Новости
Регбийный матч Грузия-Россия вновь отложен из-за коронавируса
Европейская федерация регби (Rugby Europe) приостановила все соревнования под своей эгидой до конца ноября из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.
1 ноября сборная Грузии в Тбилиси должна была провести матч чемпионата Европы против России. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.
Ранее глава Федерации регби России Игорь Артемьев пообещал игрокам и тренерам большие премиальные за победу в матче против Грузии.
Rugby Europe объявляла о решении приостановить все матчи под эгидой организации и в марте этого года - поединок Грузия-Россия изначально должен был состояться 14 марта.
- Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Единственную победу Россия одержала в первом поединке, который состоялся в 1993 году.
Другие новости дня
США отозвали визы у 113 сотрудников «Аэрофлота», подозреваемых в причастности к контрабанде
Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинение в контрабанде краденой электроники 10 подозреваемым, предположительно гражданам России. Следствие считает, что они вывозили из США ворованные устройства Apple, используя для этого сотрудников "Аэрофлота". У 113 работников авиакомпании отозваны американские визы.
Восемь подозреваемых арестованы, двое объявлены в розыск. Утверждается, что они организовали схему вывоза из США в Россию краденой электроники примерно на 50 миллионов долларов. В основном речь идёт о планшетных компьютерах, телефонах и часах Apple. Их перевозили в багаже бывших и действующих сотрудников российского перевозчика. В результате расследования Госдепартамент США отозвал приблизительно 113 виз у сотрудников "Аэрофлота".
В "Аэрофлоте" ситуацию не комментировали. Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило ТАСС, что проверяет информацию об уголовном деле. По словам общавшегося с агентством российского дипломата, накануне рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву был задержан на час, агенты ФБР проверяли багаж пассажиров.
США выбросили 45 российских аппаратов ИВЛ «Авента-М»
США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», которые Россия отправила в начале апреля. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя Федерального агентства США по урегулированию чрезвычайных ситуаций (FEMA).
Когда именно утилизировали оборудование, неизвестно. В мае FEMA сообщало, что США не стали пользоваться российскими аппаратами, в том числе из-за отсутствия необходимых адаптеров электрического напряжения в американских больницах. Кроме того, точно такие же аппараты стали причиной пожаров в двух больницах в Москве и Санкт-Петербурге, в результате которых погибли шесть человек. Тогда же власти американских штатов стали возвращать агентству привезенные из России аппараты ИВЛ "Авента-М". Однако их сохранили в резерве на случай ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
Российские аппараты ИВЛ были поставлены в США вместе с другим медицинским оборудованием. В Кремле говорили об этих поставках как о гуманитарной помощи. Впоследствии стало известно, что США оплатили большую часть поставленных грузов.
Оборудование собирали на Уральском приборостроительном заводе, входящем в состав "Ростеха". Поставка аппаратов ИВЛ в США вызвала вопросы, поскольку производитель находится под американскими санкциями.
В Южной Осетии за сутки выявили девять новых случаев коронавируса
В Южной Осетии накануне проведено 99 исследований на COVID-19, из них девять тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Девять новых случаев за сутки. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 215 граждан, с начала пандемии 305, половина из которых уже выздоровели», – отметила она.
Со среды в Южной Осетии на две недели закрываются все общеобразовательные школы и учебные заведения. По данным Юго-Осетпотребнадзора, «наблюдается рост заболеваемости, речь идет о сезонном росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусе».
Ведомствам рекомендовано перевести лиц в возрасте старше 65 лет на самоизоляцию. На удаленный режим работы с дежурствами перешли с понедельника и администрация президента и Кабмин, где также выявлены случаи заболевания коронавирусом.
В минувшую субботу стало известно, что югоосетинский президент Анатолий Бибилов и и.о. премьер-министра Геннадий Бекоев тоже заболели коронавирусом.
Отметим, что югоосетинский Минздрав подготовил детскую больницу РММЦ к возможному осложнению эпидситуации в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции.
Главный санитарный врач призвала граждан в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом при первых симптомах.
- На минувшей неделе в Южной Осетии был зафиксирован первый случай смерти – скончалась 88-летняя женщина, у которой также были сопутствующие болезни.
- Четыре тяжелых пациента вывезены на лечение в Тбилиси, – заявил «Эху Кавказа» глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев.
Верховный суд Кыргызстана оправдал и.о. президента Жапарова по делу о попытке захвата власти
Верховный суд Кыргызстана оправдал исполняющего обязанности президента, премьер-министра Садыра Жапарова, главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова по делу о попытке насильственного захвата власти (статья 295 УК), пишет Kaktus.media.
"Коллегия Верховного суда пересмотрела дело по вновь открывшимся обстоятельствам по обвинению в попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления", – сообщили в суде.
Дело в суде пересмотрели 16 октября. Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года, отменив свое определение от 6 августа 2013 года.
"Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления. Вместе с ним оправданы и депутат Талант Мамытов и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев", – сообщили источники 24.kg в суде.
Жапаров, Мамытов и Ташиев 3 октября 2012 года вышли на митинг с требованием национализировать золоторудное месторождение "Кумтор". Группа митингующих перелезла через забор Белого дома, но при попытке войти в здание людей разогнали. Трех политиков задержали и обвинили в попытке насильственного захвата власти. Суд приговорил Жапарова и Ташиева к полутора годам лишения свободы, а Мамытова – к году лишения свободы.
В октябре 2013 года в Караколе прошли массовые беспорядки. Участники митинга захватили в заложники главу Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. По фактам этих беспорядков обвинение было предъявлено и экс-депутату парламента Садыру Жапарову, который бежал из страны. В 2017 году после возвращения в Кыргызстан Жапаров был задержан, ему предъявили несколько обвинений, однако суды посчитали его виновным только в захвате заложника (статья 227 УК). Он был приговорен к 11 годам и шести месяцам заключения под стражей.
В результате протестов после парламентских выборов в ночь на 6 октября Садыра Жапарова отпустили на свободу. Затем парламент утвердил его на пост премьер-министра, к нему также перешли полномочия президента. На днях он назначил главой ГКНБ Камчыбека Ташиева. Дело о захвате заложника 6 октября этого года Верховный суд отправил на новое рассмотрение, отменив предыдущие решения судов.
Два антирекорда в Грузии: 15 смертей и 1194 новых случая
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 158. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Побит и суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом – за сутки выявлено 1194 новых случая, – сообщили в правительстве Грузии. Число подтверждённых случаев в стране достигло 19 857.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194.
Число активных случаев коронавируса в стране составляет 10 182, из них в клиниках лечатся 2817 пациентов, дома – 5670. Число выздоровевших пациентов достигло 8666 (+328 за сутки).
Грузия с 1 ноября снимет ограничения на 10 авиарейсов. СПИСОК
С 1 ноября авиакомпании смогут восстановить 10 регулярных авиарейсов в Тбилиси и Кутаиси. Распоряжение правительства о снятии ограничений уже опубликовано.
С 1 ноября снимаются ограничения на прямые рейсы в Тбилиси из Дохи (Катар), Варшавы (Польша), Афин (Греция), Амстердама (Нидерландов), Вены (Австрия), Берлина (Германия), Милана (Италия); в Кутаиси из Катовице (Польша), Вильнюса (Литва) и Дортмунда (Германия).
Грузинский портал Avianews пишет, что на грузинский рынок вернутся четыре авиакомпании - Qatar Airways, LOT Polish Airlines, Aegean Airlines и Ryanair. Регулярные авиарейсы восстановит и грузинская Georgian Airways.
На сегодня регулярные рейсы уже восстановлены в Тбилиси из Мюнхена (Lufthansa), Парижа (Air France) и Риги (airBaltic); в Кутаиси – из Риги (Wizz Air).
Пока неизвестно, снимут ли грузинские власти ограничения на въезд в страну иностранных туристов. На сегодня лишь граждане Франции, Германии, Литвы, Латвии и Эстонии могут прибыть в Грузию и находиться в стране без прохождения карантина – при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. С условием прохождения карантина границы Грузии открыты для еще 13 европейских стран.
Ранее стало известно, что для прибывающих в страну граждан Грузии с ноября введут 12-дневную самоизоляцию вместо карантина – при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста.
- Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта.
Nokia Bell Labs получила от NASA заказ на обустройство системы связи на Луне
Финско-американская компания Nokia Bell Labs подрядилась создать сети 4G-интернета на Луне. Заказчик - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщили американские медиа 19 октября.
Инженеры NASA считают, что скоростной интернет на Луне позволит значительно улучшить радиосвязь. Создание сети 4G связано с долгосрочными планами США построить в ближайшие годы на Луне полноценную научно-исследовательскую базу.
Разработчик систем мобильной связи Nokia Bell Labs объявила, что её система будет установлена на Луне в конце 2022 года. Система обеспечит астронавтов надёжной связью, позволит дистанционно управлять лунным транспортом, обеспечивать навигацию в реальном времени и стриминг высокого разрешения.
На разработку лунной связи NASA выделяет 14 миллионов долларов, сообщил телеканал Euronews.
МИР НОВОСТЕЙ РАДИО СВОБОДА - в объективе Беларусь:
Минюст США обвинил шесть сотрудников спецслужб России в кибератаках
Министерство юстиции США в понедельник объявило о выдвинутых им обвинениях против шестерых российских офицеров военной разведки – в связи с крупными кибератаками. Из документов прокуратуры следует, что кибератаки, в которых обвиняются сотрудники Главного разведывательного управления, причинили ущерб на миллиарды долларов.
Американские прокуроры заявили, что подозреваемые – это сотрудники того же подразделения российских спецслужб, которое проводило крупную операцию по вмешательству Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, похитив электронную переписку деятелей Демократической партии. В 2017 году это же люди совершили кибернападения на организаторов президентских выборов во Франции. На счету подозреваемых – атака на британские следственные органы, изучающие обстоятельства отравления бывшего российского разведчика, а также на офисы организаторов зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Среди целей нападений российских хакеров были также парламент Украины, министерство финансов Украины и украинская система электроснабжения.
Выдвинутые обвинения, как считает "Нью-Йорк таймс", – это ещё одна попытка администрации Трампа наказать Россию за вмешательство в дела других стран, даже если президент Трамп и демонстрирует Москве своё мягкое отношение. В обвинениях Минюста нет указаний о вмешательстве России в выборы 2020 года в США, несмотря на то что американские спецслужбы уже пришли к выводу о наличии попыток Москвы повлиять на исход предстоящих в ноябре выборов президента США.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что обвиняемые принимали участие и в кибератаке на Грузию. Тбилиси выражает благодарность Вашингтону. «Мы приветствуем усилия наших американских партнёров, направленные на осуждение лиц, ответственных за эти дерзкие атаки», – сказано в заявлении МИД.
Ранее Грузия и страны Запада обвинили ГРУ в крупномасштабной кибератаке на страну в октябре 2019 года.
В посольстве России в Вашингтоне в ответ на обвинения американских властей заявили, что У Москвы нет и не было намерений заниматься какими-либо "дестабилизирующими операциями" по всему миру. "Подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании", - заявил представитель российской дипмиссии.
- Американские официальные источники называют имена лиц, которым предъявлено обвинение. Это Юрий Андриенко, Владимир Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалёв, Артём Очиченко и Пётр Плискин. Все они сотрудники ГРУ из военной части номер 74455. Хакеры из группировки Sandworm, которая стоит за атаками, по данным международных правоохранительных органов, связаны с распространением по миру компьютерного вируса NotPetya. Эта атака стала самой мощной в истории, убытки от неё оцениваются в 10 миллиардов долларов. Об этом говорится в опубликованных судебных документах, сообщает "Голос Америки".
- Министерство юстиции США обвиняет сотрудников ГРУ в действиях по дестабилизации ситуации в Украине и Грузии, взломе компьютеров, обслуживавших зимние Олимпийские игры 2018 года в Сеуле, взломе электронной почты сотрудников избирательного штаба нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона в 2017 году, а также в действиях, направленных против международных и британских организаций, расследующих отравление бывшего двойного агента России и Великобритании Сергея Скрипаля в 2018 году в английском городе Солсбери.
- "Ни одна страна не использовала в качестве оружия свои кибервозможности так злонамеренно и безответственно, как Россия, необоснованно причиняя беспрецедентный побочный ущерб ради достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения приступов злости", – заявил помощник генерального прокурора США Джон Демерс, выдвигая обвинения, пишет издание "Вашингтон пост". Одному из подозреваемых, 29-летнему Анатолию Ковалёву, в 2018 году также было предъявлено обвинение тогдашним специальным прокурором из США Робертом Мюллером в рамках предполагаемого заговора с целью взлома американских избирательных систем во время президентских выборов 2016 года.
- Джон Демерс отверг предположение о том, что выдвинутые обвинения призваны стать сигналом для России не вмешиваться в предстоящие выборы в США, заявив, что иск "не особенно" приурочен к событиям в американской политической жизни.
- По заявлению заместителя директора ФБР Дэвида Боудича, "Россия вновь и вновь даёт понять, что не будет соблюдать общепринятые нормы, и вместо этого намерена продолжать свое разрушительное и дестабилизирующее поведение в киберпространстве".
В конце этой недели госсекретарь США примет глав МИД Армении и Азербайджана
В конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана, сообщает журнал Politico со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте.
Согласно сообщению, в предстоящую пятницу Майк Помпео сначала встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, а затем с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
«Пока, однако, неясно, планируется ли также встреча в трехстороннем формате», - сообщает Politico, отмечая, что Госдепартамент еще не ответил на их письменный запрос по этому поводу.
Однако посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в беседе с авторитетным изданием сегодня не исключил, что главы МИД Армении и Азербайджана могут провести встречу лицом к лицу в Вашингтоне.
В свою очередь, посол Армении в США Варужан Нерсесян высоко оценил недавние упреки госсекретаря США в адрес Турции за поддержку Азербайджана и вмешательство в конфликт. «Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, конфликт должен быть решен на основе взаимных уступок», - сказал посол Армении.
Ранее Варужан Нерсесян сообщил, что ожидается визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в США.
В Болнисском районе Грузии обстреляли машину активиста оппозиции
В Болнисском районе Грузии обстреляли машину активиста оппозиционной коалиции «Сила в единстве» Левана Микеладзе. Пострадавший утверждает, что к нападению причастны члены правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Факт произошел сегодня вечером, 19 октября, недалеко от села Нахидури. Утверждается, что внедорожник Микеладзе преследовали два автомобиля. Первый «подрезал» его, а второй – умышленно врезался сзади. В это время машина Микеладзе съехала в кювет, после чего преследователи начали стрельбу. По словам активиста оппозиции, нападавшие произвели примерно шесть выстрелов в направлении его машины. На кузове заметны повреждения после столкновения, а также следы от пули. Сам водитель не пострадал.
Микеладзе является членом предвыборного штаба Кахи Окриашвили – кандидата в мажоритарные депутаты в одномандатном округе Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка от «Силы в единстве».
По его словам, нападавших было восемь человек, и двоих он смог опознать. Микеладзе заявляет, что они связаны с главным конкурентом Окриашвили на предстоящих выборах – кандидатом «Грузинской мечты» Гоги Мешвелиани. Сам Мешвелиани заявил, что он не имеет никакого отношения к произошедшему.
МВД начало следствие по статьям 187 и 236 УК Грузии, что подразумевает «повреждение или уничтожение вещи», а также «противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия».
Необходимо отметить, что это уже не первый инцидент с участием сторонников Мешвелиани и Окриашвили в Болнисском районе за последний месяц. Противостояния доходили до драк, после которых люди попадали с побоями в больницы. Тем не менее, огнестрельное оружие во время таких разборок еще не применялось.
В Абхазии выявили 107 новых случаев коронавируса, один пациент скончался
За прошедшие двое суток тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 372 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 107 из них.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся 176 человек, из них 140 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, средней степени тяжести 43, выписано 10 пациентов.
В штабе сообщили, что 17 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент с коронавирусной инфекцией 1957 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 15 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина умер от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2903 человека. Выздоровели 1197 человек, 28 летальных случаев.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Гагрской ЦРБ 14 пациентов, у двоих из них диагноз COVID-19 подтвержден, в Очамчирской больнице 27 пациентов, у 18 из них подтвержден коронавирус.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
- Мобильный военный госпиталь из Буденновска, отправленный в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, сегодня достиг Сухуми. Как сообщили в Минобороны РФ, в составе мобильного медицинского подразделения – 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
- Часть тяжелых пациентов с COVID-19 из Абхазии проходит лечение в клиниках Кутаиси и Тбилиси.
Алиев: «В некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ТАСС затронул тему совместного проживания азербайджанцев и армян. Алиев сказал, что Минская группа создала основу для урегулирования нагорно-карабахского конфликта:
«Это деоккупация, возврат беженцев, открытие коммуникаций, совместное проживание азербайджанской и армянской общин, что полностью соответствует нормам и международного права, и вообще человеческой морали. Когда один из армянских президентов говорил о национальной несовместимости армян и азербайджанцев, он лишний раз демонстрировал свою фашистскую сущность. Почему же азербайджанцы и армяне могут совместно проживать в России, иметь общий бизнес, смешанные семьи? В некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе, отмечают праздники, христианские и мусульманские. Почему в Азербайджане тысячи армян живут достойной жизнью, как наши граждане? Поэтому такие вот тезисы фашистского толка, они не способствовали урегулированию».
Упомянул Грузию Ильхам Алиев и в контексте поставок оружия из России в Армению:
«Это сейчас доставляется в основном незаконно. Мы обратились в ИКАО официально, Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось в ИКАО с тем, что транспортными судами определенных компаний, это все есть у нас и, кстати, в прессе тоже, под видом гуманитарных грузов и грузов МЧС в Армению доставляется смертоносное вооружение. И поскольку и Грузия, и Иран закрыли свое воздушное пространство для военных грузов, используются вот такие вот контрабандные методы».
Алиев сказал, что Азербайджан готов хоть завтра приостановить военные действия, если Армения «будет вести себя конструктивно на переговорном треке». Азербайджанский президент также готов к переговорам с Арменией в Москве «или любом другом месте».
Готовность приехать в Москву для встречи с Ильхамом Алиевым в интервью ТАСС выразил и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Хакеры из КНДР атаковали российские оборонные компании
Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атакует промышленные объекты в России. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на компании по кибербезопасности.
Весной хакеры пытались собрать конфиденциальные данные в аэрокосмических и оборонных предприятиях. Для этого они рассылали мошеннические письма о коронавирусе и с данными о вакансиях, в том числе через соцсети.
По данным "Коммерсанта", в апреле Kimsuky атаковала госкорпорацию "Ростех", но нападения были подготовлены некачественно и не несли угрозы. Специалисты отмечают, что так хакеры могли готовиться к более серьёзным атакам.
Кроме того, группировка атаковала военные предприятия на Украине, в Словакии, Турции и Южной Корее. Эксперты "Коммерсанта" отмечают, что тактика Kimsuky имеет пересечения с группировками Lazarus и Konni.
Среди самых масштабных атак Kimsuky – взлом сети южнокорейского оператора 23 ядерных реакторов в 2014 году, напоминает "Коммерсантъ". Тогда группировка украла конфиденциальные документы и выкладывала их в твиттере. В 2018–2019 годах хакеры напали на американские институты, занимающиеся ядерным разоружением, и компании, связанные с криптовалютами. Весной Kimsuky атаковала Gmail-аккаунты сотрудников Совета Безопасности ООН.
На акции против карантина в Праге пострадали 20 полицейских
В Праге 20 полицейских получили ранения после столкновений во время акции футбольных и хоккейных фанатов. Они выступали против ограничений, введённых из-за коронавируса. Полицейские задержали 144 человека. 14 протестующих подозреваются в насилии по отношению к должностным лицам и массовых беспорядках.
В акции на Староместской площади в центре города участвовали около двух тысяч человек. Число участников акции превысило разрешённый предел, поэтому власти города официально объявили её распущенной. При этом полиция подчеркнула, что не будет её разгонять.
По окончании акции собравшиеся попытались силой прорваться через кордоны. Они кидали в полицейских петарды и камни. Полиция использовала дубинки и водомёт.
В Чехии в сентябре начался резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на одно из первых мест в мире по числу новых случаев инфекции на душу населения. С 5 октября чешские власти восстановили режим чрезвычайной ситуации. С 14 октября в стране ужесточены ограничения – закрыты школы, спортклубы, рестораны, отменены спортивные мероприятия. Власти рассчитывают, что ограничительные меры помогут сдержать распространение инфекции.
В Армении назвали «абсолютной ложью» заявление Баку об ударе по нефтепроводу
Заявление Азербайджана об ударе по нефтепроводу Баку-Новороссийск – «абсолютная ложь», – заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
«Заявление генпрокуратуры Азербайджана о, якобы, ракетном обстреле трубопровода Баку-Новороссийск, является абсолютной ложью, а ложь не нуждается в комментариях», – написала Степанян в социальной сети Facebook.
Ранее в азербайджанской Генпрокуратуре заявили, что Вооружённые силы Армении пытались нанести удар по Хызинскому району.
«Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от зоны проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситалчай Хызинского района. Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб», – сказано в сообщении прокуратуры.
6 октября Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Пресс-секретарь Минобороны Армении тогда сказала, что это – «наглая ложь».
Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов 18 октября. Стороны уже заявили о нарушении перемирия.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Саакашвили уверен, что «Грузинская мечта» перейдёт в оппозицию
Экс-президент Грузии, кандидат в премьер-министры от «Национального движения» Михаил Саакашвили советует грузинским властям использовать опыт Южной Кореи при проведении парламентских выборов в условиях пандемии коронавируса. Саакашвили уверен, что на выборах победит оппозиция.
«У власти есть два варианта – отложить выборы и получить практически ноль голосов, что будет для них довольно плохим сценарием, или провести выборы и перейти в оппозицию с довольно хорошим представительством в парламенте. У них всё еще есть шанс, стать серьёзной оппозицией», – сказал Саакашвили во время видеообращения.
Премьер-министр Георгий Гахария сегодня в очередной раз заявил, что парламентские выборы, назначенные на 31 октября, не будут отложены из-за роста числа заражений коронавирусом.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Они пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
- За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 1186 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 143.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 40 миллионов
Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 40 миллионов - это следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.
На первом месте по числу выявленных случаев инфекции США - более 8 миллионов. Россия на четвёртом месте в мире по этому показателю, коронавирус с начала эпидемии в марте был выявлен у более 1,4 миллиона человек, это примерно 1 процент населения страны.
Более 1,1 миллиона человек по всему миру скончались от коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о том, что число смертей в Европе (включая Россию) превысило четверть миллиона. По официальным данным, в России коронавирус стал основной причиной смерти более 23 тысяч человек; исходя из данных Росстата, ещё примерно столько же тех, кто умер, будучи инфицированным коронавирусом, но у кого главной причиной смерти указано иное заболевание.
В последние недели вновь возобновился резкий рост числа инфицированных в Европе. Во многих странах за сутки их выявляется больше, чем весной. Страны вновь вводят карантинные ограничения, стремясь при этом, однако, не парализовать экономику. Во Франции был объявлен ночной комендантский час; на такую же меру пошли и власти Бельгии и Словении. В Австрии сегодня объявили - вслед за рядом других стран - об ограничении числа людей, которые могут собираться вместе (в закрытом помещении их может быть не более шести). В некоторых странах, например в Чехии, закрыты рестораны, учреждения культуры, школы переведены на дистанционное обучение.
