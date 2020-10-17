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Число жертв ночного ракетного удара по городу Гянджа достигло 65
Число жертв ночного ракетного удара по городу Гянджа достигло 65, в том числе 13 погибли, 52 получили телесные повреждения, сообщило МЧС Азербайджана. Среди погибших двое малолетних детей.
По факту ракетного удара по Гяндже Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям «ведение агрессивной войны», «умышленное убийство, совершенное преступной организацией», «умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом», «умышленное убийство двух или более лиц», «умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды», «умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупном размере» и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Проведение следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
МИД Азербайджана в своем заявлении обвинил Армению в преднамеренном обстреле города Гянджи, сообщает агентство Turan.
«Преднамеренные и неизбирательные нападения Армении на гражданское население, вопиющее нарушение норм и принципов международного права, включая международное гуманитарное право, а также объявленное гуманитарное прекращение огня, целенаправленное убийство мирных людей являются еще одним военным преступлением и преступлением против человечности. Руководство Армении несет полную ответственность за это преступление. Международное сообщество не должно закрывать глаза на эти бесчеловечные действия Армении против азербайджанского народа», - сказано в документе.
- В конце сентября резко обострился вооруженный конфликт в области непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Армия Азербайджана начала наступления на позиции, добившись, по всей видимости, значительного военного прогресса. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения.
- Острая стадия конфликта в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада СССР в зоне начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.
Другие новости дня
Тбилиси опровергает переброску военных грузов гражданскими самолетами через Грузию
Сообщения об использовании воздушного пространства Грузии для поставок военных грузов являются спекуляциями. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, распространенном сегодня, 17 октября.
В ведомстве напоминают, что воздушное пространство страны открыто только для самолетов, выполняющих рейсы в гуманитарных и коммерческих целях. Отмечается, что все осуществляемые полеты «полностью соответствуют нормам и правилам» Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
«Что касается гражданских и гуманитарных полетов, то в этой части Грузия полностью выполняет свои международные обязательства. Хотим разъяснить, что данный вид полетов не требует специальных разрешений. Гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основании уведомления и предоставления соответствующей информации», - говорится в заявлении.
Для обеспечения безопасности МИД Грузии призывает все стороны – как получателей, так и отправителей – строго контролировать воздушные перевозки гражданских и гуманитарных грузов. В Тбилиси напоминают, что страны-перевозчики в первую очередь несут ответственность за выполнение принципов Чикагской конвенции, запрещающей умышленное использование гражданских полетов в военных целях.
«При выявлении нарушения и в случае существования веских доказательств, Грузия отреагирует строго, и нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, передает агентство «Новости-Грузия».
- Совбез Грузии 3 октября в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе принял решение о временной приостановке выдачи разрешений на транспортировку грузов военного назначения как в Армению, так и в Азербайджан. Несмотря на это, время от времени в социальных сетях появляется информация о якобы переброске военных грузов в обе страны гражданскими самолетами через Грузию.
397 из 958 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксированы в Тбилиси, 232 – в Имеретии, 226 – в Аджарии
По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 226 из 958 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Аджарии, в Тбилиси же их 397.
По словам Марины Энделадзе, в Тбилиси наблюдается увеличение случаев инфицирования.
«В Аджарии – 226 новых случаев, в Тбилиси – 397, в Имерети – 232, в Самегрело-Верхней Сванетии – 27, в Шида Картли – 14, в Квемо Картли – 20, в Мцхета-Мтианети – 15, в Кахетии – 13, в Самцхе-Джавахети – 8, в Гурии – 6 новых случаев», - сообщила Энделадзе «ИнтерпрессНьюс».
- В Грузии за минувшие сутки выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 214 пациентов, а четверо человек с COVID-19 скончались. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. Сегодняшний суточный прирост на 39 больше, чем зафиксированный 15 октября рекордный показатель в 919 случаев. Тогда впервые число заболевших, установленных за 24 часа, превысило девять сотен.
- Таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Грузии составило 16 285, из них выздоровели 7 827. Число умерших пациентов с COVID-19 в стране составляет 128.
У югоосетинского президента Анатолия Бибилова диагностирован коронавирус
У президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова диагностирован коронавирус.
«Последний тест показал положительный результат», - сообщила его пресс-секретарь Дина Гассиева. По ее словам, «президент переносит заболевание в легкой форме, продолжает дистанционно исполнять свои обязанности».
Коронавирус ранее подтвердился у пресс-секретаря президента, главного санитарного врача республики Марины Кочиевой, а также у ряда сотрудников администрации президента и правительства.
Как сообщает пресс-служба правительства, коронавирус также подтвержден у и.о. председателя правительства Геннадия Бекоева, передает информагентство «Рес».
- В Южной Осетии за сутки зафиксирован резкий подъем заболевания коронавирусом: из проведенных 170 исследований на COVID-19, 57 тестов показали положительный результат. Зафиксирован также первый летальный случай - скончалась 88-летняя женщина, у которой также были сопутствующие болезни.
В Южной Осетии подтверждено 57 новых случаев COVID-19, один человек скончался
В Южной Осетии за сутки зафиксирован резкий подъем заболевания коронавирусом: из проведенных 170 исследований на COVID-19, 57 тестов показали положительный результат, сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Последнюю неделю в республике наблюдается рост заболевших. Только за сутки в ПЦР-лаборатории выявлено 57 случаев коронавируса. К сожалению, зафиксирован и первый случай смерти у 88-летней женщины, у которой также были сопутствующие болезни», - уточнила она в беседе с информагентством «Рес».
Всего со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) заболели 194 жителя республики.
В ПЦР-лаборатории Югоосетпотребнадзора с апреля этого года проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19. Главный санитарный врач призывает граждан соблюдать масочный режим, ответственно подходить к мерам предосторожности.
- Необходимо отметить, что некоторых критических пациентов переправляют на лечение в клиники на территории, контролируемой центральными властями Грузии.
По делу об обезглавливании учителя во Франции задержаны 9 человек
По делу об обезглавливании школьного учителя в пригороде Парижа задержаны 9 человек. Двое из них - родители одного из учеников убитого. Несколько из задержанных - люди из окружения подозреваемого в преступлении, передает Agence France-Presse. Им оказался 18-летний выходец из России, предположительно, мстивший за показ карикатур на почитаемого в Исламе пророка Мухаммеда.
Подозреваемый был застрелен полицией. В своем твиттере нападавший разместил фотографию тела учителя и взял ответственность за преступление на себя. Он обвинил преподавателя в оскорблении Мухаммеда. Учитель истории показал карикатуры из журнала Charlie Hebdo, обсуждая с учениками понятие свободы слова.
Официальные представители французских властей осудили преступление. На месте проиcшествия накануне вечером, 16 октября, побывал президент Эммануэль Макрон. Он заявил, что случившееся имеет признаки «исламистской террористической атаки». Следствие заявило, что расследует преступление как «убийство, связанное с террористической организацией».
- Ночью российское издание «База» назвало предполагаемое имя подозреваемого. Им оказался уроженец Москвы Абдулак Анзоров, утверждает издание. Эта информация не подтверждалась.
- Подозреваемый - этнический чеченец. Преступление было прокомментировано Ассамблеей чеченцев Европы. Организация заявила, что «самым решительным образом» осуждает это преступление и напоминает, что осуждает все формы религиозного экстремизма и любые акты насилия,- цитирует заявление французский телеканал BFM TV.
- В сентябре больше 90 французских СМИ обратились к читателям в защиту свободы слова и поддержку редакции Charlie Hebdo. «Защищая свободу богохульства, мы защищаем не богохульство, а свободу», – говорится в тексте обращения.
ЕНД и «Сила в единстве» собрали тысячи сторонников на предвыборной встрече в Батуми
Несколько тысяч человек собрались накануне в центре Батуми на предвыборном митинге бывшей правящей партии «Единое национальное движение» и оппозиционного объединения «Сила в единстве».
На мероприятии представили избирательную кампанию ЕНД, а также кандидатов коалиции в депутаты парламента Грузии в трех одномандатных округах Аджарии. В округе Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури баллотируется Миша Болквадзе, в Кобулети - Бондо Тевдорадзе, а в Батуми – бывший глава правительства Аджарии, глава инвестиционного совета Украины Леван Варшаломидзе.
Последний не смог присутствовать на встрече ввиду кончины отца - 82-летний Гурам Варшаломидзе заразился коронавирусом в реанимации, куда он был помещен после инсульта.
По видеосвязи к собравшимся обратился третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в Украине. Сторонники на площади приветствовали его, скандируя «Миша».
