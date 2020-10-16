Население России сократится на 350 тысяч человек к концу года

На фоне пандемии численность населения России в этом году сократится на 352 с половиной тысячи человек — это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в последней версии проекта единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года. Проект документа опубликован в телеграм-канале «Майский указ», его подлинность подтвердил источник РБК в правительстве.

Более масштабное сокращение наблюдалось в России в 2006 году, когда население страны уменьшилось на 374 тысячи человек.

Правительство вдвое ухудшило прогноз убыли населения в 2020 году. В предыдущем варианте плана, подготовленном в августе, говорилось, что численность населения к концу года сократится на 158 тысяч человек, а в 2022 году начнётся прирост.

Согласно новому прогнозу, суммарно с 2020 по 2024 годы численность населения сократится более чем на один миллион 200 тысяч человек. Прирост населения прогнозируется только в 2030 году.

В Минэкономразвития сообщили, что проект единого плана продолжают дорабатывать. В Минтруда отметили, что, пока план не утвержден, делать выводы рано.

Основной причиной естественной убыли (превышение смертности над рождаемостью), которая продолжает ускоряться с 2016 года, считается сокращение рождаемости. Она фиксируется в 80 регионах (всего их 85, включая аннексированный Крым и Севастополь). Приток мигрантов не сможет компенсировать естественную убыль. При этом возможности обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте.