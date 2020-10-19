Дональд Трамп: «Армяне – хороший народ. Мы работаем». ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Неваде заявил, что «армяне – хороший народ». ​

«Спасибо. Мы работаем над некоторыми вещами. Мы видели много плакатов, особенно в Калифорнии. Армяне. Они хороший народ. Они также сильные бизнесмены. Армяне – большие предприниматели», – сказал Трамп.

«Мы работаем. Мы видели так много армян, особенно в Калифорнии. Они размахивали красивыми флагами. Мы работаем над некоторыми вещами. Должен сказать, что у вас в стране сильный дух. Люди в Армении наделены сильным духом для своей страны», – добавил президент США.

«Радио Азатутюн» пишет, что поддерживающие Трампа армяне США встретили его кортеж в Калифорнии с армянскими флагами и плакатами «Признай Арцах».

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал администрацию Трампа за пассивную политику в вопросе Нагорного Карабаха.

«С момента возобновления военных действий 27 сентября ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео ни один раз не позвонили руководителям Армении и Азербайджана, даже когда регион горит в огне», – сказал Байден.