Ковид стал четырехзначным

1186 новых случаев инфицирования зафиксировали в Грузии за последние сутки. Параллельно с цифрами растут и очереди в лаборатории, где проводят тесты, и время ожидания скорой помощи.

Дозвониться в службу 112, Центр контроля над заболеваниями или в Минздрав в последние дни сложно – линии перегружены. У клиник, где можно сдать тест и провериться на наличие вируса, – очереди. Некоторые стоят в них не первый день, другие опасаются, что именно в этих очередях могут заразиться или заразить других.

«Много людей. Они не успевают принимать. В пятницу я простоял с 10 утра до 6 вечера, но так и не попал. Сегодня с 9 утра стоял и, судя по всему, тоже не попаду. Надеюсь, что хоть завтра примут», – сказал журналистам один из желающих сдать тест на коронавирус.

Члены межведомственного координационного совета подтверждают, что действительно появились трудности. По словам премьер-министра Георгия Гахария, количество звонков в службу 112 увеличилось на десятки тысяч. Их, как сказал премьер, начнут перераспределять таким образом, чтобы проблема поэтапно была решена. В то же время вопросы с госпитализацией могут быть связаны с правилами распределения пациентов, но дефицита коек в стране нет, сказал Гахария.

«С колл-центрами есть определенные огрехи, я это признаю. Их надо исправить. Это же касается и логистических вопросов с инфицированными и их близкими (…) Рост заболеваемости, конечно, у нас будет, но все должны помнить, что это было ожидаемым. Впрочем, у нас есть ресурс, для того чтобы контролировать этот рост. Сегодня система здравоохранения более готова, чем 6-7 месяцев назад. Но при этом не надо забывать, что ресурсы ни одной страны, в том числе и Грузии, – не неиссякаемы».

По информации Минздрава, горячая линия ведомства сейчас не успевает обработать около 40% звонков. По словам главы министерства Екатерины Тикарадзе, планируется привлечь дополнительных операторов.

«Что касается проблем с семейными врачами, которые также фиксируются, у нас было вовлечено 25 клиник. Их количество увеличилось до 66. Мы следуем такому принципу: семейные врачи будут связываться с пациентами в соответствии с районной принадлежностью. Этот фильтр будет использоваться для переадресации пациентов – это сделает более гибким этот процесс. Перераспределение звонков на врачей не будет очень большим. Каждый врач, если исходить из сегодняшней статистики, будет наблюдать за 3-5 пациентами», – сказала министр.

По словам главы Центра контроля над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, в стране работает порядка трех тысяч семейных врачей. При проявлении симптомов COVID-19 он призвал граждан обращаться к ним.

«Что касается опозданий – я это очень хорошо понимаю, потому что система перегружена. С 300 случаев мы резко поднялись на 500, на 800, потом на 1100. Это непросто. Примерно через 3, 5, 6 дней все встанет на свои места – я уверен, что все вернется в рамки».

На сегодняшний день, по словам Гамкрелидзе, лечение в госпиталях необходимо примерно 20-25% от общего количества инфицированных. Таким образом, остальные лечатся либо дома, либо в ковид-гостиницах.

«Очевидно, что населению недостаточно известно о правилах лечения на дому», – заявила в свою очередь Народный защитник Нино Ломджария. По словам омбудсмена, есть случаи, когда инфицированные говорят, что они в течение нескольких дней не могут получить консультацию и медицинскую помощь. Ломджария призвала правительство и профильные ведомства как можно скорее, во-первых, выдавать первичные медицинские рекомендации, которыми инфицированный сможет руководствоваться до того, как с ним свяжется врач, и, во-вторых:

«Объяснить населению, как происходит лечение на дому в случае инфицирования ковидом. Точнее – кто и в какие сроки обязан связаться с пациентом, в какой форме и с какой частотой соответствующий медперсонал должен осуществлять надзор за пациентом, какое конкретно ведомство курирует этот процесс, чтобы пациенты могли передать информацию о возникших у них проблемах и своевременно получить помощь», – заявила Ломджария.

Самыми горячими точками остаются Тбилиси (469 новых случаев), Аджария (360) и Имерети (99). За последние сутки скончались семь пациентов, вылечились 278. Общее количество выявленных с февраля случаев – 18 663.