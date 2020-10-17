Рамзан Кадыров отреагировал на убийство учителя во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции молодым чеченцем и призвал не заострять внимание на национальности преступника. Как сообщает РИА Новости, Кадыров в своем Телеграме выразил соболезнования семье погибшего преподавателя. Одновременно он заявил, что поведение французов «иначе как провокационным не назовешь».

«Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям», - считает глава Чечни.

Кадыров привел в пример публикации в журнале Charlie Hebdo, вызвавшие возмущение среди мусульман и нападение на редакцию журнала в 2015 году (тогда от рук нападавших погибли 12 человек. - Прим. РС)

Глава Чечни обвинил Францию в попытке «свалить» свои проблемы на чеченцев и подчеркнул, что национальность убийцы тут ни при чем.

Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке, пишет Кадыров. Глава Чечни считает, что Анзоров наверняка отдавал себе отчет в своих действиях, понимая, что государство не слышит верующих, - приводит РИА Новости слова Кадырова.