Ковид по-домашнему

В Грузии от COVID-19 в настоящее время лечатся дома более пяти с половиной тысяч человек. Ввиду того, что горячие линии перегружены, не все оперативно получают информацию по поводу того, что делать в случае подтверждения диагноза.

«Страх, разумеется, был. Я была совершенно не информирована. Звонила в одно место, в другое, в третье – никто не мог дать четких, однозначных ответов, отсюда и этот страх, я не знала, чего ожидать», – рассказывает Нино Турманидзе, которая уже 10-й день лечится от COVID-19 на дому.

10 октября коронавирус выявили у классной руководительницы ее ребенка. На следующее утро, рассказывает Нино, у дочери поднялась температура. Нино сразу начала звонить по горячим линиям, для того чтобы понять, что делать дальше. В проведении бесплатного теста им отказали – сказали лишь, что необходимо уйти в самоизоляцию на 12 дней. Но сидеть в неведении было невозможно, говорит Нино, поэтому они решили провериться в частной лаборатории. Уже вечером диагноз подтвердился и у Нино, и у ребенка.

«Позвонила в 112. Там нам выделили врача. Врач довольно часто звонит, почти каждый день. Но у меня постоянно появляются вопросы, и, когда она не звонит, я сама связываюсь с ней. Так как это врач скорой помощи, она объяснила, что в ее компетенцию не входит назначение лекарств, что в ее обязанности входит только контролировать наше состояние, мы должны отчитываться о наших симптомах. Но я была настойчивой, и после этого она позвонила нам и сказала, какие лекарства в каком случае следует принимать», – рассказывает Нино.

Фактически единственный симптом, который проявился у нее и ее родных, – это небольшая температура и легкая слабость. Нино говорит, что все это время пыталась выяснить, что делать, если состояние ухудшится, когда нужно бить тревогу:

«Так, чтобы точно и ясно, – мне никто не смог ответить на этот вопрос. Я звонила в очень много мест. Но то, что я в целом вынесла из этих обращений, – это что нас, предположительно, могли госпитализировать в случае, если бы высокая температура сохранялась долго, если бы был сильный кашель или дыхательная недостаточность».

На фоне существенного роста случаев инфицирования в последние дни вырисовался ряд проблем в вопросе своевременного тестирования, оперативного получения консультаций и скорой помощи. Горячие линии перегружены. Накануне Народный защитник Грузии призвала власти как можно скорее детально проинструктировать население: объяснить, что следует делать при проявлении симптомов ковида и каких рекомендаций придерживаться в ходе лечения на дому.

На призыв омбудсмена откликнулся ряд врачей, практикующих как в Грузии, так и за ее пределами. Так, врач нью-йоркского госпиталя Maimonides Medical Center Нана Гегечкори вместе с еще одним врачом грузинского происхождения, профессором Миссисипского университета Зурабом Гурули составили своего рода памятку для людей, лечащихся от ковида дома, и опубликовали ее в Facebook.

«Необходимо изолироваться как минимум на 10 дней, лечение только симптоматическое – т.е. жаропонижающее, обильное питье. Следите за симптомами – несколько раз в день измеряйте температуру. Тренируйте дыхательную систему. Проще всего – надувать шарики несколько раз в день. Двигаться в меру сил, как можно больше. Это жизненно необходимо, так как это защитит нижние конечности от венозного тромбоза. Если ходить не можете – попробуйте легкие упражнения на месте. Постарайтесь полноценно питаться».

Как распознать момент, когда без помощи врачей не обойтись? Какие симптомы могут свидетельствовать о существенном ухудшении состояния?

Вы не можете двигаться от сильного чувства усталости.

Помутнение сознания.

Высокая температура, которая не сбивается медикаментами.

Выраженная дыхательная недостаточность. (Как оценить это? – обычные движения становятся слишком сложными, дышите чаще и тяжелее, чем обычно, обычные действия вызывают головокружение.)

Продуктивный кашель (подразумевается мокрота в большом количестве, в этом случае необходимо исключить бактериальную пневмонию, для ковида, как правило, характерен сухой кашель).

Непривычная тахикардия (учащенное сердцебиение). Нормальная частота сердцебиения не должна превышать 100 ударов в минуту при небольшой нагрузке.

Одышка при минимальной нагрузке.

Боль, чувство тяжести или сдавленности в области груди.

Вы не можете принимать пищу и еду в достаточном количестве из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

Частые эпизоды диареи и рвоты.

Ассиметричные отеки нижних конечностей.

Как самоизолироваться, если инфицированный живет в квартире не один? На этот вопрос отвечает еще один врач, реаниматолог-анестезиолог Арчил Маршания. Среди его рекомендаций есть, к примеру, такие:

Подготовьте отдельную комнату с хорошей вентиляцией, где есть окно. Дверь держите закрытой.

Используйте отдельную ванную, если есть такая возможность. Если нет – человек, находящийся в самоизоляции, должен пользоваться ею последним и после себя тщательно пройтись по поверхностям дезинфекционными растворами.

Для питания выделите отдельную посуду, принимайте пищу в изолированной комнате, не используйте кухню.

Избегайте общения с домашними животными.

Все отходы, к которым прикасался самоизолированный (включая использованные салфетки и маски), следует складывать в целлофановый пакет и держать его закрытым. Когда он наполнится, его нужно поместить в еще один пакет и также перевязать.

В настоящее время число активных случаев COVID-19 – 10 182. Из них на дому лечатся 5670 человек. За последние сутки в Грузии выявили 1194 новых случаев. 328 человек выздоровели, 15 скончались – это максимально высокий показатель смертности, зафиксированный в течение 24 часов, с начала пандемии.