Политик заявил, что вспышка коронавируса в Аджарии стала следствием коррупции, кумовства и нарушений правил карантина в сезон отпусков. По словам Саакашвили, у ЕНД есть «конкретный план» по борьбе с «опасным заболеванием», которое угрожает «разрушить здоровье, индустрию туризма, экономику и благополучие» каждого жителя Аджарии. Он также выразил уверенность в том, что партия «Грузинская мечта», которая остается у власти уже восемь лет, на предстоящих выборах одержит поражение.
Также на акции были представлены кандидаты оппозиции в Верховный Совет Аджарии – законодательный орган автономии, выборы в который проходят одновременно с выборами в парламент Грузии. От округа Хелвачаури-Хуло-Кеда-Шуахеви в ВС баллотируется бывший министр образования Аджарии Гия Абуладзе, в Кобулети – Элгуджа Багратиони, а в Батуми - Георгий Киркитадзе.
Митинг проходил у колоннад на территории Старого Бульвара. Встреча продолжалась более часа. Собрание было настолько многочисленным, что соблюдать дистанцию в два метра участникам не удавалось. Люди стояли максимально близко друг к другу. Медицинские маски использовали далеко не все, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Грузии с 10 октября запрещены многочисленные застолья, а также культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек. Тем не менее, это ограничение не распространяется на предвыборную агитацию и мероприятия, связанные с выборами. Партии могут собирать сторонников и проводить митинги с любым числом участников.
- Стоит отметить, что оппозиционная партия «Европейская Грузия» решила отменить предвыборную акцию, запланированную на 17 октября. Причина – рост числа случаев коронавируса в стране. По словам лидера партии Давида Бакрадзе, была запланирована масштабная встреча со сторонниками партии из Тбилиси и регионов. После акции «Европейская Грузия» хотела провести шествие до резиденции Бидзины Иванишвили.
- В Грузии за минувшие сутки выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 214 пациентов, а четверо человек с COVID-19 скончались. Сегодняшний суточный прирост на 39 больше, чем зафиксированный 15 октября рекордный показатель в 919 случаев. Тогда впервые число заболевших, установленных за 24 часа, превысило девять сотен.
Госинпекция оштрафовала популярный тбилисский бар, где функционировал штаб «Гирчи»
Госинспекция оштрафовала на 10 тысяч лари (более 3,1 тысячи долларов) тбилисский бар «Сахелосно», в котором функционирует избирательный штаб оппозиционной партии «Гирчи». Об этом сообщил глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.
Из-за роста заболеваемости COVID-19 с 16 октября в Тбилиси и Имеретии запрещена работа всех ресторанов, баров и развлекательных заведений в ночное время – с 22:00. До сих пор меры, принимаемые для предотвращения распространения коранавируса, не касались избирательного процесса. Партии проводили избирательные встречи везде, где хотели, и с любым числом участников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Бар «Сахелосно» расположен в парке Рике, в самом центре столицы. Он пользуется большой популярностью среди грузинской молодежи. Еще 15 октября на странице заведения в фейсбуке появилось сообщение о том, что постановление правительства их не касается, и «Сахелосно» продолжит работу в обычном режиме.
Накануне вечером, 16 октября, в заведении находились сотни посетителей, когда там появились инспекторы Минздрава. Между сотрудниками ведомства и активистами «Гирчи» произошла перепалка.
«При инспектировании бара «Сахелосно» было установлено, что осуществляется запрещенная постановлением правительства деятельность, и он функционирует после 22:00. В том числе, нарушены были все рекомендации, которые предусмотрены Министерством здравоохранения. Соответственно, мы приняли решение и оштрафовали компанию на 10 тысяч лари», - заявил Перадзе в комментарии Общественному вещателю.
В «Гирчи» заявили, что они не собираются выплачивать штраф. Политики планируют обжаловать санкцию через суд. Более того, партия обвиняет госведомства в воспрепятствовании агитации и избирательной кампании. «Мы объяснили, что это предвыборный штаб «Гирчи», что у нас обычная политическая встреча, однако почему-то они решили, что это непременно объект питания. Это дело мы обязательно обжалуем. Эти 10 тысяч лари мы платить не будем – ни бар, ни «Гирчи»», - заявил журналистам член партии Герман Сабо.
Избирательная кампания ультралиберальной партии «Гирчи» значительно отличается от стратегий, которые выбирают другие политические объединения в Грузии. Так, например, для обеспечения высокой явки на выборах «Гирчи» объявила о розыгрыше автомобиля Tesla. Электрокар достанется кому-то из проголосовавших граждан, независимо от его политических симпатий.
Лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе на парламентских выборах 31 октября выдвинут от оппозиции единым кандидатом в мажоритарные депутаты в Дидубе-Чугуретском районе Тбилиси.
В Грузии установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки
В Грузии за минувшие сутки выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 214 пациентов, а четверо человек с COVID-19 скончались. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
По информации Минздрава Аджарии, в Республиканской больнице Батуми скончались две женщины в возрасте 77 лет. У обеих коронавирусная пневмония развилась на фоне тяжелых хронических заболеваний. Также в батумской клинике «Медцентр» скончался 81-летний мужчина, который был госпитализирован после инсульта. Еще один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Тбилиси. Подробности не известны.
Сегодняшний суточный прирост на 39 больше, чем зафиксированный 15 октября рекордный показатель в 919 случаев. Тогда впервые число заболевших, установленных за 24 часа, превысило девять сотен.
Таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Грузии составило 16 285, из них выздоровели 7 827. Число умерших пациентов с COVID-19 в стране составляет 128.
В карантине сейчас находятся 5 900 граждан, а в стационарах под наблюдением врачей – 836. В ковид-гостиницах размещены 1 388 человек с минимальными симптомами заболевания.
Ночью вследствие ракетного обстрела Степанакерта пострадали 3 мирных жителей
Ночью ВС Азербайджана из различного оружия и кассетными бомбами обстреляли несколько центральных и окраинных улиц Степанакерта, причинив значительный ущерб имуществу людей, разрушив квартиры, сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям непризнанного Карабаха.
Вследствие ночного ракетного обстрела пострадали трое мирных жителей, их доставили в больницу.
Также был нанесен удар по одному объекту экономического значения.
Размер общего ущерба уточняется.
Азербайджан, в свою очередь, сообщает, что ночью «Армения нанесла два ракетных удара по Гяндже», есть массовые разрушения, не менее 12 погибших, 40 раненых среди гражданского населения.
В этой связи пресс-секретарь Минобороны Армении на своей странице в Facebook написала: «В ответ на заявления азербайджанского военно-политического руководства: в направлении Азербайджана с территории Республики Армения или со стороны Вооруженных сил РА не велось какого-либо вида огня».
- Армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации обстановки. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу обвинили друг друга в нарушении соглашения.
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населенный преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала.
В Чечне родственники пропавшего активиста Тепсуркаева стали получать угрозы
Жена похищенного чеченского оппозиционного активиста Салмана Тепсуркаева Елизавета рассказала об угрозах, которые стали приходить родственникам пропавшего молодого человека. По словам Елизаветы Тепсуркаевой, родственникам, в частности, угрожали, что вырежут весь их род. Отправители угроз также следят за тем, чтобы жена Салмана Тепсуркаева не встречалась и не звонила родственникам похищенного активиста. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на интервью, опубликованное Центром «Насилию.нет».
Елизавета Тепсуркаева рассказала подробности задержания мужа. Салман в августе начал работать на временной основе в Геленджике. Это было связано с тем, что он из-за пандемии потерял работу в Грозном, и ему не удалось найти заработок в Чечне.
В день похищения Елизавета смогла поговорить с главой следственного управления по Чечне, который, по ее словам, посоветовал обращаться в Следственный комитет России, потому что в местный обращаться «нет смысла». Глава следственного управления по Чечне посоветовал Тепсуркаевой, как она рассказала, написать обращение на бумаге и отправить обычной почтой, чтобы оно не было перехвачено в электронном виде.
- До исчезновения Тепсуркаев занимался, в частности, модерацией телеграм-канала 1ADAT, который публикует сведения о похищениях и задержаниях на территории Чечни. Авторы называют свой паблик движением, а себя и подписчиков – «борцами с режимом Рамзана Кадырова».
- Редакции «Новой газеты» стало известно, что похищение Салмана Тепсуркаева произошло 5 сентября, когда он находился на заработках за пределами Чечни. Уже на следующий день он оказался на территории республики, и есть основания полагать, что его держат на базе СОБР «Терек» в Грозном, сообщалось в публикации «Новой газеты».
- По данным издания «Кавказский узел», только в сентябре этого года в Чечне были похищены не менее 53 человек. В их числе супружеская пара и подросток. Журналисты предполагают, что их могли похитить для выявления данных о коллегах и единомышленниках Салмана Тепсуркаева.
Во Франции уроженец Москвы обезглавил учителя
Французская полиция расследует как теракт убийство школьного учителя в пригороде Парижа Конфлан-Сен-Онорин. Нападавший, как сообщают французские СМИ, напал в пятницу на преподавателя с ножом и отрезал ему голову. Сам он был убит полицейскими. Известно, что это родившийся в Москве 18-летний представитель чеченской общины.
В своем твиттере нападавший разместил фотографию тела убитого и взял ответственность за преступление на себя. По сообщениям французских СМИ, учитель ранее показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, обсуждая с ними понятие свободы слова.
Убийство осудили лидеры французского государства. На месте трагедии вечером в пятницу побывал президент Эммануэль Макрон.
- В адрес Charlie Hebdo регулярно поступают угрозы за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. 7 января 2015 братья Саид и Шериф Куаши напали на офис журнала: погибли 12 человек.
- Charlie Hebdo после теракта в редакции не раз печатал на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда. В последний раз это произошло в сентябре 2020 года, когда в Париже начался суд по делу о нападении в 2015 году.
- Charlie Hebdo также печатал карикатуры на тему преследования геев в Чечне. Героем карикатур стал Рамзан Кадыров.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 93 жителей Абхазии
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 285 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 155 человек, из них 127 с подтвержденным коронавирусом, состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 26 - средней степени тяжести, выписаны 8 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2672 человека. Выздоровели 1175 человек, 27 летальных случаев.
В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 11 человек.
Оперативный штаб призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, передаёт газета Le Figaro со ссылкой на заявление главного государственного финансового прокурора. Политик подозревается в том, что получил деньги на избирательную кампанию от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ранее ему уже были предъявлены по этому делу обвинения в коррупции.
Саркози подозревается в получении от Ливии 50 миллионов евро на финансирование президентской кампании 2007 года. Тогда ему удалось победить на президентских выборах, во втором туре он обошёл кандидата от социалистов Мари-Сеголен Руаяль.
Основные обвинения Саркози по этому делу были предъявлены ещё в 2018 году. Сам он их категорически отрицает, заявляя, что позиция следствия основывается только на словах Каддафи и его окружения.
16 октября Саркози опубликовал заявление в твиттере, в котором вновь настаивает на своей невиновности. "Я знаю, что правда рано или поздно восторжествует", – заявил он.
- Муаммар Каддафи пришёл к власти в Ливии в 1969 году, возглавив военный переворот против короля Идриса I. В 2011 году он был убит в ходе гражданской войны, поддержку повстанцам оказывала в том числе французская армия, главнокомандующим которой был президент Саркози.
COVID-19: в Армении 1465 новых случаев, в Азербайджане – 509
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении, число случаев коронавируса в стране за прошедшие сутки увеличилось на 1465, в общем составив 61 460. Это – рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии, – передаёт «Радио Азатутюн».
По состоянию на 11:00 16 октября, число выздоровевших пациентов в Армении увеличилось на 422 и сейчас составляет 47 541. За прошедшие сутки от COVID-19 в стране скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1056. Согласно Министерству здравоохранения, за время эпидемии 314 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (3 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 13 919, а общее количество проведенных тестов на коронавирус составляет 340 116 (за сутки – 4005).
В Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 509 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 43 789, сообщает республиканский оперативный штаб.
По данным ведомства, за сутки скончались еще 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 621.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 800 (+129 за сутки). В настоящее время в больницах специального режима находятся 3368 человек, – пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7878 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 209 802 теста на COVID-19.
Отец Левана Варшаломидзе, экс-глава Совета министров Аджарии умер от COVID-19
В Батуми от осложнений, вызванных COVID-19, скончался Гурам Варшаломидзе – отец одного из лидеров «Единого национального движения», экс-главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе. Об этом сообщил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
В начале октября Варшаломидзе был госпитализирован с инсультом. В клинике у него подтвердился коронавирус. По некоторым данным, Варшаломидзе мог заразиться от медработника.
Гурам Варшаломидзе в 1991-1993 годах был председателем Совета министров Аджарии, в 2005-2006 годах руководил госкомпанией «Сакнавтоби».
Его сын, Леван Варшаломидзе – экс-глава правительства Аджарии (2004-2012), кандидат в депутаты парламента в батумском округе от «Единого национального движения».
- За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 887 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 15 327. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 124.
«Европейская Грузия» отменила предвыборную акцию из-за роста числа заражений COVID-19
Партия «Европейская Грузия» решила отменить предвыборную акцию, запланированную на 17 октября. Причина – рост числа случаев коронавируса в стране. Об этом сообщил лидер партии Давид Бакрадзе.
По его словам, была запланирована масштабная встреча со сторонниками партии из Тбилиси и регионов. После акции «Европейская Грузия» хотела провести шествие до резиденции Бидзины Иванишвили.
«Мы встретили вторую волну коронавируса с более обедневшим населением, остановленной экономикой и неподготовленной системой здравоохранения», – заявил Бакрадзе.
Отметим, что введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в Грузии не распространяются на предвыборную агитацию и политический процесс. При этом специалисты призывают политиков соблюдать рекомендации и меры предосторожности при встрече с избирателями.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
- За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 887 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 15 327. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 124.
Тимошенко: Зеленский через опрос хочет «легализовать наркотики»
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу официально назвал три последних вопроса, которые он предложил вынести на всенародный опрос 25 октября.
Всего на опрос будет вынесено 5 вопросов, два из которых Зеленский назвал ранее. Формулировка трёх последних стала известна ещё накануне - их опубликовали СМИ со ссылкой на источники в офисе президента. Зеленский в пятницу сформулировал их именно так, как они были опубликованы.
Гражданам Украины предлагается ответить на вопросы о том, поддерживают ли они ужесточение наказания за коррупцию, сокращения числа депутатов Верховной Рады, создание свободной экономической зоны в Донбассе, опору на Будапештский меморандум для восстановления территориальной целостности Украины, а также легализацию марихуаны в медицинских целях.
В видеообращении Зеленский раскритиковал "политиков", которые, по его мнению, боятся того, что граждане Украины лично, без посредников, выскажут свои мнения по этим вопросам. Президент также предложил ряд других тем, о которых могли бы быть проведены опросы - например, о легализации владения оружием, двойном гражданстве, сроке обучения в школе, переходе к парламентской республике.
При этом опрос 25 октября, который пройдёт одновременно с выборами в местные органы власти, не будет иметь никаких юридических последствий - законодательством такая форма волеизъявления не предусмотрена.
- Оппоненты Зеленского критикуют как саму идею опроса, так и формулировку вопросов. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что четыре из пяти вопросов не имеют смысла, поскольку ответы на них однозначны. По её мнению, президент затеял опрос ради одного вопроса - о легализации марихуаны. "Начался план, который будет делать Украины центром наркоторговли в Европе, центром работы наркокартелей" - приводит слова Тимошенко "Интерфакс-Украина". Тимошенко призвала Верховную Раду запретить проведение опроса в день выборов.
В России впервые выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В России за последние сутки выявили 15 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Умерли за сутки 232 пациента с COVID-19. Выздоровели 8485 заболевших.
В Москве за сутки впервые с 12 мая зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19 , 1 803 пациента выздоровели, 54 - умерли. Москва находится на первом месте по числу заболевших – почти 353 тысячи, далее следуют Московская область и Санкт-Петербург – более 79 тысяч и 50 тысяч случаев заражения коронавирусом - соответственно.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью ТАСС, что основными показателями распространения коронавируса для властей города является не график выявленных случаев заражения, а число госпитализаций, количество пациентов с тяжелым течением болезни и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ.
По словам мэра, по числу госпитализаций Москва находится "далеко не на первом месте" в России. Однако Собянин признал, что этот показатель растёт: если на прошлой неделе число госпитализированных пациентов составляло около 1 тысячи в сутки, то на текущей неделе их было уже почти одна тысяча двести. Мэр отметил, что для Москвы важно удержаться на полутора тысячах госпитализаций в сутки.
По словам мэра, если москвичи будут соблюдать предписанные правила, то появится шанс стабилизировать ситуацию с распространением вируса и "не трогать экономику", что является критически важным.
- Власти Москвы 15 октября объявили о новых ограничениях из-за COVID-19. Теперь ночью в бары и клубы москвичей будут пускать только при регистрации номера телефона, билеты в театр можно будет приобрести лишь в электронном виде, а контроль за масками в транспорте ужесточат.
- С 12 октября компании в Москве должны были отправить не менее 30 процентов сотрудников на удалённый режим работы.
- С 19 октября старшеклассники московских школ будут учиться в дистанционном режиме.
- Людям старше 65 и больным хроническими заболеваниями московские власти рекомендовали не выходить из дома, их транспортные карты заблокированы.
