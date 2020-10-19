Тбилиси отрицает «карабахский транзит»

Пока Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в обстрелах и договариваться о переговорах, в сложном положении, прежде всего на дипломатическом поле, остается Грузия. Тбилиси старается как можно меньше комментировать активную фазу войны между Азербайджаном и Арменией, но, учитывая соседство и в особенности то, что на территории стран проживают крупные общины азербайджанцев и армян, полностью дистанцироваться от конфликта не получается.

Пока Армения и Азербайджан договариваются о начале переговоров, Тбилиси приходится оправдываться. Стороны конфликта, правда, на неофициальном уровне, не устают обвинять Грузию в транзите военных грузов – как в Азербайджан, так и в Армению. После того как официальный Тбилиси объявил о запрете на любые поставки грузов военного и двойного назначения через свою территорию, обвинения переместились с «земли» на «небо». Теперь властям страны приходится отбиваться от упреков в предоставлении воздушного пространства для перевозки вооружений и добровольцев в зону конфликта по обе стороны от линии разделения.

«К сожалению, в последние дни в средствах массовой информации возникают спекуляции о возможных военных перевозках через воздушное пространство Грузии. Как вы знаете, Грузия закрыла свое воздушное пространство для полетов военных воздушных судов, и мы об этом публично заявили. Что касается гражданских и гуманитарных полетов, Грузия искренне выполняет взятые на себя международные обязательства в этом направлении», – говорится в заявлении МИД Грузии.

Впрочем, стороны конфликта уверены: для военных поставок вполне могут сгодиться и гражданские лайнеры. В Ереване не раз заявляли, что на стороне Азербайджана воюют якобы оплаченные Турцией наемники из Сирии и даже пакистанский спецназ. В Баку и Анкаре в ответ чуть ли ни прямо обвиняют Минскую группу ОБСЕ в поставках оружия Армении. И все это через Грузию. Грузинскому МИДу пришлось уточнять:

«Этот вид полетов (гражданской авиации) не требует специальных разрешений, гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основании уведомления и предоставления соответствующей информации».

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, у Грузии имеются все необходимые документы и информация, а полеты в воздушном пространстве страны полностью соответствуют международным нормам и правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации).

Как отметили в Тбилиси, за выполнение гражданских полетов несут ответственность непосредственно страны, осуществляющие функцию отправителя, перевозчика и получателя. Использование же гражданских перелетов в военных целях запрещено Чикагской конвенцией. В случае предоставления доказательств использования воздушного пространства Грузии в негуманитарных целях, Тбилиси обещает отреагировать решительно и «привлечь нарушителей к ответственности в соответствии с международным правом».

Впрочем, не успел грузинский МИД обосновать позицию, как объяснять свои действия пришлось тбилисской мэрии. 18 октября, в день, когда Азербайджан и Армения вроде бы договорились прекратить стрелять, но тут же эту договоренность нарушили, телевышка грузинской столицы засветилась цветами азербайджанского флага. В мэрии, впрочем, заранее предупредили: это не имеет никакого отношения к событиям в Карабахе.

«Посольство Азербайджана обратилось в мэрию Тбилиси с просьбой подсветить башню в цвета государственного флага. 18 октября страна отмечает День Независимости. Мэрия Тбилиси традиционно освещает башню в честь друзей и партнеров, отмечающих дни независимости и другие важные даты», – сказано в заявлении мэрии.

При этом в письме подчеркивается, что в этом году аналогичные мероприятия проводились в честь Бразилии, Туркменистана, Сан-Марино, Швейцарии, Франции, Италии, Ливии, Англии, Армении, США и Германии.

В грузинском экспертном сообществе считают, что сейчас каждая из сторон карабахского конфликта пытается развернуть ситуацию в свою пользу. И грузинский фактор для Баку и Еревана не столь важен, как позиции игроков, обладающих куда большими возможностями. По мнению политолога Торнике Гордадзе, Азербайджан, ведя наступление, готовит почву для активизации переговорного процесса:

«Азербайджан преследует цель добиться военного преимущества, чтобы запустить процесс, который не двигается уже десятилетия. Баку хочет продолжить переговоры по Карабаху с козырями на руках. Что касается Армении, то она хочет добиться более серьезного вовлечения в конфликт России. Именно эту цель могут преследовать те, кто пытается сделать так, чтобы боевые действия вышли за пределы Карабаха. Так как, если будет атакована непосредственно Армения, то Россия может вмешаться. Правда, на стороне Азербайджана выступает другой ключевой региональный игрок – Турция. И самое печальное то, что два других игрока – США и Европейский союз – не обращают должного внимания на эти события. В Америке на носу выборы, а у ЕС много своих проблем, включая брекзит. Так что карабахский вопрос, в отличие от 90-х годов, сегодня не находится в числе главных как для США, так и для ЕС».

Со своей стороны, вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия все же видит вероятность американского дипломатического вмешательства. По его словам, недавнее письмо кандидата от демократов Джо Байдена с призывов к администрации Дональда Трампа вмешаться в ситуацию, помимо попыток завоевать симпатии армянского лобби в преддверии выборов, говорит также о том, что в Америке все же следят за развитием событий и вряд ли «отпустят» ситуацию на откуп Турции и России.

Что же касается Грузии, то Тбилиси, по мнению экспертов, в целом занял правильную позицию, не поддерживая ни одну из сторон, но тем не менее мог бы сделать куда больше дипломатических шагов для успокоения ситуации. Робкие попытки предложить себя в качестве площадки для переговоров реакции Баку и Еревана не вызвали.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что готов провести в Москве переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, «нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем». И он готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе, «поехать, встретиться и поговорить».

Ильхам Алиев, со своей стороны, заверил, что Баку также готов к переговорам с армянской стороной «в Москве или в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». Но при этом отметил, что в данном случае «приглашения такого не получал».

Примечательно, что все последние три недели военного противостояния в Нагорном Карабахе Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан начнет мирные переговоры с армянской стороной только при условии, если она выведет свои вооруженные формирования из Карабаха и прилегающих районов либо хотя бы предложит график их вывода. До настоящего момента стороны демонстрировали полную несовместимость позиций в отношении Карабаха.