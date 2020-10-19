Пример «Нацдвижения» стал заразительным для власти

Политики продолжают массовые предвыборные мероприятия. Минздрав не ограничивает их активность, запрещая при этом любые другие собрания. В итоге, за последние дни несколько грузинских политиков, в том числе депутатов, заразились коронавирусом.

В связи с увеличением числа случаев COVID-19 проведение культурных и общественных мероприятий ограничено даже на открытых территориях. Исключения сделаны лишь для предвыборной кампании. Как пояснили в Минздраве, чтобы избежать негативного влияния на предвыборный процесс.

Между тем, хоть на днях руководитель Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заверял журналистов, что случаев заражения коронавирусом на политических мероприятиях не зафиксировано, на самом деле количество инфицированных политиков растет. Сегодня коронавирусом заразились два депутата от «Грузинской мечты», а днем ранее – лидер оппозиционного «Лело» Мамука Хазарадзе.

Глава парламентского комитета по защите окружающей среды и природным ресурсам Нино Цилосани признает, что заразилась в ходе предвыборных встреч. COVID-19 подтвердился и у ее сына. Контактировавшие с ней находятся в самоизоляции, в том числе лидер большинства Мамука Мдинарадзе.

«Вероятно, я заразилась пять дней назад в Гурии, где у нас было много встреч. Мы на встречах были в масках, но мои собеседники были в тряпичных, и, думаю, они пропустили вирусы».

Эти случаи далеко не единичны: многочисленные публикации в СМИ демонстрируют абсолютное пренебрежение элементарными нормами безопасности со стороны политиков.

С этой точки зрения наибольший ажиотаж вызвал батумский предвыборный митинг «Нацдвижения» 16 октября, на котором собрались несколько тысяч человек. На видеокадрах было видно, что большинство участников были без защитных масок, с полным пренебрежением к нормам социального дистанцирования.

Правящая партия тогда обрушилась на оппонентов с яростной критикой. Премьер-министр обвинял оппонентов в безответственных действиях и отмечал, что они ставят под угрозу здоровье граждан.

«Мы должны пережить то, что произошло вчера в Батуми. Выборы пройдут, мы победим вирус, мы победим экономический кризис, но мы не должны действовать так, чтобы было стыдно смотреть в глаза нашим детям», – сокрушался Георгий Гахария.

Сейчас, после инфицирования своих соратников, с которыми он проводил предвыборный вояж, премьер не ставит вопроса об ответственности, ссылаясь на то, что уже сдал тест на наличие коронавируса. Впрочем, он уклонился от вопроса, скольких людей в ходе предвыборных встреч могли заразить за пять дней его инфицированные однопартийцы.

«Кто будет работать, если я уйду в самоизоляцию?» – ответил он вопросом на вопрос.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что правила, действовавшие в период выборов, не обеспечивают защиту здоровья человека и право на жизнь.

С этими доводами солидарен Народный защитник Грузии. По словам Нино Ломджария, государство обязано защищать жизни людей. Поэтому необходимо обеспечить как строгое выполнение установленных рекомендаций, так и новые правила безопасности.

«Можно сказать, что в странах, где применяются строгие правила, а общественность организована и ответственна и медицинский сектор подготовлен, предвыборная кампания может быть проведена без значительного ухудшения эпидемиологической ситуации. На фоне недостаточных ограничений, с которыми мы сталкиваемся сегодня, я думаю, что мы повышаем риски нарушить право людей на жизнь».

Эти вопросы требуют более квалифицированной и политически немотивированной аргументации, и в целях защиты жизни людей могут быть приняты более жесткие и непопулярные решения, считает омбудсмен.