной противостояния с «Нацдвижением» и объединенной вокруг него коалиции «Сила в единстве». Вашадзе добивается дебатов с действующим премьер-министром Георгием Гахария. Он – первый в списке «Грузинской мечты», соответственно, кандидат на пост главы правительства от правящей партии. Там убеждены, что Гахария – безальтернативный победитель с учетом личной популярности и рейтинга партии, который, по утверждению лидеров «Грузинской мечты», гораздо выше 50%. Георгий Вашадзе готов заключить с ними оригинальное пари:

«Вот они ведь говорят про 53%, я говорю, что возьмут на выборах 35% . Я готов с ними даже заключить пари: кто окажется неправ, разобьем у него на голове яйцо, или, если хотите, придумаем что-нибудь другое», – предложил оппозиционер журналисту «Палитраньюс». Лидер «Стратегии Агмашенебели» также утверждает, что у его команды – тщательный план по развитию каждой сферы, части которого он по отдельности презентовал уже давно.

Подобными расчетами лидер «Лейбористкой партии» Шалва Нателашвили себя не утруждает. Он также официально заявил 26 сентября, что претендует на пост премьер-министра. Главное – избрать его, и тогда на второй день Грузию будет не узнать, в хорошем смысле, конечно:

«Я готов занять пост премьер-министра Грузии, если на то будет воля народа, его поддержка и воля божья. В результате мы на второй день проснемся в совсем другой Грузии, где не будет голодных, страждущих, нищих, безработных, отчаявшихся, репрессированных, желающих покинуть Грузию, угнетенных и живущих в несправедливости людей».

Будет у оппонентов тщательный план или нет, в правящей партии не придают значения – они убеждены в своей победе так, словно «Грузинской мечте» не придется создавать коалиционное правительство.

Считая кандидатуру в премьер-министры Георгия Гахария безальтернативной, один из лидеров «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сравнил все дискуссии по поводу будущего главы правительства с жужжанием мух, которых много, но которым не устоять перед Гахария.

Такая позиция власти вселяет в оппозицию все больше уверенности, что правящая «Грузинская мечта» будет подтасовывать итоги выборов. И несмотря на то, что оппозиции не удалось выступить единым фронтом против «Грузинской мечты», почти все партии согласились создать единую платформу и штаб по защите голосов избирателей. Сегодня состоялась первая встреча, говорит один из лидеров «Единая Грузия – демократическое движение», сын Нино Бурджанадзе Анзор Бицадзе:

«Мы собираемся защитить голоса наших избирателей, принадлежность партии не имеет значения. Мы каждого человека будем защищать от подкупа, запугивания, манипуляций. Это очень важно, и это первый случай в истории Грузии».

Опираясь на факты из той же истории новейшей Грузии, многие местные наблюдатели все неохотнее соглашаются прогнозировать ситуацию – слишком велико количество неопределившихся избирателей. Многие считают, что пандемия увеличила шансы на победу «Грузинской мечты». А что касается избирательных программ, по традиции мало кто верит в предвыборные обещания, над которыми часто работают непрофессионалы. Говоря о том, что в Грузии много непрофессиональных политиков, грузинские СМИ часто прибегают к крылатой фразе политолога Торнике Шарашенидзе. В интервью «ИнтерпрессНьюс» он, оценивая списки «Грузинской мечты», в которых есть известная пианистка Элисо Болквадзе, и «Нацдвижения», в которых под первым номером значится известный певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе, Шарашенидзе сказал: «Элисо сыграет, Буба споет – вот это и есть грузинская политика».