Коронавирус пошел на взлет

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, власти не будут вводить ограничения, которые могут повлечь тяжелые экономические последствия. Более того, планируется восстановление авиасообщения по нескольким новым направлениям.

Системных блокировок больше не будет, пообещал сегодня премьер-министр Георгий Гахария на встрече с представителями крупного бизнеса в администрации правительства. Как подчеркнул глава кабмина, локдаун приведет к потере рабочих мест, снижению экономической активности и многим другим негативным последствиям:

«Мы не будем вводить ограничений, которые могут замедлить развитие экономики. Стратегия наших действий будет направлена на поддержание существующего баланса с точечными ограничениями. Мы будем информировать население и призывать его к соблюдению правил безопасности, и крупный бизнес, как работодатель, должен содействовать нам в этом».

Этой встрече предшествовало заседание координационного совета, на котором было принято решение об ограничении работы ресторанов после 22:00 в столице и нескольких регионах, а также об отмене обязательного карантина для граждан, возвращающихся из-за рубежа – для этого будет достаточно предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, по постановлению правительства Грузии с 1 ноября снимаются ограничения на прямые регулярные авиарейсы по нескольким направлениям, заявила на брифинге глава Минэкономики Натия Турнава:

«Мы поэтапно будем открывать регулярные рейсы по ряду направлений, в основном европейским. К действующим направлениям – Мюнхен, Париж, Рига – со следующего месяца снимутся ограничения на семь прямых регулярных авиарейсов из Тбилисского международного аэропорта: в Доху, Варшаву, Афины, Амстердам, Вену, Берлин и Милан».

Что касается международного аэропорта Кутаиси, то ограничения будут сняты в направлении Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

«Мы переживаем вторую волну пандемии, и количество инфицированных увеличивается с каждым днем, поэтому необходимо учесть все риски. С другой стороны, наш выбор – адаптироваться, бороться с пандемией так, чтобы не ограничивать бизнес, и в этой логике абсолютно уместно постепенно открывать рейсы и мобильность, что очень важно для наших граждан и гостей», – подчеркнула Турнава.

Наблюдателей последняя инициатива повергла в недоумение. Напомним, Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. С тех пор из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы для возвращения граждан на родину. Тогда в стране фиксировались единичные случаи заболеваний COVID-19. В конечном итоге из-за блокировки авиасообщения турбизнес не смог принять даже мизерную часть потенциальных путешественников, и убытки отрасли составили сотни миллионов долларов, а большинство предприятий турбизнеса, несмотря на пакет льгот со стороны государства, были поставлены на грань разорения. Сейчас, когда суточное количество заболеваний превышает тысячу человек, власти широко открыли грузинское небо и не планируют введение даже минимальных ограничений на передвижение людей, говорят эксперты.

Бывший представитель Республиканской партии, а ныне независимый эксперт Давид Зурабишвили находит такое объяснение действиям властей:

«У меня сложилось впечатление, что у правительства был план: с приближением выборов, в соответствии с их имиджем эффективных борцов с коронавирусом, снять все ограничения, которые должны были привести в восторг избирателей. Но что-то пошло не так, и вирус ширится фактически бесконтрольно. Однако у властей, по всей видимости, нет другого плана, и они по инерции идут по проторенной тропе, не замечая взрывной рост и делая вид, будто ничего не происходит», – написал он на своей страничке в Facebook.