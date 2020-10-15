Патриотизм эпохи заражения, или Куда ушло лето?

Власти Грузии вводят ограничения на деятельность развлекательных объектов и объектов питания в столице и в регионе Имерети. Сегодня вновь было выявлено рекордно большое количество новых случаев инфицирования коронавирусом. В то же время было решено упростить процедуры для граждан Грузии, прибывающих в страну, и с ноября увеличить количество регулярных рейсов.

«Судя по всему, в ближайшие дни мы перешагнем тысячную отметку», – сказал премьер страны Георгий Гахария. Единственный действенный метод, способный быстро приостановить эпидемию, – это жесткие ограничения и локдауны. Но полного локдауна, который был объявлен этой весной, по словам премьера, сейчас экономика не вынесет. Поэтому власти продолжают следовать стратегии «точечных ударов»: с завтрашнего дня рестораны, бары, кафе и развлекательные объекты в Тбилиси и в Имерети смогут принимать посетителей только до 10 часов вечера. Гахария также призвал компании и госучреждения, там, где это возможно, перейти на дистанционный режим работы.

«Все коммерческие организации, предприятия, которым мы поспособствовали, сделали так, чтобы их деятельность не была приостановлена, должны принять во внимание эту ответственность. То, что произошло в Поти недавно, когда в одном учреждении было выявлено около 100 инфицированных… Разумеется, мы должны с большей серьезностью относиться к нашим сотрудникам и обеспечить их всеми необходимыми средствами (защиты) (…) Гражданская ответственность, дисциплина, выполнение законов и элементарных правил сегодня – это патриотизм», – сказал премьер.

Межведомственный координационный совет вносит изменения в правила въезда граждан Грузии в страну в условиях пандемии. В настоящее время всех прибывающих в Грузию безальтернативно определяют в карантин. Согласно новым правилам, с конца октября все, кто предоставят отрицательный результат ПЦР-теста, смогут вместо карантина уйти в 12-дневную самоизоляцию. И еще – с конца октября будет увеличено количество рейсов по направлениям, осуществляемым сегодня:

«Эти направления – Париж и Мюнхен. Помимо того, что это предоставит нашим гражданам возможность уехать в Европу и даст больше кислорода экономике, это поможет нам упростить въезд в страну наблюдателей (на выборы). Вместе с тем уже в ноябре будут поэтапно добавлены прямые рейсы из Тбилиси и Кутаиси в направлении Европы и обратно».

В Минздраве заявляют, что в настоящее время дефицита в каких-либо ресурсах нет. Однако если он возникнет, то в первую очередь в вопросе профильных специалистов – их может не хватить:

«Грузия сможет обеспечить как минимум 10-тысячный коечный фонд – и это только в части больниц. Здесь важно принять во внимание человеческий ресурс. Нам необходимы довольно высококвалифицированные кадры, количество которых – не только в качественном смысле, но и в плане их лицензий – ограничено», – сказала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

В оппозиции полагают, что власти упустили сравнительно спокойный летний период, который должны были использовать для того, чтобы подготовиться к наступлению ковида. Соответственно, сейчас, как заявляет Георгий Вашадзе – лидер партии «Стратегия Агмашенебели», «Грузинская мечта» не дает адекватный ответ на вызовы, перед которыми оказалось общество:

«Они не представили никакого плана для (поддержки) людей, потерявших работу. Это полный крах в процессе управления заболеванием. Тестирования не проводятся в должном количестве. Мы не знаем, сколько человек на самом деле инфицированы. При этом – полное игнорирование, нулевое внимание в отношении малого и среднего бизнеса. Вводят новые регуляции, и что они говорят этим людям, чем они им помогут? Ничем».

За последние сутки выявили 919 новых случаев инфицирования при проведенных около шести тысячах ПЦР-тестов. В тройке антилидеров снова Тбилиси (366 случаев), Аджария (286) и Имерети (104). В утренней сводке значилось четыре летальных случая, зафиксированных за 24 часа. Вечером стало известно, что в Батуми в ковид-гостинице скончалась 41-летняя женщина с COVID-19. В Минздраве заявляют, что заболевание протекало бессимптомно, а предположительная причина смерти – тромбоэмболия.

Всего с февраля в Грузии было выявлено 14 440 случаев коронавируса. Скончались 113 человек, а выздоровели – 7367.