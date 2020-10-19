Алиев: «В некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ТАСС затронул тему совместного проживания азербайджанцев и армян. Алиев сказал, что Минская группа создала основу для урегулирования нагорно-карабахского конфликта:

«Это деоккупация, возврат беженцев, открытие коммуникаций, совместное проживание азербайджанской и армянской общин, что полностью соответствует нормам и международного права, и вообще человеческой морали. Когда один из армянских президентов говорил о национальной несовместимости армян и азербайджанцев, он лишний раз демонстрировал свою фашистскую сущность. Почему же азербайджанцы и армяне могут совместно проживать в России, иметь общий бизнес, смешанные семьи? В некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе, отмечают праздники, христианские и мусульманские. Почему в Азербайджане тысячи армян живут достойной жизнью, как наши граждане? Поэтому такие вот тезисы фашистского толка, они не способствовали урегулированию».

Упомянул Грузию Ильхам Алиев и в контексте поставок оружия из России в Армению:

«Это сейчас доставляется в основном незаконно. Мы обратились в ИКАО официально, Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось в ИКАО с тем, что транспортными судами определенных компаний, это все есть у нас и, кстати, в прессе тоже, под видом гуманитарных грузов и грузов МЧС в Армению доставляется смертоносное вооружение. И поскольку и Грузия, и Иран закрыли свое воздушное пространство для военных грузов, используются вот такие вот контрабандные методы».

Алиев сказал, что Азербайджан готов хоть завтра приостановить военные действия, если Армения «будет вести себя конструктивно на переговорном треке». Азербайджанский президент также готов к переговорам с Арменией в Москве «или любом другом месте».

Готовность приехать в Москву для встречи с Ильхамом Алиевым в интервью ТАСС выразил и премьер-министр Армении Никол Пашинян.