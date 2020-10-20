ГРУзинский эпизод кибервойн США и России

США предъявили обвинения шестерым офицерам российского ГРУ в связи с развертыванием вредоносного программного обеспечения по всему миру и другими подрывными действиями в киберпространстве. В числе потерпевших фигурирует, в том числе, Грузия.

Американский Минюст выступил с официальными обвинениями в адрес шестерых офицеров российского ГРУ. Все они обвиняются в киберпреступлениях, осуществленных за последние годы по всему миру. В «послужном списке» обвиняемых – попытки дестабилизировать ситуацию в Украине и Грузии; вмешательство в выборы во Франции; противодействие привлечению России к ответственности за использование боевого отравляющего вещества «Новичок» на территории другого государства; атаки в период Зимних Олимпийских Игр 2018 года после дисквалификации российской сборной из-за допингового скандала.

Обвинительное заключение было вынесено 15 октября федеральным Большим жюри Суда Западного округа Пенсильвании и оглашено помощником генпрокурора США Джоном Демерсом, заместителем директора ФБР Дэвидом Боудичем и прокурором США в Западном округе Пенсильвании Скоттом Брэди. Последний подчеркнул:

«Более двух лет мы неустанно работали над разоблачением этих российских офицеров ГРУ, которые участвовали в глобальной кампании хакерских атак и действиях по дестабилизации, которые стали самыми разрушительными и дорогостоящими кибератаками в истории. Преступления, совершенные представителями России, были совершены против реальных лиц, которым был причинен реальный ущерб. Мы обязаны привлекать к ответственности тех, кто совершает преступления, независимо от того, где они проживают и на кого работают, чтобы добиться справедливости от имени их жертв».

Впрочем, как именно США намерены добиваться справедливости, ни один из выступавших не уточнил. Что касается ущерба от действий кибербойцов Главного разведывательного управления (ГРУ) России, то цифра, по подсчетам американских правоохранителей, приближается к миллиарду долларов.

Имена и фамилии шестерых сотрудников ГРУ вместе с их фотографиями выложены на сайте американского Минюста под грифом «разыскиваются ФБР». 32-летний Юрий Андриенко, 35-летний Сергей Детистов, 28-летний Павел Фролов, 32-летний Петр Плискин, 29-летний Анатолий Ковалев и 27-летний Артем Очиченко обвиняются по семи пунктам. В том числе, в сговоре с целью осуществления компьютерного мошенничества, повреждения защищенных компьютерных систем и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Последние двое из списка напрямую связаны с атаками на правительственные сайты и серверы средств массовой информации в Грузии в 2018 и 2019 годах. При этом Ковалев ранее уже проходил в качестве обвиняемого в округе Колумбия по делу о получении несанкционированного доступа к компьютерам американских физических и юридических лиц, участвовавших в выборах 2016 года в США.

По словам заместителя директора ФБР Дэвида Боудича, ни одна страна в мире не использовала свой киберпотенциал в качестве оружия столь злонамеренно и цинично, как это сделала Россия:

«ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является очень способным киберпреступником, и информация, раскрытая в этом обвинительном заключении, показывает, насколько всепроникающей и разрушительной кибердеятельностью занимается Россия на самом деле. Но это обвинение также подчеркивает возможности ФБР. У нас есть инструменты для расследования этих атак и выявления злоумышленников».

В общей сложности, по американскому законодательству обвиняемым грозит до 27 лет тюрьмы. Как отметили представители американских правоохранительных институтов, США активно сотрудничают с властями всех стран, которые проходят потерпевшими по этим делам.

В Тбилиси на заявление Минюста и ФБР отреагировали положительно. МИД страны опубликовал заявление, в котором выразил благодарность Вашингтону за усилия по привлечению к ответственности виновных в кибератаках:

«Министерство юстиции США идентифицировало шесть членов воинской части ГРУ № 74455, которые участвовали в нескольких кибератаках, в том числе против Грузии. Мы приветствуем выдающиеся усилия наших американских партнеров по привлечению к ответственности виновных в этих безрассудных нападениях. Правительство Грузии благодарно США, их друзьям и партнерам за их вклад в укрепление кибербезопасности страны. Совместные усилия международного сообщества имеют жизненно важное значение для преодоления угроз, которые Россия представляет для суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее попыток по дестабилизации ситуации в стране, ослаблению ее институтов и демократического развития».

Оппозиция, со своей стороны, не преминула заметить, что власти страны за это время не сделали ничего, что обезопасило бы страну от подобных атак в будущем. Впрочем, в «Грузинской мечте» на это возражают – после последних крупных атак осенью прошлого года были и другие попытки, но куда менее удачные. Глава предвыборного штаба правящей партии Ираклий Кобахидзе считает это заслугой власти:

«Что касается законодательства, которое бы ужесточало ответственность за подобные преступления и усиливало бы безопасность, то и сейчас в парламенте зарегистрированы подобные инициативы. Но и помимо этого на практике уже приняты конкретные меры, которые не позволят осуществление подобных атак в будущем. В этом году была попытка атаки на системы здравоохранения, но ущерб получился минимальным. Мы максимально внимательно относимся к этим вопросам, так как понимаем, что для России кибератаки являются одним из важнейших орудий продвижения интересов. И они в этом очень преуспели. Так что необходимо быть очень внимательными».

В экспертном сообществе заверениям правительства в том, что страна защищена от киберугроз, не верят. По словам специалиста по кибербезопасности Андро Гоциридзе, (упомянутый Ираклием Кобахидзе) эпизод с атаками на систему здравоохранения весной этого года явно показал, что у Грузии с кибербезопасностью все далеко не так радужно, как пытаются представить в руководстве страны:

«Есть некоторые «дыры», через которые они (российские хакеры) проникают в наше киберпространство. Россия усилила свое кибероружие. Учитывая, что в Грузии сейчас год выборов, этот фактор увеличивает вероятность того, что Россия еще организует кибератаки против нас».

По мнению экспертов, власти должны отнестись к угрозе со всей серьезностью. И обвинения, озвученные американским Минюстом, как раз могут сыграть роль катализатора. Если в Москве захотят ответить на обвинения в отношении офицеров ГРУ, то наиболее логичной площадкой для такого «ответа» будет Грузия, где всего через две недели парламентские выборы.