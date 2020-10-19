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В Болнисском районе Грузии обстреляли машину активиста оппозиции
В Болнисском районе Грузии обстреляли машину активиста оппозиционной коалиции «Сила в единстве» Левана Микеладзе. Пострадавший утверждает, что к нападению причастны члены правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Факт произошел сегодня вечером, 19 октября, недалеко от села Нахидури. Утверждается, что внедорожник Микеладзе преследовали два автомобиля. Первый «подрезал» его, а второй – умышленно врезался сзади. В это время машина Микеладзе съехала в кювет, после чего преследователи начали стрельбу. По словам активиста оппозиции, нападавшие произвели примерно шесть выстрелов в направлении его машины. На кузове заметны повреждения после столкновения, а также следы от пули. Сам водитель не пострадал.
Микеладзе является членом предвыборного штаба Кахи Окриашвили – кандидата в мажоритарные депутаты в одномандатном округе Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка от «Силы в единстве».
По его словам, нападавших было восемь человек, и двоих он смог опознать. Микеладзе заявляет, что они связаны с главным конкурентом Окриашвили на предстоящих выборах – кандидатом «Грузинской мечты» Гоги Мешвелиани. Сам Мешвелиани заявил, что он не имеет никакого отношения к произошедшему.
МВД начало следствие по статьям 187 и 236 УК Грузии, что подразумевает «повреждение или уничтожение вещи», а также «противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия».
Необходимо отметить, что это уже не первый инцидент с участием сторонников Мешвелиани и Окриашвили в Болнисском районе за последний месяц. Противостояния доходили до драк, после которых люди попадали с побоями в больницы. Тем не менее, огнестрельное оружие во время таких разборок еще не применялось.
Другие новости дня
В конце этой недели госсекретарь США примет глав МИД Армении и Азербайджана
В конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана, сообщает журнал Politico со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте.
Согласно сообщению, в предстоящую пятницу Майк Помпео сначала встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, а затем с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
«Пока, однако, неясно, планируется ли также встреча в трехстороннем формате», - сообщает Politico, отмечая, что Госдепартамент еще не ответил на их письменный запрос по этому поводу.
Однако посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в беседе с авторитетным изданием сегодня не исключил, что главы МИД Армении и Азербайджана могут провести встречу лицом к лицу в Вашингтоне.
В свою очередь, посол Армении в США Варужан Нерсесян высоко оценил недавние упреки госсекретаря США в адрес Турции за поддержку Азербайджана и вмешательство в конфликт. «Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, конфликт должен быть решен на основе взаимных уступок», - сказал посол Армении.
Ранее Варужан Нерсесян сообщил, что ожидается визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в США.
Минюст США обвинил 6 сотрудников спецслужб России в кибератаках
Министерство юстиции США сегодня, 19 октября, объявило о выдвинутых им обвинениях против шестерых российских офицеров военной разведки - в связи с крупными кибератаками, среди которых зимние Олимпийские игры и выборы во Франции, а также кибератаки в 2017 году, направленные на дестабилизацию Украины.
Прокуроры заявили, что подозреваемые - сотрудники того же подразделения российских спецслужб, которое проводило крупную операцию по вмешательству Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, похитив электронную переписку деятелей Демократической партии. В 2017 году это же люди совершили кибернападения на организаторов президентских выборов во Франции в 2017 году. На счету подозреваемых - атака на британские следственные органы, изучающие обстоятельства отравления бывшего российского разведчика, а также на офисы организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году. Среди целей нападений российских хакеров были также парламент Украины, министерство финансов Украины и украинская система электроснабжения.
Выдвинутые обвинения, как считает «Нью-Йорк Таймс» - это еще одна попытка администрации Трампа наказать Россию за вмешательство в дела других стран, даже если президент Трамп и демонстрирует Москве свое смягченное отношение. В обвинениях Минюста нет указаний о вмешательстве России в выборы 2020 года в США - несмотря на то, что американские спецслужбы уже пришли к выводу о наличии попыток Москвы повлиять на исход предстоящих в ноябре выборов президента США.
В Абхазии выявили 107 новых случаев коронавируса, один пациент скончался
За прошедшие двое суток тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 372 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 107 из них.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся 176 человек, из них 140 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, средней степени тяжести 43, выписано 10 пациентов.
