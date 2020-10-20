США выбросили 45 российских аппаратов ИВЛ «Авента-М»

США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», которые Россия отправила в начале апреля. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя Федерального агентства США по урегулированию чрезвычайных ситуаций (FEMA).

Когда именно утилизировали оборудование, неизвестно. В мае FEMA сообщало, что США не стали пользоваться российскими аппаратами, в том числе из-за отсутствия необходимых адаптеров электрического напряжения в американских больницах. Кроме того, точно такие же аппараты стали причиной пожаров в двух больницах в Москве и Санкт-Петербурге, в результате которых погибли шесть человек. Тогда же власти американских штатов стали возвращать агентству привезенные из России аппараты ИВЛ "Авента-М". Однако их сохранили в резерве на случай ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Российские аппараты ИВЛ были поставлены в США вместе с другим медицинским оборудованием. В Кремле говорили об этих поставках как о гуманитарной помощи. Впоследствии стало известно, что США оплатили большую часть поставленных грузов.

Оборудование собирали на Уральском приборостроительном заводе, входящем в состав "Ростеха". Поставка аппаратов ИВЛ в США вызвала вопросы, поскольку производитель находится под американскими санкциями.