«Мемориал»: действия чеченских властей могли привести убитого Байдулаева в ряды боевиков
Одной из причин пополнения рядов боевиков является политика чеченских властей в отношении подозреваемых. Об этом заявил правозащитный центр «Мемориал», комментируя спецоперацию в Серноводском районе Чечни 11 октября, в ходе которой были убиты предполагаемые боевики Рустам Борчашвили и Казбек Байдулаев.
Согласно информации «Мемориала», Байдулаев был в первый раз задержан 12 апреля 2008 года, когда ему было 20 лет. Молодого человека доставили в райотдел внутренних дел по Ачхой-Мартановскому району, где пытали и заставили оговорить себя, признавшись в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ). Вскоре его приговорили к шести месяцам лишения свободы.
10 октября 2008 года Байдулаев вышел на свободу, а через полгода, 22 марта 2009 года, был похищен. Как он позднее рассказал матери, всё это время в Ачхой-Мартановском РОВД его избивали, унижали и пытали, вынудив вновь оговорить себя. В суде Байдулаев тоже подробно рассказал, как его заставили оговорить себя, о пытках и угрозах, в том числе изнасилованием. На этот раз Байдулаев был осуждён на два года лишения свободы.
После выхода на свободу он все время оставался под наблюдением силовиков. Позже его необоснованно (никаких данных о его участии в НВФ у силовиков не было) обвинили в нападении, которое произошло в ночь с 3 на 4 декабря 2014 года, когда боевики атаковали центр Грозного. Это стало причиной сожжения дома его родителей в селении Янди Ачхой-Мартановского района, что побудило семью покинуть Чечню.
«Нет никакого сомнения, что государство обязано бороться с терроризмом и незаконными вооружёнными формированиями, - считает член Совета «Мемориала» Олег Орлов. - Но борьба эта должна проходить строго в рамках закона. Пытки, похищения, секретные тюрьмы, сожжения домов родственников боевиков - все те методы борьбы с подпольем, которые системно практикуются в Чечне, в долгосрочном плане ведут лишь к расширению мобилизационной базы террористов. Что мы и видим на примере судьбы Казбека Байдулаева».
- 12 октября в Кизилюртовском районе Дагестана убиты двое мужчин. По утверждению силовиков, они открыли огонь по наряду полиции из машины.
- В Октябрьском районе Грозного утром 13 октября был объявлен режим контртеррористической операции. В ходе нее были убиты четыре человека: власти утверждают, что это боевики. Силовики потеряли двоих убитыми и один был ранен.
Снова рекорд: 30 новых случаев коронавируса в Южной Осетии
В Южной Осетии проведено 132 исследования на COVID-19, из них 30 тестов показали положительный результат, – сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева. Рост заболевших наблюдается уже четвертые сутки.
«У 30 человек тест на коронавирус положительный, это данные за сутки. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 137 граждан», – уточнила она.
По словам Кочиевой, за весь период пандемии на утро 16 октября зарегистрировано 227 случаев заболевания коронавирусом.
В ПЦР лаборатории Юго-Осетпотребнадзора с апреля этого года проведено более 5,9 тестов на COVID-19. Главный санитарный врач призывает граждан соблюдать масочный режим, ответственно подходить к мерам предосторожности.
Как сообщила замминистра здравоохранения Алла Чочиева, инфекционное отделение РММЦ полностью занято пациентами с вирусной пневмонией и коронавирусом, многие проходят лечение амбулаторно.
По словам Чочиевой, количество заболевших в разы увеличилось и Минздрав рассматривает возможность открытия еще одного отделения для больных коронавирусом: «предполагаем детскую больницу, там мы рассчитываем подготовить до 100 коек для больных COVID-19».
На карантин закрыты три цхинвальские школы – «Альбион», Лицей искусств и школа №2, а также три детских сада в Цхинвали и районах.
В Армении заявили, что атака Азербайджана на северном направлении в Карабахе пресечена
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики остановила атаку азербайджанских военнослужащих на северном направлении фронта в зоне карабахского конфликта, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«На северном направлении ожесточенные бои продолжаются. Во время очередного пресечения атаки и нанесения мощнейших ударов пехота противника обратилась в бегство. Атака остановлена», – сообщил Ованнисян в социальной сети Facebook.
Ранее Ованнисян писал, что Вооруженные силы Азербайджана утром начали широкомасштабное наступление на северном направлении, – пишет «Интерфакс».
«С раннего утра противник после часового интенсивного артиллерийского обстрела начал широкомасштабное наступление на северном направлении, пытаясь занять наши позиции несколькими атакующими волнами», – сообщил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV заявил, что азербайджанские военные с конца сентября заняли более 40 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
- Армяно-азербайджанский конфликт из-за самопровозглашенного Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации обстановки. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу обвинили друг друга в нарушении соглашения.
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населенный преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала.
Население России сократится на 350 тысяч человек к концу года
На фоне пандемии численность населения России в этом году сократится на 352 с половиной тысячи человек — это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в последней версии проекта единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года. Проект документа опубликован в телеграм-канале «Майский указ», его подлинность подтвердил источник РБК в правительстве.
Более масштабное сокращение наблюдалось в России в 2006 году, когда население страны уменьшилось на 374 тысячи человек.
Правительство вдвое ухудшило прогноз убыли населения в 2020 году. В предыдущем варианте плана, подготовленном в августе, говорилось, что численность населения к концу года сократится на 158 тысяч человек, а в 2022 году начнётся прирост.
Согласно новому прогнозу, суммарно с 2020 по 2024 годы численность населения сократится более чем на один миллион 200 тысяч человек. Прирост населения прогнозируется только в 2030 году.
В Минэкономразвития сообщили, что проект единого плана продолжают дорабатывать. В Минтруда отметили, что, пока план не утвержден, делать выводы рано.
Основной причиной естественной убыли (превышение смертности над рождаемостью), которая продолжает ускоряться с 2016 года, считается сокращение рождаемости. Она фиксируется в 80 регионах (всего их 85, включая аннексированный Крым и Севастополь). Приток мигрантов не сможет компенсировать естественную убыль. При этом возможности обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте.
- В России, по данным федерального оперативного центра по борьбе с распространением болезни, более 23 тысяч умерших от COVID-19. В эту статистику включаются только люди, у которых коронавирусная инфекция была признана главной причиной смерти до вскрытия, которое обязательно должно проводиться в больницах. Если же учитывать всех умерших, которые были инфицированы коронавирусом, или причины смерти которых были установлены только после патологоанатомической экспертизы, жертв коронавируса будет существенно больше – это подтверждается данными Росстата.
- За апрель-август, по данным Росстата, в России умерли 45 663 человека с COVID-19. В этой статистике учитываются как случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, так и те, где COVID-19 только диагностировали, но человек умер по другой причине.
- За январь-август 2020 года смертность в России на фоне пандемии коронавируса выросла почти на 6 процентов в годовом выражении. За восемь месяцев текущего года умерло на 71 748 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Азербайджан с 19 октября усиливает карантин по коронавирусу
Жесткий карантин вводится в Азербайджане на период с 19 октября по 2 ноября из-за роста числа заболевших COVID-19, говорится в решении оперативного штаба при правительстве.
В соответствии с решением, на период действия жесткого карантина численность сотрудников в госучреждениях сокращается до 30% от штата, а остальные сотрудники переводятся на удаленную работу. Аналогичные меры рекомендуются для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах, – передаёт «Интерфакс».
Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска, рекомендуется покидать свои дома только в случаях крайней необходимости.
До 2 ноября в Азербайджане объявляются каникулы во всех учебных заведениях, прекращается работа детских садов. С 19 октября до 2 ноября приостанавливается работа Бакинского метро.
Накануне, 15 октября, республиканский оперативный штаб сообщил, что медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 530 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 43 280. За день до этого сообщалось о 369 новых больных за сутки.
По данным ведомства, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 619 человек.
- Рост числа случаев коронавируса зафиксирован и в других странах Южного Кавказа – Армении и Грузии.
11 пациентов с COVID-19 умерли в Грузии, выявлено 887 новых случаев
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 124. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 11 пациентов. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Среди умерших – 41-летняя женщина, которая скончалась в батумской ковид-гостинице.
Днём ранее сообщалось о смерти четверых инфицированных коронавирусом пациентов.
По данным портала StopCov.ge, за сутки в Грузии зафиксировано 887 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 15 327.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887.
Число выздоровевших пациентов достигло 7 613. В режиме карантина остаётся 5 721 гражданин, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1 090 человек с подтвержденным коронавирусом.
- Накануне стало известно, что власти Грузии вводят ограничения на деятельность развлекательных объектов и объектов питания в Тбилиси и в регионе Имерети.
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