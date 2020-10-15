Грузия – Северная Македония: козыри остались в рукавах

Сборная Грузии по футболу сыграла вничью в выездном матче с Северной Македонией в четвертом туре второго розыгрыша Лиги наций. Эту встречу можно рассматривать как подготовку к противостоянию с теми же македонцами 12 ноября. В этом главном матче года они разыграют путевку в финальную часть Чемпионата Европы.

Футбольная сборная Грузии, сыграв со счетом 1:1 с македонцами, сохранила интригу в отборочной группе, и шансы на победу остаются, помимо участников игры, еще и у Армении, которая тоже сыграла вничью с эстонцами. Первый и единственный гол на 74-й минуте в ворота сборной Северной Македонии забил Хвича Кварацхелия. Это был дебютный гол 19-летнего футболиста в составе сборной, после матча он сказал журналистам:

«Я рад своему первому голу в составе сборной, это было моей мечтой. Впрочем, естественно, было бы лучше, если бы мы победили. Я переполнен эмоциями, наверное, самая большая радость – это когда забиваешь гол за свою сборную», – цитирует Хвичу Кварацхелия сайт Федерации футбола Грузии (ФФГ).

Впрочем, главный тренер сборной Владимир Вайсс явно не разделяет радости Кварацхелия. В разговоре с представителями пресс-центра ФФГ он заявил, что ожидал от своих подопечных большего, тем более что во втором тайме грузины играли уже в большинстве из-за удаления с поля одного из македонских игроков:

«Я не могу быть счастлив, поскольку Северная Македония смогла сравнять счет с десятью футболистами. Считаю, что в эпизоде с пенальти (в ворота сборной Грузии) нарушения не было. Наша ошибка заключается в том, что мы не смогли забить второй гол. Было два очень хороших момента, использовав которые, мы бы могли завершить матч с желаемым результатом. Очень эмоциональная игра была, и, к сожалению, мы потеряли два очка».

И так считает не только Вайсс. В Грузии нет ни одного болельщика или представителя спортивной общественности, который бы остался доволен прошедшим матчем, говорит спортивный журналист Отар Маглакелидзе. Многие пользователи социальных сетей даже устроили Владимиру Вайссу настоящий разнос, обвинив его в некомпетентности. Однако на столь «сдержанную» игру у главного тренера сборной были причины, уверен Маглакелидзе:

«По-моему, сейчас никто не думает о Лиге наций, все думают о следующей игре с Северной Македонией, которая пройдет 12 ноября. Именно этот (предстоящий) матч стал причиной того, что обе команды (вчера) играли с измененным составом; тренеры постарались скрыть свои силы, козыри, которые припасли для предстоящего матча. Надеюсь, что тактика нашего тренера оправдает себя, и мы добьемся цели, которой долгие годы ждут грузинские болельщики. Я не отношусь к тем людям, которые критикуют тренера, стоит учесть, что Грузия и Португалия – единственные команды из всей Европы, которые пока не проигрывали в Лиге наций».

Впрочем, основная цель, на которой сейчас сосредоточилась грузинская сборная, – это участие в Чемпионате Европы, продолжает Отар Маглакелидзе. Встреча состоится на тбилисской «Динамо арене», пока неизвестно, смогут ли присутствовать на ней болельщики или пройдет она при пустых трибунах. Как отмечает Владимир Вайсс, у команд равные шансы. Тренер также напомнил, что, в отличие от прошедшей игры, с обеих сторон выступят по 11 футболистов, «кто останется счастлив, узнаем 12 ноября», – сказал главный тренер.

Что касается оставшихся матчей в текущем розыгрыше Лиги наций, Грузии предстоит провести два матча – 15 ноября со сборной Армении, а 18-го с командой Эстонии.