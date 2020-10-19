В Болнисском районе Грузии обстреляли машину активиста оппозиции

В Болнисском районе Грузии обстреляли машину активиста оппозиционной коалиции «Сила в единстве» Левана Микеладзе. Пострадавший утверждает, что к нападению причастны члены правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Факт произошел сегодня вечером, 19 октября, недалеко от села Нахидури. Утверждается, что внедорожник Микеладзе преследовали два автомобиля. Первый «подрезал» его, а второй – умышленно врезался сзади. В это время машина Микеладзе съехала в кювет, после чего преследователи начали стрельбу. По словам активиста оппозиции, нападавшие произвели примерно шесть выстрелов в направлении его машины. На кузове заметны повреждения после столкновения, а также следы от пули. Сам водитель не пострадал.

Микеладзе является членом предвыборного штаба Кахи Окриашвили – кандидата в мажоритарные депутаты в одномандатном округе Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка от «Силы в единстве».

По его словам, нападавших было восемь человек, и двоих он смог опознать. Микеладзе заявляет, что они связаны с главным конкурентом Окриашвили на предстоящих выборах – кандидатом «Грузинской мечты» Гоги Мешвелиани. Сам Мешвелиани заявил, что он не имеет никакого отношения к произошедшему.

МВД начало следствие по статьям 187 и 236 УК Грузии, что подразумевает «повреждение или уничтожение вещи», а также «противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия».

Необходимо отметить, что это уже не первый инцидент с участием сторонников Мешвелиани и Окриашвили в Болнисском районе за последний месяц. Противостояния доходили до драк, после которых люди попадали с побоями в больницы. Тем не менее, огнестрельное оружие во время таких разборок еще не применялось.