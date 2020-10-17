Тбилиси опровергает переброску военных грузов гражданскими самолетами через Грузию

Сообщения об использовании воздушного пространства Грузии для поставок военных грузов являются спекуляциями. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, распространенном сегодня, 17 октября.

В ведомстве напоминают, что воздушное пространство страны открыто только для самолетов, выполняющих рейсы в гуманитарных и коммерческих целях. Отмечается, что все осуществляемые полеты «полностью соответствуют нормам и правилам» Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Что касается гражданских и гуманитарных полетов, то в этой части Грузия полностью выполняет свои международные обязательства. Хотим разъяснить, что данный вид полетов не требует специальных разрешений. Гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основании уведомления и предоставления соответствующей информации», - говорится в заявлении.

Для обеспечения безопасности МИД Грузии призывает все стороны – как получателей, так и отправителей – строго контролировать воздушные перевозки гражданских и гуманитарных грузов. В Тбилиси напоминают, что страны-перевозчики в первую очередь несут ответственность за выполнение принципов Чикагской конвенции, запрещающей умышленное использование гражданских полетов в военных целях.

«При выявлении нарушения и в случае существования веских доказательств, Грузия отреагирует строго, и нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, передает агентство «Новости-Грузия».