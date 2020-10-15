ОДКБ, Сирия и другая политическая география карабахского конфликта

В Грузии внимательно следят за попытками урегулирования карабахского конфликта. И многих грузинских наблюдателей не могли не насторожить сообщения о планах Москвы направить в зону конфликта миротворцев.

С каждым днем конфликта стороны сообщают о все более интенсивных столкновениях, многочисленных разрушениях и жертвах.

В Тбилиси все с большим вниманием относятся к заявлениям о необходимости введения миротворцев в зону конфликта. Сначала об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. А сегодня генеральный секретарь Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась: «Идет активное обсуждение миротворчества в этом регионе». Его слова, сказанные российским информационным агентствам, моментально разлетелись по грузинским СМИ.

В соцсетях же начали обсуждать информацию о состоявшемся накануне телефонном разговоре президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Из кремлевского пресс-релиза особое внимание наблюдателей привлек следующий абзац:

«Президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта».

Многие грузинские наблюдатели одним из худших сценариев считают именно сирийский. То, что в Москве его не исключают, бригадный генерал, аналитик по вопросам безопасности Амиран Салуквадзе заподозрил еще в начале октября, когда глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о том, что в регион перебрасываются боевики экстремистских группировок из Ближнего Востока, и это создает угрозу РФ. Амиран Салуквадзе обращает внимание, что среди перечисленных группировок была упомянута и курдская:

«Россия фактически обвинила не только Азербайджан в использовании наемных боевиков, но и Армению. Если следовать логике, Азербайджан не прибег бы к услугам курдских экстремистов. То есть Россия указала и своему стратегическому союзнику на то, что это рассматривается ею как опасность. К тому же все эти дни в российских СМИ приближенные к Кремлю политтехнологи и эксперты напоминают обществу, по какой причине Россия вступила в войну в Сирии. Причиной было названо сдерживание террористов вдали от границ России. Не исключено, что такими заявлениями Россия предупредила не только Армению, Азербайджан и Турцию, но и других игроков в регионе, что в случае необходимости Россия аналогично Сирии включится в боевые действия, чтобы предотвратить проникновение переброшенных из Ближнего Востока боевиков в Россию», – говорит Амиран Салуквадзе.

Разговоров много об этом, но достоверных подтверждений нет, говорит по этому вопросу бывший министр иностранных дел, директор Центра стратегических исследований Ираклий Менагаришвили. Потому он в ближайшее время не рассматривает сценария столкновения Турции и России в Нагорном Карабахе. Что же касается перспективы миротворцев в Нагорном Карабахе, он вспоминает прежний опыт российского миротворчества:

«Все так называемые миротворческие операции, в которых Россия была единственным миротворцем, как это было и в Приднестровье, в Абхазии, Южной Осетии, – во что все это превратилась, мы все хорошо знаем. Поэтому у меня появилась мысль, что если Азербайджан согласится, то постарается каким-то образом сбалансировать это участием той силы, которой доверяет, будет настаивать на участии Турции как союзника Азербайджана в данной операции».

Но это будет нелегко, отмечает Ираклий Менагаришвили, с учетом того, что Турция не является членом ОДКБ. А формат Минской группы ОБСЕ, в которую входит и Турция, в принципе, этого не предусматривает.

Сегодня грузинские власти никак не прокомментировали информацию о том, что азербайджанский премьер-министр Али Асадов направил письмо Георгию Гахария, в котором, по утверждению некоторых российских СМИ, он якобы одобряет незамедлительную реакцию грузинского МИДа на попытку Армении нанести удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Примечательно, что за последние дни МИД публичных заявлений не делал. С начала обострения конфликта Тбилиси старается сохранить нейтралитет и предлагает площадку для начала мирных переговоров.

13 октября замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия вновь заявил, что транзит военных грузов в Армению и Азербайджан через территорию Грузии приостановлен.