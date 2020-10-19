В бой идут пропагандисты

В противостояние президента и парламента Южной Осетии включились телевизионные пропагандисты. Директор югоосетинского гостелевидения Мадина Валиева обвинила депутатов в распространении коронавируса. Ей ответили оппозиционные лидеры. Напомним, большинство депутатов продолжают бойкотировать заседания парламента до увольнения генерального прокурора Урузмага Джагаева.

После пафосного выступления на югоосетинском гостелевидении члена правящей партии и по совместительству главного редактора Мадины Валиевой, у граждан не осталось сомнений в попытке давления на депутатов и использования для этих целей любых способов воздействия, в том числе государственных СМИ. Валиева фактически обвинила депутатов, в том числе, в пандемии короновируса на территории республики.

Оппозиционная партия «Ныхас» отреагировала на эти обвинения на своей странице в социальной сети «Фейсбук»: «С первых же слов чрезмерно эмоционального выступления главреда становится ясно, что провалы в работе Министерства здравоохранения и правительства РЮО в борьбе против СOVID-19 президент Бибилов и его команда устами одного из своих главных пиарщиков пытаются свалить на депутатов, требующих от президента отставки генпрокурора и объективного расследования убийства Инала Джабиева. В ход пущено все: и обвинения в открытии границы якобы под натиском парламентариев, и отсутствие денег на покупку лекарств якобы из-за решения парламентариев бойкотировать сессии, и многое другое. Речь главреда изобилует фразами: «враг у ворот», «голодная смерть», «плачевное положение» и далее в том же духе. В кучу свалено все, в том числе и «большая голова президента».

По мнению партийцев, «очевидно, что ГТРК ИР уже приватизировано администрацией А. А. Бибилова и служит двум целям – восхвалению А. Бибилова и борьбе с депутатами и общественными деятелями, осмелившимися требовать отчета о расходах бюджетных средств или критикующими действия властей. Со временем подобная информационная политика главного редактора ГТРК ИР М. Валиевой непременно получит правовую оценку».

Параллельно к парламентариям решили направить «визитеров». К депутатам зачастили те, кто, по мнению властей, сможет убедить их возобновить работу парламента. В минувшую пятницу сотрудники одного из реорганизованных ведомств – Госархива, решили лично поговорить с депутатами. По словам одного из лидеров партии «Ныхас» Давида Санакоева, их явно направляли и убеждали в непорядочности парламентариев:

«Они нам пожаловались на то, что уже несколько месяцев не получают зарплаты: август, сентябрь, вот сейчас и за октябрь. Их убедили в том, что во всем этом виноваты парламентарии, которые не утверждают изменений в государственный бюджет. Мы объяснили, что наше мнение по данному вопросу такое: зарплата людей не должна зависеть от того, какие процессы происходят в государстве. И эти вопросы должна решать исполнительная власть. Мы и привели пример: к примеру, они (исполнительная власть) прислали нам изменения в госбюджет, а парламент проголосовал против, то есть не принял эти изменения. И что тогда? Люди останутся совсем без зарплаты?! Мы живем сейчас, если говорить с точки зрения бюджета, то мы живем и работаем на средства бюджета, который мы утвердили в начале года. То есть деньги на зарплату этим людям в бюджете есть, они заложены в бюджет и утверждены парламентом. А те изменения, которые они сейчас хотят внести, с нами даже не были согласованы».

Исполнительная власть, продолжил Санакоев, делает все, чтобы заставить людей надавить на депутатов. Они и сегодня пришли, но уже вместе с сотрудниками Лесхоза. Парламентарии опять объяснили, что все вопросы должно решать правительство. Один из депутатов, Дзамболат Медоев, предложил временный выход из ситуации: депутаты, которые не выходят на сессии, готовы собрать свои зарплаты и отдать сотрудникам Госархива и Лесхоза и продолжать отстаивать свою позицию:

«Разговор шел и о том, что, мол, вот мы вас выбрали, а вы нам не решаете вопрос. Мы ответили, что вы также выбрали и президента, который может одним своим решением, представлением на увольнение генпрокурора в парламент решить все вопросы, возникшие сейчас. Которые связаны с бюджетом, которые связаны с работой парламента, которые связаны с проведением сессий. Все эти вопросы может решить один человек. Я спросил, вы к нему обращались? И они промолчали. Ну, ведь вы его тоже выбрали, и если хотите свалить всю вину на депутатов, то это неправильно. Тут вопрос в компетенции органов исполнительной власти, которую возглавляет президент. Мы (депутаты) ответственно подошли к вопросу, когда отказались выходить на сессии до увольнения генерального прокурора. И я думаю, что люди, которые виновны в том, что люди не получают зарплаты, тоже должны пожертвовать своими зарплатами: и президент, и прокурор, и правительство в том числе. Они тоже должны положить свои зарплаты, чтобы эти люди, решили свою проблему».

29 октября, по словам депутата, заканчивается законный срок исполнения обязанностей и.о. председателя правительства. Если Анатолию Бибилову не удастся разрешить внутриполитический кризис, то Геннадий Бекоев потеряет легитимность.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия