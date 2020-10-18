В Праге протест против карантинных мер завершился столкновениями

В столице Чехии Праге сотни футбольных и хоккейных болельщиков, вышедшие на акцию протеста против ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вступили в столкновения с полицией.

Около двух тысяч человек, главным образом членов фанатских группировок, собрались на Староместской площади в центре города. Число участников акции превысило разрешенный предел, поэтому власти города официально объявили ее распущенной. При этом полиция подчеркнула, что не будет ее разгонять. По окончании акции, однако, ее участники попытались силой прорваться через кордоны полиции. Они кидали в полицейских петарды, тяжелые предметы и камни. Полиция использовала дубинки и водомет. Десятки людей были задержаны, есть пострадавшие.

Уличное насилие осудили как премьер-министр, так и оппозиционные политики.

Участники акции протестовали против ограничительных мер, принятых правительством Чехии. Они, помимо прочего, затронули профессиональный спорт - матчи футбольных и хоккейных первенств отменены. Также закрыты учреждения культуры, бары и рестораны, школы. Ограничения на перемещения людей не вводились, магазины и торговые центры работают.

В Чехии в сентябре начался резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на одно из первых мест в мире по числу новых случаев инфекции на душу населения. Ежедневно фиксируется около 10 тысяч новых зараженных - это примерно 0,1 процента всего населения Чехии. Власти рассчитывают, что ограничительные меры помогут сдержать распространение инфекции.