В штабе сообщили, что 17 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент с коронавирусной инфекцией 1957 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 15 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина умер от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2903 человека. Выздоровели 1197 человек, 28 летальных случаев.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Гагрской ЦРБ 14 пациентов, у двоих из них диагноз COVID-19 подтвержден, в Очамчирской больнице 27 пациентов, у 18 из них подтвержден коронавирус.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
- Мобильный военный госпиталь из Буденновска, отправленный в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, сегодня достиг Сухуми. Как сообщили в Минобороны РФ, в составе мобильного медицинского подразделения – 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
- Часть тяжелых пациентов с COVID-19 из Абхазии проходит лечение в клиниках Кутаиси и Тбилиси.
Алиев: «В некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ТАСС затронул тему совместного проживания азербайджанцев и армян. Алиев сказал, что Минская группа создала основу для урегулирования нагорно-карабахского конфликта:
«Это деоккупация, возврат беженцев, открытие коммуникаций, совместное проживание азербайджанской и армянской общин, что полностью соответствует нормам и международного права, и вообще человеческой морали. Когда один из армянских президентов говорил о национальной несовместимости армян и азербайджанцев, он лишний раз демонстрировал свою фашистскую сущность. Почему же азербайджанцы и армяне могут совместно проживать в России, иметь общий бизнес, смешанные семьи? В некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе, отмечают праздники, христианские и мусульманские. Почему в Азербайджане тысячи армян живут достойной жизнью, как наши граждане? Поэтому такие вот тезисы фашистского толка, они не способствовали урегулированию».
Упомянул Грузию Ильхам Алиев и в контексте поставок оружия из России в Армению:
«Это сейчас доставляется в основном незаконно. Мы обратились в ИКАО официально, Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось в ИКАО с тем, что транспортными судами определенных компаний, это все есть у нас и, кстати, в прессе тоже, под видом гуманитарных грузов и грузов МЧС в Армению доставляется смертоносное вооружение. И поскольку и Грузия, и Иран закрыли свое воздушное пространство для военных грузов, используются вот такие вот контрабандные методы».
Алиев сказал, что Азербайджан готов хоть завтра приостановить военные действия, если Армения «будет вести себя конструктивно на переговорном треке». Азербайджанский президент также готов к переговорам с Арменией в Москве «или любом другом месте».
Готовность приехать в Москву для встречи с Ильхамом Алиевым в интервью ТАСС выразил и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Хакеры из КНДР атаковали российские оборонные компании
Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атакует промышленные объекты в России. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на компании по кибербезопасности.
Весной хакеры пытались собрать конфиденциальные данные в аэрокосмических и оборонных предприятиях. Для этого они рассылали мошеннические письма о коронавирусе и с данными о вакансиях, в том числе через соцсети.
По данным "Коммерсанта", в апреле Kimsuky атаковала госкорпорацию "Ростех", но нападения были подготовлены некачественно и не несли угрозы. Специалисты отмечают, что так хакеры могли готовиться к более серьёзным атакам.
Кроме того, группировка атаковала военные предприятия на Украине, в Словакии, Турции и Южной Корее. Эксперты "Коммерсанта" отмечают, что тактика Kimsuky имеет пересечения с группировками Lazarus и Konni.
Среди самых масштабных атак Kimsuky – взлом сети южнокорейского оператора 23 ядерных реакторов в 2014 году, напоминает "Коммерсантъ". Тогда группировка украла конфиденциальные документы и выкладывала их в твиттере. В 2018–2019 годах хакеры напали на американские институты, занимающиеся ядерным разоружением, и компании, связанные с криптовалютами. Весной Kimsuky атаковала Gmail-аккаунты сотрудников Совета Безопасности ООН.
На акции против карантина в Праге пострадали 20 полицейских
В Праге 20 полицейских получили ранения после столкновений во время акции футбольных и хоккейных фанатов. Они выступали против ограничений, введённых из-за коронавируса. Полицейские задержали 144 человека. 14 протестующих подозреваются в насилии по отношению к должностным лицам и массовых беспорядках.
В акции на Староместской площади в центре города участвовали около двух тысяч человек. Число участников акции превысило разрешённый предел, поэтому власти города официально объявили её распущенной. При этом полиция подчеркнула, что не будет её разгонять.
По окончании акции собравшиеся попытались силой прорваться через кордоны. Они кидали в полицейских петарды и камни. Полиция использовала дубинки и водомёт.
В Чехии в сентябре начался резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на одно из первых мест в мире по числу новых случаев инфекции на душу населения. С 5 октября чешские власти восстановили режим чрезвычайной ситуации. С 14 октября в стране ужесточены ограничения – закрыты школы, спортклубы, рестораны, отменены спортивные мероприятия. Власти рассчитывают, что ограничительные меры помогут сдержать распространение инфекции.
В Армении назвали «абсолютной ложью» заявление Баку об ударе по нефтепроводу
Заявление Азербайджана об ударе по нефтепроводу Баку-Новороссийск – «абсолютная ложь», – заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
«Заявление генпрокуратуры Азербайджана о, якобы, ракетном обстреле трубопровода Баку-Новороссийск, является абсолютной ложью, а ложь не нуждается в комментариях», – написала Степанян в социальной сети Facebook.
Ранее в азербайджанской Генпрокуратуре заявили, что Вооружённые силы Армении пытались нанести удар по Хызинскому району.
«Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от зоны проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситалчай Хызинского района. Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб», – сказано в сообщении прокуратуры.
6 октября Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Пресс-секретарь Минобороны Армении тогда сказала, что это – «наглая ложь».
Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов 18 октября. Стороны уже заявили о нарушении перемирия.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Саакашвили уверен, что «Грузинская мечта» перейдёт в оппозицию
Экс-президент Грузии, кандидат в премьер-министры от «Национального движения» Михаил Саакашвили советует грузинским властям использовать опыт Южной Кореи при проведении парламентских выборов в условиях пандемии коронавируса. Саакашвили уверен, что на выборах победит оппозиция.
«У власти есть два варианта – отложить выборы и получить практически ноль голосов, что будет для них довольно плохим сценарием, или провести выборы и перейти в оппозицию с довольно хорошим представительством в парламенте. У них всё еще есть шанс, стать серьёзной оппозицией», – сказал Саакашвили во время видеообращения.
Премьер-министр Георгий Гахария сегодня в очередной раз заявил, что парламентские выборы, назначенные на 31 октября, не будут отложены из-за роста числа заражений коронавирусом.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Они пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
- За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 1186 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 143.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 40 миллионов
Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 40 миллионов - это следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.
На первом месте по числу выявленных случаев инфекции США - более 8 миллионов. Россия на четвёртом месте в мире по этому показателю, коронавирус с начала эпидемии в марте был выявлен у более 1,4 миллиона человек, это примерно 1 процент населения страны.
Более 1,1 миллиона человек по всему миру скончались от коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о том, что число смертей в Европе (включая Россию) превысило четверть миллиона. По официальным данным, в России коронавирус стал основной причиной смерти более 23 тысяч человек; исходя из данных Росстата, ещё примерно столько же тех, кто умер, будучи инфицированным коронавирусом, но у кого главной причиной смерти указано иное заболевание.
В последние недели вновь возобновился резкий рост числа инфицированных в Европе. Во многих странах за сутки их выявляется больше, чем весной. Страны вновь вводят карантинные ограничения, стремясь при этом, однако, не парализовать экономику. Во Франции был объявлен ночной комендантский час; на такую же меру пошли и власти Бельгии и Словении. В Австрии сегодня объявили - вслед за рядом других стран - об ограничении числа людей, которые могут собираться вместе (в закрытом помещении их может быть не более шести). В некоторых странах, например в Чехии, закрыты рестораны, учреждения культуры, школы переведены на дистанционное обучение.
В России за минувшие сутки вновь зафиксировано самое большое число новых инфицированных с начала эпидемии - почти 16 тысяч. Больше всего их в Москве. В городе вновь введён ряд ограничительных мер, однако пока речь не идёт о "самоизоляции", как весной.
Азербайджан: части армянских ракет упали в 250 метрах от нефтепровода Баку-Новороссийск
В Азербайджане сообщили, что Вооружённые силы Армении пытались нанести удар по Хызинскому району. По информации азербайджанской Генпрокуратуры, части ракет упали рядом с нефтепроводом Баку-Новороссийск.
«Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении
Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от зоны
проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситалчай Хызинского района. Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб», – сказано в сообщении прокуратуры, перевод которого публикует агентство Trend.
Ранее Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что это – «наглая ложь». «Мы неоднократно заявляли, что нефтегазовая инфраструктура не является нашей мишенью, однако, вне зависимости от места расположения, все те военные объекты и цели, откуда будет вестись огонь в направлении Арцаха, будут уничтожены», – отметила она.
Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов 18 октября. Стороны уже заявили о нарушении перемирия.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Дональд Трамп: «Армяне – хороший народ. Мы работаем». ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Неваде заявил, что «армяне – хороший народ».
«Спасибо. Мы работаем над некоторыми вещами. Мы видели много плакатов, особенно в Калифорнии. Армяне. Они хороший народ. Они также сильные бизнесмены. Армяне – большие предприниматели», – сказал Трамп.
«Мы работаем. Мы видели так много армян, особенно в Калифорнии. Они размахивали красивыми флагами. Мы работаем над некоторыми вещами. Должен сказать, что у вас в стране сильный дух. Люди в Армении наделены сильным духом для своей страны», – добавил президент США.
«Радио Азатутюн» пишет, что поддерживающие Трампа армяне США встретили его кортеж в Калифорнии с армянскими флагами и плакатами «Признай Арцах».
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал администрацию Трампа за пассивную политику в вопросе Нагорного Карабаха.
«С момента возобновления военных действий 27 сентября ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео ни один раз не позвонили руководителям Армении и Азербайджана, даже когда регион горит в огне», – сказал Байден.
За сутки на Северном Кавказе умерли 13 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 781
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 781.
По данным оперштаба, больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае. В Краснодарском умерли пять человек больных COVID-19, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии по три, в Дагестане – два.
- Ставропольский край +170 (19 076 за все время эпидемии)
- Краснодарский край +102 (15 909)
- Калмыкия + 87 (7956)
- Дагестан + 86 (15 030)
- Кабардино-Балкария + 84 (8990)
- Карачаево-Черкесия + 85 (8574)
- Адыгея + 61 (4918)
- Ингушетия + 53 (6667)
- Северная Осетия + 46 (6554)
- Чечня + 7 (2535)
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 1924 человека с COVID-19, зарегистрировано 96 209 случаев заболевания COVID-19. В целом по России выявлено 1 415 316* человек с коронавирусом.
*Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму.
- Несмотря на большой прирост числа больных коронавирусом, на Северном Кавказе карантин не вводится, действуют ограничения в виде масочного режима. Большая часть глав Северокавказских республик требуют ношения масок от населения, но сами их не надевают даже на массовые мероприятия.
- К концу 2020 года население России станет меньше на 352 тысяч человек, это в десять раз больше, чем в прошлом году. Такой рост смертности связывают с пандемией коронавируса.
У двух депутатов парламента Грузии подтвержден коронавирус
Еще у двух членов парламента Грузии подтвердился коронавирус. Заразились члены «Грузинской мечты», мажоритарные депутаты от Ланчхути и Кутаиси – Нино Цилосани и Геннадий Маргвелашвили.
«Я тоже присоединилась к списку ковид-положительных, ответ пришел сегодня… Несмотря на то, что я пыталась быть осторожна и соблюдать все рекомендаций, факт, что вирус очень коварный. Еще раз прошу проявить максимальное внимание, беречь родителей и окружающих нас людей», – написала Цилосани в социальной сети Facebook.
Что касается Маргвелашвили, известно, что депутат лечится на дому под наблюдением семейного врача. Он предполагает, что заразился от своего сына-школьника, – пишет «Новости-Грузия».
«Ответ пришел в пятницу… Лечусь дома в полной изоляции. Раньше была высокая температура и головные боли, сейчас температура 37,3», – сказал Маргвелашвили журналистам.
Ранее коронавирусом переболели депутаты парламента Леван Гогичаишвили и Гедеван Попхадзе. Среди инфицированных граждан - лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.
- За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 1186 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 143. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
В Сухуми прибыла колонна мобильного военного госпиталя Минобороны РФ
Мобильный военный госпиталь из Буденновска, отправленный в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, достиг Сухуми.
Как сообщили в Минобороны РФ, в составе мобильного медицинского подразделения – 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
Кроме того, в Абхазию из Крыма прибыл сводный отряд РХБ защиты армейского корпуса Черноморского флота с авторазливочными станциями АРС-14М, комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции и тепловыми машинами для недопущения распространения инфекции. В апреле этого года отряд уже принимал участие в дезинфекции на территории Абхазии. «Апсныпресс» пишет, что обработка социальных объектов начнётся 21 октября.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2796 человек. Зафиксировано 27 летальных случаев.
- Часть тяжелых пациентов с COVID-19 из Абхазии проходит лечение в клиниках Кутаиси и Тбилиси.
- 12 октября министр обороны самопровозглашенной республики Абхазия Владимир Ануа обратился к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой развернуть полевой госпиталь в связи с резким увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Госпиталь будет развернут на территории сухумского пансионата «Айтар».
Политтехнолога Виталия Шклярова отпустили из СИЗО в Минске
Политтехнолога Виталия Шклярова, освободить которого призывали в России и США, отпустили из СИЗО КГБ в Минске, где он находился более двух месяцев. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на политолога Юрия Воскресенского, которого выпустили из СИЗО ранее, а также на адвоката Шклярова Антона Гашинского.
По словам адвоката, мера пресечения Шклярову была изменена на домашний арест. По словам Воскресенского, Шкляров отпущен под его личное поручительство, и сейчас он находится дома у его матери, поскольку в Минске ему негде жить. Об этом Воскресенский рассказал "Новой газете".
Шкляров - гражданин Беларуси и США, работавший также в России и выступающий в российских СМИ - был задержан в Минске за 10 дней до президентских выборов 9 августа. Его обвиняли в том, что он помогал блогеру Сергею Тихановскому, который также находится в СИЗО и, вместе с другими оппозиционными политиками, обвиняется в попытке захвата власти. Шкляров все обвинения отрицал, утверждая, что приехал в Беларусь навестить родителей. Он жаловался на нарушение его прав в СИЗО, где он, в частности, перенёс коронавирусную инфекцию.
44 -летний Шкляров в качестве политтехнолога участвовал, в частности, в президентской кампании Берни Сандерса в США, а в России консультировал Ксению Собчак. Соединённые Штаты активно добивались от властей Беларуси его освобождения. 10 октября Шкляров был одним из 12 политзаключённых - участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ Беларуси. Ранее были отпущены двое других участников этой встречи, включая Воскресенского.
В 2018 году Шкляров был главным политтехнологом команды Григола Вашадзе - кандидата от оппозиции на президентских выборах в Грузии.
В Грузии выявили 1186 новых случаев коронавируса, скончались 7 пациентов
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 143. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
Как сообщила глава боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, за минувшие сутки в Грузии зафиксировано 1186 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 40% в Тбилиси (469 случаев), 30% в Аджарии (360 случаев). Число подтверждённых случаев в стране достигло 18 663.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186.
Число выздоровевших пациентов достигло 8 338 (+278 за сутки). В режиме карантина остаётся 6407 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1420 человек с подтвержденным коронавирусом.
В Южной Осетии выявили еще 12 случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия проведено 66 исследований на COVID-19, из них 12 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач Марина Кочиева.
«Еще 12 новых случаев. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 206 граждан», – уточнила она.
За время пандемии в Южной Осетии коронавирус выявили у 296 граждан. Среди заболевших – югоосетинский президент Анатолий Бибилов. Зафиксирован и первый случай смерти – скончалась 88-летняя женщина, у которой также были сопутствующие болезни.
Четыре тяжелых пациента вывезены на лечение в Тбилиси, – заявил «Эху Кавказа» глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев.
- Главный санитарный врач настоятельно рекомендует всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим, ответственно подходить к мерам предосторожности.
Ильхам Алиев объявил о взятии еще 13 населенных пунктов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанскими войсками еще 13 населенных пунктов в ходе наступления на позиции армянских сил.
«Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района», – написал он в социальной сети Twitter.
При этом Алиев обвинил Армению в нарушении временного гуманитарного перемирия.
«Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. В результате этих грязных действий есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия, дав врагу достойный ответ, освободила от оккупации несколько населенных пунктов», – отметил он.
Накануне Алиев сообщил, что азербайджанские военные взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном. Сообщение подтвердило и министерство обороны Армении.
Армянская сторона, в свою очередь, сообщила, что азербайджанские ВС предприняли атаку на южном направлении, бросив в бой 7 танков, 1 единицу Т-90, 5 БТР-ов. Как написала в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян, наступление «на важном участке фронта» было остановлено.
«Противник намеревался стремительной атакой оказать огневое и психологическое давление и прорваться на важном участке фронта. Благодаря профессионализму и высоким моральным качествам полковников Степана Геворкяна и Станислава Еремина, а также рядового Гарика Аракеляна наступление было остановлено, а противник – отброшен на несколько километров», – написала Степанян.
Армия обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что ночью обстановка в зоне конфликта в целом была относительно стабильной и напряженной, на отдельных участках продолжались артиллерийские бои.
«Утром, несмотря на договоренность о прекращении огня по гуманитарным соображениям, силы противника возобновили артиллерийский обстрел в северном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны прибегают к соразмерным действиям для подавления огневых точек противника, держа оперативную обстановку под контролем», – говорится в сообщении.
- Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов 18 октября. Стороны уже заявили о нарушении перемирия.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Навальный сожалеет, что Трамп до сих пор не осудил произошедшее с ним
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает чрезвычайно важным, чтобы каждый и, возможно, в первую очередь, президент Соединенных Штатов выступил против использования химического оружия в ХХI веке." В интервью CBS News Навальный обратил внимание, что Трамп этого до сих пор не сделал в отличие от лидеров Германии и Франции.
Ранее Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. По мнению Байдена, отравление российского политика – это попытка заставить его замолчать. Молчание же Трампа, по его словам, это соучастие.
В интервью Навальный вновь утверждал, что за его отравлением стоит президент России. По словам оппозиционера, Владимир Путин контролирует полицию, суды и СМИ, однако "понимает, что окружен протестом, и тот нарастает". Поэтому "они решили пойти на крайние меры", считает Навальный.
15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены шесть человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок". Ранее лаборатории трёх европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого боевого отравляющего вещества.
- Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете на пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите".
- Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления, объяснив его состояние "нарушением обмена веществ". Уголовное дело в России так и не возбуждено.
- Обвинения в причастности к отравлению Навального в России называют провокацией и пообещали зеркальный ответ на санкции ЕС.
Вузы Грузии переходят на частично дистанционное обучение
С 19 октября вузы Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди и Поти частично перейдут на очное обучение. В аудиториях будут проводить лабораторные и практические занятия. Об этом сегодня, 18 октября, сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нуну Мицкевич.
Теоретические занятия и все другие компоненты учебных программ, находящихся в ведении вузов, по-прежнему будут реализовываться дистанционно. Замглавы Минобразования Грузии заверила, что во всех учебных учреждениях для студентов обеспечена безопасная среда. Мицкевич отметила, что вузы получили разрешение для возобновления работы от департамента инспектирования трудовых условий Минздрава.
«За несколько месяцев до начала учебного года мы начали работать с Минздравом над рекомендациями для обеспечения безопасности. Соответственно, определены все обязательные рекомендации, и они строго соблюдаются университетами. Это дистанция в один метр между партами, перемещение студентов во всех аудиториях в масках, использование дезинфицирующих средств, дезобарьеров, термоскрининг на входе в университетские пространства и так далее», - сказала Мицкевич.
На фоне пандемии коронавируса еще в марте образовательные учреждения Грузии начали переходить на дистанционную работу. По решению правительства, вузы начнут возвращаться к обычному режиму обучения с 19 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Слуцкий: Утверждения Эрдогана «не способствуют деэскалации карабахского конфликта»
«Утверждения президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Россия, США и Франция поставляют вооружения Армении, не способствуют деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе», - такое мнение выразил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
«К сожалению, подобные заявления не способствуют мирному урегулированию и деэскалации ситуации в зоне конфликта. Россия и остальные государства - сопредседатели Минской группы ОБСЕ не поддерживают ни одну из сторон и выступают за прекращение кровопролития», - подчеркнул Слуцкий.
