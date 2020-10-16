Вячеслав Аргун: «По штату врачей у нас 63, но сегодня из них 11 больные»

Ряд лечебных учреждений Абхазии начали принимать зараженных COVID-19. Ранее это делал только гудаутский ковидный госпиталь, который подошел к пределу своих возможностей. Главный врач гагрской районной больницы Вячеслав Аргун рассказал «Эху Кавказа» о том, как работают и с какими трудностями сталкиваются медики при приеме ковид-положительных пациентов.

10 октября координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции принял решение о создании дополнительных инфекционных отделений для лечения больных с COVID-19 при районных больницах. А вчера впервые в сообщении оперативного штаба появилась информация о количестве таких больных в районах.

Главный врач гагрской ЦРБ Вячеслав Аргун рассказал, какая ситуация в больнице и как ее персонал справляется с потоком ковид-положительных больных:

«Мы получили приказ, что во всех районах Абхазии будут открыты инфекционные отделения: в гальской больнице – на 10 коек, в Ткуарчале и Очамчыре – по 20 коек, в Агудзере – 20 коек и в Гагре – 20 коек. Сейчас у нас работает инфекционное отделение на 18 коек. На сегодняшний день оно переполнено. Количество больных с каждым днем увеличивается. Пробы, которые сдают люди, пока не подтвердятся, мы в гудаутский госпиталь не имеем права их отправлять, их там не принимают по приказу министра. Здесь должны находиться не тяжелые больные, а средней и легкой степени тяжести. Учитывая, что у нас один реаниматолог, и он приходит только на операции. А второго реаниматолога нет».

По словам Вячеслава Аргун, лекарственные препараты в больнице есть, но необходимо как можно быстрее создать еще около сорока коек для ковид-положительных больных:

«Вы прекрасно знаете эти проблемы с анализами. Забор анализа делают, а ответ почти восемь дней не приходит. Я людей в Гудауту не могу послать, я их должен здесь держать. Лечение они получают адекватное. На сегодняшний день только два места свободных, а так все переполнено. Мы КТ делаем и рентген, все на месте. С понедельника те больные, которые лежат, и обслуживающий их медперсонал будут получать питание. Медикаменты есть. В городе полно больных, которые самолечением занимаются. А потом, когда им плохо становится, к нам обращаются. Поэтому до середины следующей недели мы должны еще одно отделение отвести под коронавирус, нам надо минимум на 40 коек еще открывать».

Вся Абхазия в условиях пандемии испытывает острый дефицит медицинского персонала, не исключение и гагрская больница, осложняет ситуацию тот факт, что из 63 врачей 11 заразились COVID-19:

«По штату врачей у нас 63, но сегодня из них 11 больные. Те силы, которые у нас есть, обслуживают больных коронавирусом не только здесь, мы каждую неделю посылаем врачей, медсестер, санитарок еще и в Гудауту, поэтому я даже не знаю как, но мы должны как-то своими силами справиться. Переведем весь персонал на дежурства, я найду медсестер, но врачей не хватает для дежурств. Помимо этого, есть же еще соматические и экстренные больные…»

Рост заболеваемости в Абхазии начался именно в Гагрском районе. Несмотря ни на что, люди, по словам Вячеслава Аргун, проявляют беспечность. Он сетует на то, что они не носят маски, не соблюдают дистанцию, похороны и свадьбы продолжаются, а те, кто переносит инфекцию в легкой форме, свободно передвигаются по городу.

Из сегодняшней сводки оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции следует, что из 285 протестированных COVID-19 подтвержден у 93 человек. Общее число заболевших – 2672, 27 человек умерли.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия