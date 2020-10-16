Азербайджан с 19 октября усиливает карантин по коронавирусу

Жесткий карантин вводится в Азербайджане на период с 19 октября по 2 ноября из-за роста числа заболевших COVID-19, говорится в решении оперативного штаба при правительстве.

В соответствии с решением, на период действия жесткого карантина численность сотрудников в госучреждениях сокращается до 30% от штата, а остальные сотрудники переводятся на удаленную работу. Аналогичные меры рекомендуются для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах, – передаёт «Интерфакс».

Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска, рекомендуется покидать свои дома только в случаях крайней необходимости.

До 2 ноября в Азербайджане объявляются каникулы во всех учебных заведениях, прекращается работа детских садов. С 19 октября до 2 ноября приостанавливается работа Бакинского метро.

Накануне, 15 октября, республиканский оперативный штаб сообщил, что медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 530 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 43 280. За день до этого сообщалось о 369 новых больных за сутки.

По данным ведомства, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 619 человек.