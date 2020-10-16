За прошедшие сутки в Южной Осетии коронавирус был выявлен у 30 человек. Рост числа зараженных наблюдается все последние дни. После открытия границы с Россией 15 сентября, согласно данным главного санитарного врача Марины Кочиевой, COVID-19 заболели 137 человек. Четыре тяжелых пациента были вывезены Красным Крестом на лечение в Тбилиси.

В начале недели в «красной зоне» инфекционной больницы Цхинвала, по словам замминистра здравоохранения Аллы Чочиевой, находились 15 зараженных коронавирусом, еще 40 – дома на самоизоляции. В середине недели число заболевших увеличилось на 21 человека. Накануне глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева сообщила еще о 24 положительных тестах и констатировала неуклонный рост заболеваемости коронавирусом. Сегодня прибавились еще 30 инфицированных. Согласно официальным данным, со дня открытия дороги с Россией 15 сентября в республике COVID-19 заболело 137 граждан.

Ситуацию с пандемией ежедневно отслеживает и глава парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев:

«Со вчерашнего дня количество больных увеличилось на 10 человек (в больнице). Но они в основном среднетяжелые или даже ниже средней тяжести. В основном они находятся в обычных палатах под наблюдением, естественно, врачей на комплексном лечении. В ПИТе (палате интенсивной терапии) – только двое. Но они тоже более или менее стабильные, на кислороде, без аппаратов. Управляемая ситуация.

– Сколько больных, по вашей информации, вывезено на лечение в Грузию?

– Четыре человека.

– Почему их вывезли в Грузию?

– Там и фактор родственников был, и, да, в том числе, присутствует фактор, что именно вот таких тяжелых мы не могли лечить.

– А присутствие российских специалистов, они помогают?

– Какие российские специалисты? Их нет. Мы только своими силами пока обходимся, и то, можно сказать, обходимся не очень, потому что количество реаниматологов – их на пальцах можно сосчитать.

– Но идет рост заболеваемости. Как вы будете справляться дальше?

– Ситуация, конечно, достаточно серьезная. Нужно проводить определенные действия, в частности, по персоналу. У нас в основном проблема с персоналом. Если даже двое заболеют из реаниматологов, тогда можно будет сказать, что некому заходить, то есть их некем заменить».

По словам Плиева, если рост заболеваемости продолжится, помимо инфекционной больницы ковидных больных могут начать размещать и в детской:

«Все пока находятся там (инфекционная), но сейчас вопрос идет о том, чтобы переквалифицировать в зависимости от обстановки. Скорее всего, на днях детскую задействуют как ковид-больницу, потому что уже не помещаются… Вернее, пока помещаются, но если такая тенденция будет, то послезавтра может уже не хватить коек в инфекционной больнице. С лекарствами пока более или менее нормально, хотя небольшие дефициты есть, но они пока восполнимы».

Мария Тедеты, пресс-секретарь МККК, который занимается перевозкой больных в Грузию, в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что пациентов направляют на лечение в Тбилиси, когда требуется «незамедлительная помощь для спасения жизни»:

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, мы продолжаем осуществлять медицинские перевозки пациентов в структуры здравоохранения Тбилиси по согласованию и разрешению властей. И делаем мы это, естественно, с соблюдением всех норм безопасности, в том числе, с обязательным ношением средств индивидуальной защиты нашими сотрудниками. С января 2020 года мы осуществили таким образом около 60 медицинских перевозок. И делаем это исключительно в случаях, когда человеку требуется незамедлительная помощь для спасения его жизни. В том, что касается нашего реагирования на пандемию, мы в первую очередь, конечно, занялись информированием населения о мерах безопасности и безопасного поведения. И уже в апреле мы по просьбе различных структур, в том числе структуры здравоохранения, осуществили распространение агитационных постеров. Их можно найти в любых публичных местах. И сейчас, совершенно недавно к нам поступила повторная просьба на распространение дополнительного тиража. Опять это будет 500 экземпляров, что мы, собственно, и сделали».

На фоне пандемии закрываются некоторые школьные и дошкольные учебные заведения. На двухнедельный карантин ушла вторая городская средняя школа, до нее закрылись гимназия «Альбион», «Лицей искусств» и несколько детских садов. Единственный вуз республики – ЮОГУ, работу пока не прекратил. Продолжает глава медиа-холдинга ЮОГУ Алла Джиоева:

«Ситуация, конечно, на всех влияет. Но ЮОГУ пока работает в штатном режиме. Проводится мониторинг ситуации, и по возможности будут приниматься меры, если дойдем до черты, при которой вуз работать не сможет. Но на сегодняшний день пока, слава богу, все относительно стабильно. Происходит систематическая обработка помещений, то есть дезинфекция с момента начала пандемии. Меряют температуру у входа, и в случаях даже небольшого перепада температуры людей возвращают, вызывают специалистов и проводят тестирование на дому. Обработка дезинфицирующими средствами также происходит на входе – стоят флаконы, и люди ими пользуются. Обязательного масочного режима у нас пока нет, но в основном сотрудники уже в масках.

– Заболевшие есть в университете?

– Официально пока никто не подтверждает подобную информацию, но, наверное, будут, так как люди могут скрывать эту информацию, но повторюсь: официальной информации у нас нет».

Переходят на карантинный режим работы и некоторые государственные ведомства республики. К примеру, общение с посетителями паспортного стола происходит через окна на улицу, вход в здание закрыт. Все больше жителей Цхинвала появляются на улицах столицы в защитных медицинских масках.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия