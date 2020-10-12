Камни вместо масок

Вчера список достижений афинской полиции пополнился опытом успокоения противников и сторонников Михаила Саакашвили. Третий президент Грузии и кандидат в премьер-министры от «Нацдвижения» и коалиции «Сила в единстве» встречался с грузинскими эмигрантами. Встречи единомышленников не получилось. В соцсетях есть видео, из которых следует, что, судя по всему, досталось и самому Михаилу Саакашвили.

Он, впрочем, об этом не говорит. Сегодня на своей странице Facebook он выложил фотографию одного из своих сторонников, пострадавшего в ходе драки, каковых могло быть больше, если бы не греческая полиция.

«Благодарим греческую полицию за высокопрофессиональное, быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации и обеспечение безопасности наших соотечественников во время встречи», – пишет на своей странице Михаил Саакашвили.

А вот грузинская полиция пока таких благодарностей от оппонентов власти в ходе нынешней предвыборной кампании не заслужила. Недовольны работой правоохранительных органов и власти, и правозащитники. Об этом говорится в сегодняшнем промежуточном отчете Ассоциации молодых юристов. По словам главы НПО Сулхана Саладзе, за прошедший месяц наблюдатели зафиксировали 11 фактов насилия, в основном пострадали представители партии «Лело», был один факт попытки подкупа – отличился мажоритарный кандидат от «Нацдвижения» и коалиции «Сила в единстве» в Болниси Каха Окриашвили. 95% акций фармацевтической компании PSP принадлежат ему. Она предлагала жителям Болниси серьезные скидки. Но куда тревожнее, говорит Сулхан Саладзе, то, как полиция и власти реагируют на факты давления и избиения журналистов, освещающих предвыборную кампанию:

«По некоторым фактам насилия начато расследование, но этого недостаточно, важно, чтобы эти дела были доведены до конца и конкретные лица понесли ответственность. В некоторых случаях мы считаем, что расследование идет по неправильной статье. Наше особое беспокойство вызывают случаи в Квемо Картли – в Болниси и Марнеули. Очень жаль, что за ними не следуют адекватные оценки со стороны власти. И все это остается частью предвыборной кампании».

Камни, кулаки, повреждение предвыборных плакатов и офисов, а также подкуп избирателей – все это в предвыборной гонке не впервые. Исключением не стал и этот избирательный сезон, на это еще в предыдущем отчете Ассоциации молодых юристов обращал внимание директор программы по поддержке демократических институтов этого НПО Вахушти Менабде, и эти проблемы усугубились:

«Проблемой остается фактическое слияние государства и правящей партии. «Грузинская мечта» в ходе кампании государственные социальные программы для населения преподносит как партийные. Есть попытки подкупа избирателей и факты насилия – все это препятствует проведению избирательной кампании в нормальных и равных условиях, это крайне поляризует атмосферу. Нами выявлены случаи препятствования со стороны оппозиции агитации правящей «Грузинской мечты». Но чаще такое происходит со стороны представителей партии власти. И не надо забывать, что в таких случаях бремя ответственности больше всех ложится на власть».

Представители «Грузинской мечты» обвинения отвергают. Во всех нарушениях, считают там, виноваты сами оппозиционные партии. К ним у лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе еще одно замечание – по поводу игнорирования правил ковид-безопасности:

«Конкретные ограничения не касаются политической деятельности, но мы все должны проявлять благоразумие и высокую гражданскую ответственность и максимально соблюдать каждое правило. Так же, как о мирном проведении выборов, мы должны заботиться друг о друге, о здоровье граждан и их жизни. Еще раз призываем всех: не стойте на стороне вируса, будьте на страже здоровья людей, экономики страны и ее беспрепятственного развития и максимального соблюдения правил».

Мамука Мдинарадзе обратился к политическим оппонентам после того, как сегодня главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе на фоне ухудшения ковид-статистики призвал политиков носить маски во время политических мероприятий. Примечательно, что и представители власти не раз становились объектом критики из-за того, что партийные мероприятия они проводили без масок и соблюдения социальной дистанции.

Последнее время представители «Грузинской мечты» все чаще стали появляться в масках, тем не менее в сегодняшнем призыве «Мечты» оппозиционеры увидели попытку властей ограничить их политическую деятельность. Повод поволноваться есть – у правительства есть право без согласия парламента вводит ЧС в любое время. В этом призыве злой умысел власти увидел и один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе:

«Мы полностью соблюдаем и будем соблюдать все рекомендации врачей по безопасности. Мы бережем здоровье и жизнь нашего населения. Но пусть у них не будет надежды на то, что из-за этого в стране прекратится политическая активность, люди перестанут выражать свой протест. Пусть они не рассчитывают на то, что с помощью одного вируса победит другой вирус – «Грузинская мечта».

Авторы сегодняшнего отчета о ходе предвыборной кампании с сожалением отмечали, что на финишной прямой насилия и напряжения будет больше. Политики не отказываются от насильственных форм, что подтвердил сегодня один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава. Для победы на выборах он призвал «ударить впереди кулаком Иванишвили, сзади локтем – Саакашвили». Конечно, фигурально.