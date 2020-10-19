«Я собираюсь участвовать в выборах, но нужно быть осторожным»

Две недели осталось до парламентских выборов в Грузии. Как жители Тбилиси собираются в них участвовать? Мы спросили их об этом в рубрике «Голоса».

– Вы планируете идти на выборы?

Пикрия, 54 года: Да, я планирую участвовать в выборах. Я считаю, что это самые важные выборы с тех пор, как я впервые участвовала в голосовании, лично для меня это так.

– Вы не боитесь появляться на избирательном участке из-за коронавируса?

Пикрия: Знаете, не боюсь, и вот почему – я абсолютно всегда и везде веду себя осторожно. Конечно, буду осторожна и на избирательном участке: надену медицинскую маску, санитайзер всегда при мне, буду использовать его, я и так всегда его использую, тем более когда нет возможности помыть руки. А вообще, мы нигде не можем себя чувствовать полностью в безопасности, даже если будем полностью придерживаться всех норм. Я езжу на общественном транспорте, приходится иногда находиться в местах общественного скопления. Тогда я вообще из дома не должна выходить. Поэтому скажу: нет, я не боюсь.

Темури, 63 года: Я планирую участвовать в выборах. Да, и всегда участвовал. Что касается сложившейся ситуации, я не боюсь, но, естественно, нужно быть осторожным, я буду придерживаться всех рекомендаций по безопасности. Не знаю, будут ли участвовать мои друзья и близкие, но в моей семье все будут голосовать.

Эмма, 65 лет: Как нет?! Буду участвовать! Я всегда голосую, ведь решается судьба нашей страны, да и все мои знакомые примут участие в выборах, я не слышала, чтобы кто-то сказал, что не пойдет на голосование. Это очень важно, люди надеются на какие-то перемены, и только таким путем можно добиться желаемого. На избирательном участке буду чувствовать себя в безопасности, надену медицинскую маску, и не будет страшно.

Георгий, 43 года: Пока не знаю, буду голосовать или нет. Дело в том, что у меня нет политического фаворита. Мне не нравится, как себя ведут власти в этом кризисе, и не особо верится в то, что оппозиция сдержит все свои обещания и сделает все, что предлагает народу… это просто невозможно. Пока есть время, подожду немного и решу уже к концу октября. Если появится фаворит, меня не остановит и эпидемиологическая ситуация, если же нет, то не пойду на голосование.

Лили, 66 лет: Естественно, я всегда участвую в выборах, не пропускаю ни одного голосования. Скажу, что все граждане должны исполнить свой долг, какая бы тяжелая эпидемиологическая ситуация ни была. Я очень боюсь заболеть, однако я думаю, на избирательных участках будут соблюдать дистанцию, потому и пойду.

Георгий, 69 лет: Обязательно, это очень важные выборы, я думаю, одни из самых важных, которые когда-либо проводились в Грузии. Мы наконец перешли на ту избирательную модель, которую так долго ждали… может, что-то изменится. Касательно эпидемиологической обстановки – конечно, я боюсь, думаю, любой нормальный человек боится заболеть коронавирусом, но пойти на избирательный участок мне это не помешает. Как и все, надену на себя маску, буду соблюдать дистанцию. Если все будут придерживаться рекомендаций, шансов заразиться будет меньше.

Жительница Тбилиси: Я планирую идти, для меня это важно. Я хочу, чтобы во власти находились нормальные люди, и знаю, за кого нужно проголосовать. Коронавируса я не боюсь, все, что нужно, чтобы не заболеть, – это придерживаться правил гигиены.