Как сообщает ТАСС, глава комитета напомнил, что ранее лидеры всех трех стран «выступили со специальным заявлением с призывом к прекращению огня, позднее в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана [Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова], где были достигнуты договоренности о перемирии». «Нужно добиваться их выполнения», - подчеркнул он.
«Сегодня всем стоит продолжать поиск политико-дипломатических путей решения нагорно-карабахского конфликта, не скатываться к агрессивной риторике и взаимным обвинениям», - резюмировал Леонид Слуцкий.
Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ поставляют в Армению оружие.
«Что делают государства-сопредседатели Минской тройки – Россия, США и Франция, в ответ на нашу поддержку азербайджанцев? Они поддерживают Армению. Эти страны оказывают Армении всевозможную помощь в виде вооружений», - заявил президент Турции на сегодняшнем митинге возглавляемой им партии «Справедливость и развитие» в Ширнаке.
Эрдоган подчеркнул, что «азербайджанцы ведут серьезную борьбу против армян». «Эта борьба направлена на освобождение их аннексированных земель. США, Россия и Франция вот уже 30 лет не могут завершить переговорный процесс, чтобы вернуть земли наших братьев», - заявил он, подчеркнув, что верит, что Азербайджан «освободит свои земли».
В Карабахе подтвердили гибель еще 37 армянских военнослужащих
Армия обороны Карабаха опубликовала имена еще 37 армянских военнослужащих, погибших в ходе боев против Азербайджана.
Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибло 710 военнослужащих.
Азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях, мотивируя это «военной тайной».
- Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября. Несмотря на договоренность стороны уже заявили о нарушении перемирия.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
В Праге протест против карантинных мер завершился столкновениями
В столице Чехии Праге сотни футбольных и хоккейных болельщиков, вышедшие на акцию протеста против ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вступили в столкновения с полицией.
Около двух тысяч человек, главным образом членов фанатских группировок, собрались на Староместской площади в центре города. Число участников акции превысило разрешенный предел, поэтому власти города официально объявили ее распущенной. При этом полиция подчеркнула, что не будет ее разгонять. По окончании акции, однако, ее участники попытались силой прорваться через кордоны полиции. Они кидали в полицейских петарды, тяжелые предметы и камни. Полиция использовала дубинки и водомет. Десятки людей были задержаны, есть пострадавшие.
Уличное насилие осудили как премьер-министр, так и оппозиционные политики.
Участники акции протестовали против ограничительных мер, принятых правительством Чехии. Они, помимо прочего, затронули профессиональный спорт - матчи футбольных и хоккейных первенств отменены. Также закрыты учреждения культуры, бары и рестораны, школы. Ограничения на перемещения людей не вводились, магазины и торговые центры работают.
В Чехии в сентябре начался резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на одно из первых мест в мире по числу новых случаев инфекции на душу населения. Ежедневно фиксируется около 10 тысяч новых зараженных - это примерно 0,1 процента всего населения Чехии. Власти рассчитывают, что ограничительные меры помогут сдержать распространение инфекции.
Иран объявил об истечении эмбарго на торговлю оружием
Министр иностранных дел Ирана заявил, что срок действия эмбарго ООН на продажу Ирану обычных вооружений истек 18 октября – согласно условиям ядерной сделки, заключенной в 2015 году.
Соглашение между Ираном и мировыми державами – официальное название Совместный всеобъемлющий план действий – предусматривал отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана и прекращения работ по созданию ядерного оружия.
Группа шести государств, которые вели переговоры с Ираном, включала США, Россию, КНР, Великобританию, Францию и Германию. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения, обосновав это тем, что Иран «всех обманывает» и «нарушает условия сделки». Тогда же Трамп объявил новые американские санкции против Тегерана.
Глава МИД Ирана заявил в воскресенье, что все запреты на операции с оружием и двустороннее движение валютных потоков отныне «автоматически отменяются».
Как отмечают западные агентства, теоретически Иран вновь получает возможность продавать обычные (конвенциональные) вооружения: танки, боевые самолеты и тяжелую артиллерию.
Снятию эмбарго противились Соединенные Штаты, которые не соглашаются с перспективой приобретения или продажи вооружений Тегераном, считая это «угрозой глобальной безопасности».
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал отмену эмбарго «знаменательным днем для международного сообщества».
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