В России за минувшие сутки вновь зафиксировано самое большое число новых инфицированных с начала эпидемии - почти 16 тысяч. Больше всего их в Москве. В городе вновь введён ряд ограничительных мер, однако пока речь не идёт о "самоизоляции", как весной.
Азербайджан: части армянских ракет упали в 250 метрах от нефтепровода Баку-Новороссийск
В Азербайджане сообщили, что Вооружённые силы Армении пытались нанести удар по Хызинскому району. По информации азербайджанской Генпрокуратуры, части ракет упали рядом с нефтепроводом Баку-Новороссийск.
«Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении
Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от зоны
проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситалчай Хызинского района. Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб», – сказано в сообщении прокуратуры, перевод которого публикует агентство Trend.
Ранее Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что это – «наглая ложь». «Мы неоднократно заявляли, что нефтегазовая инфраструктура не является нашей мишенью, однако, вне зависимости от места расположения, все те военные объекты и цели, откуда будет вестись огонь в направлении Арцаха, будут уничтожены», – отметила она.
Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов 18 октября. Стороны уже заявили о нарушении перемирия.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Дональд Трамп: «Армяне – хороший народ. Мы работаем». ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Неваде заявил, что «армяне – хороший народ».
«Спасибо. Мы работаем над некоторыми вещами. Мы видели много плакатов, особенно в Калифорнии. Армяне. Они хороший народ. Они также сильные бизнесмены. Армяне – большие предприниматели», – сказал Трамп.
«Мы работаем. Мы видели так много армян, особенно в Калифорнии. Они размахивали красивыми флагами. Мы работаем над некоторыми вещами. Должен сказать, что у вас в стране сильный дух. Люди в Армении наделены сильным духом для своей страны», – добавил президент США.
«Радио Азатутюн» пишет, что поддерживающие Трампа армяне США встретили его кортеж в Калифорнии с армянскими флагами и плакатами «Признай Арцах».
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал администрацию Трампа за пассивную политику в вопросе Нагорного Карабаха.
«С момента возобновления военных действий 27 сентября ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео ни один раз не позвонили руководителям Армении и Азербайджана, даже когда регион горит в огне», – сказал Байден.
За сутки на Северном Кавказе умерли 13 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 781
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 781.
По данным оперштаба, больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае. В Краснодарском умерли пять человек больных COVID-19, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии по три, в Дагестане – два.
- Ставропольский край +170 (19 076 за все время эпидемии)
- Краснодарский край +102 (15 909)
- Калмыкия + 87 (7956)
- Дагестан + 86 (15 030)
- Кабардино-Балкария + 84 (8990)
- Карачаево-Черкесия + 85 (8574)
- Адыгея + 61 (4918)
- Ингушетия + 53 (6667)
- Северная Осетия + 46 (6554)
- Чечня + 7 (2535)
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 1924 человека с COVID-19, зарегистрировано 96 209 случаев заболевания COVID-19. В целом по России выявлено 1 415 316* человек с коронавирусом.
*Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму.
- Несмотря на большой прирост числа больных коронавирусом, на Северном Кавказе карантин не вводится, действуют ограничения в виде масочного режима. Большая часть глав Северокавказских республик требуют ношения масок от населения, но сами их не надевают даже на массовые мероприятия.
- К концу 2020 года население России станет меньше на 352 тысяч человек, это в десять раз больше, чем в прошлом году. Такой рост смертности связывают с пандемией коронавируса.
У двух депутатов парламента Грузии подтвержден коронавирус
Еще у двух членов парламента Грузии подтвердился коронавирус. Заразились члены «Грузинской мечты», мажоритарные депутаты от Ланчхути и Кутаиси – Нино Цилосани и Геннадий Маргвелашвили.
«Я тоже присоединилась к списку ковид-положительных, ответ пришел сегодня… Несмотря на то, что я пыталась быть осторожна и соблюдать все рекомендаций, факт, что вирус очень коварный. Еще раз прошу проявить максимальное внимание, беречь родителей и окружающих нас людей», – написала Цилосани в социальной сети Facebook.
Что касается Маргвелашвили, известно, что депутат лечится на дому под наблюдением семейного врача. Он предполагает, что заразился от своего сына-школьника, – пишет «Новости-Грузия».
«Ответ пришел в пятницу… Лечусь дома в полной изоляции. Раньше была высокая температура и головные боли, сейчас температура 37,3», – сказал Маргвелашвили журналистам.
Ранее коронавирусом переболели депутаты парламента Леван Гогичаишвили и Гедеван Попхадзе. Среди инфицированных граждан - лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.
- За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 1186 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 143. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
В Сухуми прибыла колонна мобильного военного госпиталя Минобороны РФ
Мобильный военный госпиталь из Буденновска, отправленный в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, достиг Сухуми.
Как сообщили в Минобороны РФ, в составе мобильного медицинского подразделения – 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
Кроме того, в Абхазию из Крыма прибыл сводный отряд РХБ защиты армейского корпуса Черноморского флота с авторазливочными станциями АРС-14М, комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции и тепловыми машинами для недопущения распространения инфекции. В апреле этого года отряд уже принимал участие в дезинфекции на территории Абхазии. «Апсныпресс» пишет, что обработка социальных объектов начнётся 21 октября.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2796 человек. Зафиксировано 27 летальных случаев.
- Часть тяжелых пациентов с COVID-19 из Абхазии проходит лечение в клиниках Кутаиси и Тбилиси.
- 12 октября министр обороны самопровозглашенной республики Абхазия Владимир Ануа обратился к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой развернуть полевой госпиталь в связи с резким увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Госпиталь будет развернут на территории сухумского пансионата «Айтар».
Политтехнолога Виталия Шклярова отпустили из СИЗО в Минске
Политтехнолога Виталия Шклярова, освободить которого призывали в России и США, отпустили из СИЗО КГБ в Минске, где он находился более двух месяцев. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на политолога Юрия Воскресенского, которого выпустили из СИЗО ранее, а также на адвоката Шклярова Антона Гашинского.
По словам адвоката, мера пресечения Шклярову была изменена на домашний арест. По словам Воскресенского, Шкляров отпущен под его личное поручительство, и сейчас он находится дома у его матери, поскольку в Минске ему негде жить. Об этом Воскресенский рассказал "Новой газете".
Шкляров - гражданин Беларуси и США, работавший также в России и выступающий в российских СМИ - был задержан в Минске за 10 дней до президентских выборов 9 августа. Его обвиняли в том, что он помогал блогеру Сергею Тихановскому, который также находится в СИЗО и, вместе с другими оппозиционными политиками, обвиняется в попытке захвата власти. Шкляров все обвинения отрицал, утверждая, что приехал в Беларусь навестить родителей. Он жаловался на нарушение его прав в СИЗО, где он, в частности, перенёс коронавирусную инфекцию.
44 -летний Шкляров в качестве политтехнолога участвовал, в частности, в президентской кампании Берни Сандерса в США, а в России консультировал Ксению Собчак. Соединённые Штаты активно добивались от властей Беларуси его освобождения. 10 октября Шкляров был одним из 12 политзаключённых - участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ Беларуси. Ранее были отпущены двое других участников этой встречи, включая Воскресенского.
В 2018 году Шкляров был главным политтехнологом команды Григола Вашадзе - кандидата от оппозиции на президентских выборах в Грузии.
В Грузии выявили 1186 новых случаев коронавируса, скончались 7 пациентов
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 143. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
Как сообщила глава боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, за минувшие сутки в Грузии зафиксировано 1186 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 40% в Тбилиси (469 случаев), 30% в Аджарии (360 случаев). Число подтверждённых случаев в стране достигло 18 663.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186.
Число выздоровевших пациентов достигло 8 338 (+278 за сутки). В режиме карантина остаются 6407 человек, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1420 человек с подтвержденным коронавирусом.
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